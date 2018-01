Após dois adiamentos, sinal analógico de TV será cortado em 12h em Araras e região

A partir da manhã de quinta-feira (18), quem acordar e tentar sintonizar a televisão via sinal analógico em Araras verá apenas os famosos “chuviscos”....

A partir da manhã de quinta-feira (18), quem acordar e tentar sintonizar a televisão via sinal analógico em Araras verá apenas os famosos “chuviscos”. O sinal será cortado na madrugada de quarta para quinta-feira, ou seja, em menos de 12 horas. Quem já tem TV sintonizando os chamados canais digitais não precisa fazer nada, mas quem consegue sintonizar apenas os sinais analógicos, com as TVs mais antigas, precisa adquirir o conversor digital para assistir qualquer canal de televisão a partir de amanhã.

Inicialmente a previsão era de que a partir de setembro de 2017 o município de Araras não teria mais sinal analógico de televisão. A relação incluía 349 municípios de oito estados brasileiros. Depois as emissoras pediram mais tempo, e o sinal iria ser cortado em dezembro do mesmo ano. Após mais um adiamento, o sinal será cortado impreterivelmente em algumas horas.

Segundo o Ministério das Comunicações, o sinal será desligado em agrupamento de regiões. A partir do desligamento, todos os municípios receberão apenas o sinal digital de transmissão de televisão. Outros municípios, em algumas regiões do país, continuarão recebendo o sinal analógico e que será desligado apenas ao longo de 2018. O fim do sinal analógico de televisão estava previsto para este ano, mas foi postergado pelo próprio governo.

A Portaria estabeleceu que as entidades outorgadas para execução dos serviços de retransmissão de televisão poderiam efetuar o desligamento do sinal analógico antes da data prevista, “desde que verificada a viabilidade técnica pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)”, mas isso não ocorreu.

Famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família recebem os aparelhos conversores, que no mercado pode ser encontrado por até R$ 180 – conforme o modelo e a marca.

No mesmo dia do desligamento em Araras, também deixarão de contar com o sinal analógico os municípios de Águas de São Pedro, Americana, Boituva, Campinas, Capivari, Cerquilho, Charqueada, Cordeirópolis, Elias Fausto, Iracemápolis, Limeira, Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Salto, Santa Bárbara D’Oeste, Santa Maria da Serra, São Pedro, Tatuí, Torrinha e outros.

Os aparelhos de televisão fabricados há 10 anos ou menos, via de regra, contam com o conversor do analógico para o digital. As famosas TVs de tubo (mais antigas) também podem funcionar com sinal digital, mas para isso precisam do aparelho conversor de sinal.

Em Araras o aparelho pode ser encontrado em lojas de eletrônicos e até em grandes redes de supermercados. A instalação é similar a de um aparelho de DVD, por exemplo, considerada bastante simples.

Hoje em Araras emissoras como a Rede Globo, Record TV, SBT, Rede TV, Bandeirantes, TV Cultura e outros estão com sinais de TV digital funcionando plenamente – todas já oferecem há meses o sinal digital aberto.

Sinal de celular vai ocupar “faixa” do sinal analógico

São comuns as reclamações sobre o desligamento da TV analógica, mas o governo garante que a migração é uma necessidade.

Isso porque o desligamento do sinal analógico de televisão vai permitir às operadoras de telefonia o início da utilização da faixa de 700 megahertz (MHz) para oferecer internet mais veloz aos consumidores. Algumas operadoras já iniciaram noutras cidades do Brasil o uso das faixas até então dominadas pelas ondas para transmissão do sinal analógico de TV.

Hoje as operadoras utilizam a faixa 2,5 gigahertz (GHz) para oferecer sinal de internet 4G. Mas especialistas apontam que essa faixa não é a ideal, pois combina tráfego de dados e de voz em uma mesma frequência, o que comprometeria a velocidade do serviço. A faixa também tem um alcance menor e requer mais investimentos em antenas por parte das operadoras.

O ideal é a faixa de 700 MHz, que prioriza o tráfego de dados e é capaz de oferecer um sinal de internet móvel mais veloz. A faixa também permite mais acessos simultâneos e é menos suscetível a obstáculos. Além disso a nova faixa possui alcance maior, o que resulta em maior cobertura, e o que, em tese, deve ajudar a melhorar sinal de internet via celular pelo Brasil.