Após críticas, cruzamento do Alberto Feres é alterado

Dois meses depois de alterada, a sinalização de trânsito do cruzamento da Escola Prefeito Alberto Feres foi novamente modificada pelo Demutran (Departamento Municipal de...

Dois meses depois de alterada, a sinalização de trânsito do cruzamento da Escola Prefeito Alberto Feres foi novamente modificada pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito). Para Tribuna, o secretário de Segurança Pública, Moisés Furlan, afirma que a alteração atende pedido de motoristas.

O cruzamento do Alberto Feres é um dos mais movimentados – e o mais complexo – da região do Jardim Cândida, zona oeste, e recebe fluxo de veículos que trafegam pela Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro (Filtro), Avenida Romana Ometto e Rua dos Antúrios, conhecida como subida do Tabajara.

A sinalização do local tinha sido modificada em novembro de 2016 pela antiga gestão da Segurança Pública, que tinha como secretário João Beraldo. Na época, a pasta justificou que a mudança era feita para acabar com os acidentes que eram registrados na Rua dos Antúrios. No geral, pela rua ser íngreme, os caminhões e ônibus eram obrigados a parar no cruzamento da Rua dos Antúrios com a Avenida do Filtro, e às vezes batiam nos veículos que estavam atrás no momento da partida.

Com a alteração de novembro do ano passado, a preferencial passou a ser do motorista que trafegava pela Rua dos Antúrios, enquanto o motorista que trafegava pela Avenida do Filtro, sentido Centro, era obrigado a parar. O resultado foi que, em apenas dois meses, várias reclamações foram relatadas pelos moradores da região e também outros munícipes que trafegam pelo local.

Ontem, a atual gestão da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil mudou novamente a sinalização de trânsito e a vigência voltou para a antiga sinalização. Ou seja: motoristas que trafegam pela Avenida do Filtro voltam a ter preferencial para o cruzamento e a sinalização de “Pare” é obrigatória para os motoristas que trafegam pela Rua dos Antúrios.

Questionado sobre a mudança, o secretário de Segurança Pública, Moisés Furlan, esclarece que a retomada da antiga sinalização aconteceu depois de inúmeros pedidos de populares. “Os moradores não estavam contentes com a mudança e decidimos retomar a antiga sinalização”, justificou.

A nova alteração no cruzamento da Escola Alberto Feres começou a ser feita ontem (25) pelos funcionários do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito). O sinal de “Pare”, que tinha sido pintado no cruzamento da Avenida do Filtro com a Rua dos Antúrios foi apagado.