Após “destravar” áreas, Prefeitura vai disponibilizar lotes para 27 empresários expandirem seus negócios

A Câmara Municipal de Araras aprovou na semana passada a desafetação de quase 100 mil m² em diversos projetos distintos, envolvendo ao menos cinco áreas localizadas nos distritos industriais II, III e IV. A desafetação é uma nova destinação a áreas até então consideradas como institucionais. Já as áreas verdes desses distritos continuam como estão.

Com essa desafetação, a Prefeitura conseguiu “destravar” essas áreas e poderá dar nova destinação, que é disponibilizar lotes para empresas que têm a pretensão de expandir seus negócios ou até mesmo atrair empresas de outros municípios.

Na manhã desta quarta-feira (20) a Prefeitura realizou uma solenidade na Casa da Memória Pedro Pessotto Filho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, com o objetivo de assinar as cartas de intenções de instalação e ampliação de empresas do município.

A Prefeitura conta com uma relação de 27 empresas que já protocolaram suas intenções industriais e almejam esses lotes (veja os nomes abaixo), seja para instalar novas empresas, ampliação ou simplesmente sair do aluguel. Desse total, 21 já oficializaram suas reais pretensões, enquanto outras 6 ainda negociam com o governo municipal. Como incentivo, a Prefeitura vai doar lotes para cada uma delas, e a expectativa é que, juntas, possam gerar 500 novos empregos.

Uma dessas empresas é a Technopaper Embalagens, de Cordeirópolis/SP, que anunciou sua mudança para Araras caso o município disponibilizasse um lote para ela. A Technopaper é uma empresa de transformação de materiais recicláveis e já firmou parceria com a Cooperativa Araras Limpa, de Araras. A partir de janeiro de 2018 essa empresa vai adquirir todo o material reciclável que for coletado na cidade.

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) fez questão de agradecer publicamente os vereadores que aprovaram os projetos de desafetação, citando nominalmente os que votaram favoráveis. “Estamos vivendo a maior crise da história recente do Brasil. Crise não apenas econômica, mas jurídica e política… Temos que encontrar alternativas para fazer Araras voltar a crescer, e estamos focando no desenvolvimento industrial”, comentou o prefeito.

A solenidade realizada nesta quarta-feira contou com a presença de integrantes do Profima (Programa de Fomento de Investimentos do Município de Araras), órgão vinculado á administração municipal. Um dos membros do Conselho do Profima, o empresário Luiz Péricles Michielin, fez parte da mesa principal do evento, ao lado do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), do presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), e dos secretários municipais Paulo Bertolini (Planejamento), Edson Luzetti (Desenvolvimento) e José Carlos Martini Júnior (Jurídico). Também estavam presentes os vereadores Anete Monteiro Casagrande (PSDB), Marcelo de Oliveira (PRB), Romildo Borelli (PSD) e José Roberto Apolari (PTB).

As 27 empresas que solicitaram lotes ao município

Benedito Donizeti Vicente

Carlos Fernando Celano

Consat Importação e Serviços de Tecnologia – Eireli ME

DRR Construções e Comércio Ltda.

Econisa Projetos e Construções – Eireli

Edson Alves Bastos – ME

Embalagens Tibiriçá Ltda – ME

Emobrás Serviços de Manutenção e Montagem Ltda – ME

Enmec Montagens Industriais Ltda- ME

EP Empilhadeiras Ltda – EPP

F & F Mendes Ltda- ME

Grycamp Transportes Ltda.

IBI Agentes Biológicos Ltda- ME

JABN Papéis e Bobinas Ltda- ME

José Carlos Victorello – ME

K3M Instalações Industriais Ltda.

Lot Metais – Eireli ME

LR dos Santos –ME

Luciano Ap. Zuchini Brina – ME

MD Araras Indústria e Comércio Ltda- EPP

Metalúrgica Torsol Ltda.

Mobtech Indústria e Comércio de Plásticos Ltda- EPP

Print Opção Embalagens Ltda – ME

Recyplast Ind. e Comércio de Plásticos Ltda – ME

Steel Tech Ind. Com. Microfundidos Ltda – EPP

Technopaper Embalagens

Varitus Brasil – Eireli

A Câmara de Araras aprovou na sessão extraordinária do dia 11 de dezembro a desafetação de quase 100 mil metros quadrados em diversos projetos distintos que abarcam ao menos cinco áreas localizadas nos distritos industriais II, III e IV.

Antes do projeto, as áreas eram consideradas como “institucionais”. Com a alienação (ou seja, venda, doação ou cessão da área), o Município pretende auxiliar no fomento da atividade industrial com a implantação de empresas.

Em ata do Profima (Programa de Fomento de Investimentos do Município de Araras) verifica-se pedido de empresas interessadas em ampliarem suas atividades ou se instalarem no município em breve. Para isso algumas requerem cessões de áreas e outras doações – algumas pretendem realizar compra das áreas.

A proposta de beneficiar as empresas diferentes com a desafetação de áreas foi alvo de vereadores que temiam aprovar uma lei que poderia ser considerada inconstitucional. O presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), chegou a pedir adiamento da votação por duas sessões após as contestações de ilegalidade, mas o assunto foi votado na penúltima sessão extraordinária do ano, a contragostos de Deise Olímpio (PSC) e Jakcosn de Jesus (Pros). Ambos queriam mais tempo e mais material para estudar a constitucionalidade, temendo que a decisão da Câmara possa ser contestada judicialmente no futuro.

O vereador Jackson de Jesus chegou a apontar que entendia ser inconstitucional a destinação – apesar de apontar que a ideia era ‘nobre’. Mesmo assim ele temia aprovar a medida que depois poderia ser alvo de questionamentos quanto à legalidade.