Após etapa final, ararense comemora título geral da Média Paulista

Terminou no último domingo (4) a temporada da Média Paulista de Ciclismo, com a realização da 8ª e última etapa, em Santa Bárbara D’Oeste, e a equipe local da Associação de Ciclismo de Araras esteve presente com cinco atletas, comemorando resultados expressivos.

Nesta etapa final, o ciclista ararense Ademir Felizatti Júnior, o Juninho, ficou em 4º lugar na categoria Sênior B (40/49 anos) e garantiu o título na classificação geral do ano. Na mesma categoria, Ayres Corona Neto foi o 11º colocado, fazendo um trabalho de equipe para que Juninho chegasse em 4º lugar e garantisse o título geral.

Outro destaque de Araras foi o ciclista Antonio Aparecido Correa da Silva, o Grilinho, que terminou a etapa de Santa Bárbara em 2º lugar na categoria Master A (50/59 anos), e na somatória de pontos durante o ano terminou o campeonato em 5º lugar.

Pela categoria Elite, a Fórmula 1 do ciclismo paulista, Gerson Marques terminou em 11º lugar na etapa de Santa Bárbara, e Edmar de Souza foi o 12º na categoria Sênior A (30/39 anos).

“Fechamos o ano com chave de ouro, esse título de campeão geral na categoria Sênior B conquistada pelo nosso atleta Juninho foi um resultado maravilhoso e muito comemorado pela nossa equipe. Estou muito feliz pelo desempenho de todos os atletas que compõem a equipe, todos se destacaram no decorrer do ano, foi um 2016 de muita dedicação, empenho e ótimos resultados”, comentou Ayres Corona Neto, também ciclista e atual presidente da Associação de Ciclismo de Araras.

O grupo contou com o patrocínio de FMC, Tambores Araras, Usina São João, Casa de Carnes Bená e Academia Life Way.