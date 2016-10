Após custar R$ 400, valor da cesta básica volta a cair

O custo dos alimentos em Araras voltou a registrar nova queda em setembro, após alta significativa ocorrida em agosto deste ano. Segundo relatório mensal...

O custo dos alimentos em Araras voltou a registrar nova queda em setembro, após alta significativa ocorrida em agosto deste ano. Segundo relatório mensal publicado pelo Cepe (Centro de Pesquisas Econômicas) da Uniararas, o valor dos produtos que compõem a cesta básica chegou à soma de R$ 387,54 em setembro. O valor representa recuo ante ao valor de agosto, quando a cesta passou dos R$ 400.

Na comparação entre agosto e setembro destaque para a carne, que ficou um pouco mais barata. Como o consumo de proteína pelas famílias é contabilizado em grande quantidade (no cálculo leva-se em conta que uma família consome 6 quilos de carne por mês), o ararense, em setembro, gastou quase R$ 8 a menos com carne do que em agosto, comprando os mesmos seis quilos.

O feijão, que chegou a registrar altas nos últimos meses, teve quedas sucessivas de preço, e hoje chega a custar, na média, R$ 10,31 o quilo. O cálculo considera que uma família consome 4,5 quilos de feijão por mês, o que faz que o consumidor, com esse preço, tenha gastado R$ 3,18 a menos em setembro na comparação com agosto.

Segundo o Cepe, da Uniararas, no geral o valor dos alimentos básicos apresentou queda, na variação entre os meses de agosto e setembro de 2016 na maioria das cidades analisadas na região. Foram analisados os municípios de Araras, Porto Ferreira, Conchal, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Mogi Guaçu, Rio Claro e Leme. O valor da cesta só aumentou, de agosto pra setembro, em Conchal, Santa Gertrudes e Cordeirópolis.

A tendência de queda aconteceu também na capital paulista. “A pesquisa realizada na cidade de São Paulo pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) apontou leve queda de 0,75% no mês. Na região, a cidade com a cesta básica mais cara no mês de setembro foi Conchal, enquanto a cesta básica mais barata é encontrada em Porto Ferreira”, explica o Cepe.

No geral, batata , feijão e leite registram quedas; banana e carne alta

Conforme a análise feita nas principais capitais do Brasil pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), houve queda dos preços da batata e feijão na maioria das capitais pesquisadas no país.

Das 27 capitais pesquisadas pelo Departamento, houve queda preço do feijão em 21. Segundo o Dieese, “a maior oferta do feijão carioquinha se deve ao início da colheita da safra irrigada do feijão, além da queda da demanda pelo grão devido aos altos preços, o que derrubou a cotação. Em relação à batata, a queda dos preços reflete a maior oferta do tubérculo devido à colheita da safra de inverno.”

Já a ESALQ/USP explica que a queda do preço do leite “reflete a maior oferta do produto devido às chuvas, o que refletiu na recuperação das pastagens e o início da safra na região Sul. No mercado de derivados, os preços dos produtos lácteos apresentaram queda, devido à diminuição da demanda, dado os preços elevados nos últimos meses e ao elevado estoque.”

Apesar da carne ser a grande responsável pela queda do valor da cesta em Araras, a cidade foi a única dentre as pesquisadas com queda no valor da proteína. Nos demais municípios houve alta dos preços da carne bovina, o que, para o Dieese, “reflete a diminuição no abate dos animais”. O órgão constatou ainda que houve um aumento do preço do quilo em 20 das capitais pesquisadas. Segundo a ESALQ/USP, “a baixa oferta de animais já prontos para o abate, resultou na alta dos preços”. O documento explica ainda que “parte dos animais abatidos no correr de setembro esteve atrelada a contratos antecipados, firmados entre frigoríficos e confinadores”, reforçando que faltou boi suficiente para suprir a demanda.

Já o caso da banana se refere à grande procura. “A demanda da banana nanica não está conseguindo ser suprida pelas regiões produtoras do Vale do Ribeira (SP) e do Norte de Santa Catarina devido a problemas climáticos. Com isso, os preços apresentaram patamares elevados.”

Veja o custo da cesta básica na região e evolução de preços da cesta em Araras