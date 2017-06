Após cinco meses em obras, trânsito é liberado em nova ponte do PAC

O trânsito para veículos (leves e pesados) foi liberado no último sábado (3) na nova ponte da macrodrenagem urbana do PAC (Programa de Aceleração...

O trânsito para veículos (leves e pesados) foi liberado no último sábado (3) na nova ponte da macrodrenagem urbana do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), construída sobre o Ribeirão das Furnas – a poucos metros do antigo posto de combustíveis Tupiniquins (atual Ipiranga).

A ponte começou a ser construída em dezembro do ano passado, mas sofreu alteração no cronograma por diversos motivos. Apesar da liberação, ainda não está 100% concluída e resta finalizar pequenos detalhes que inclui asfalto, sinalização de trânsito de solo e com placas, iluminação e também a remoção de um poste.

O poste é de responsabilidade da concessionária de energia Elektro e no projeto inicial a Prefeitura cogitou manter ele no local atual e depois de outros estudos foi apontada a necessidade da transferência. “O poste está muito próximo da guia e uma solicitação para a Elektro foi encaminhada para a remoção”, confirma o secretário de Obras Celso Canassa.

A liberação do trânsito motivou mudanças na sinalização da região e a principal é para o motorista que trafega pela Avenida Dona Renata (Marginal) no sentido Krepischi/zona leste. Antes da ponte, a preferencial era para o motorista que trafegava pela Dona Renata (Krepischi) no sentido zona leste. Porém, agora a preferencial é para o motorista que passa sobre a nova ponte.

A sinalização de “Pare” (horizontal e vertical) foi instalada pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e durante o primeiro fim de semana não foram registrados problemas, nem acidentes ou lentidão. Ainda de acordo com Canassa, o trânsito fluiu tranquilo ontem (5) e sem lentidão ou congestionamentos.

Manutenção ou derrubada da ponte da Krepischi está em estudo

Com a liberação da nova ponte a Prefeitura estuda o destino da ponte da Krepischi, que está impedida para o trânsito. Na semana passada o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) citou em seu programa na Rádio Clube Ararense e Tropical que deseja manter a ponte para melhorar o fluxo de veículos.

A mesma medida é aprovada por alguns secretários como Celso Canassa, por exemplo, mas a manutenção exige estudos. Um dos pontos que pode motivar a manutenção da ponte é o projeto aprovado pela Caixa para o PAC. “Ainda é cedo para definir o destino da ponte, mas há o estudo para viabilizar sua manutenção. Se mantida, o projeto prevê deixar a ponte com apenas um sentido de direção”, explica Canassa.

A ideia é deixar a ponte como opção de conversão à esquerda para motoristas que trafegam pela Avenida Dona Renata (Marginal) em direção ao outro lado da avenida e também o Centro. Enquanto a decisão não sai, a ponte segue fechada para veículos.