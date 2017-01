Após 23 anos, moradora de rua vai reencontrar filha

A moradora de rua Rita de Cássia dos Santos, de 45 anos, reencontrará a filha que perdeu o contato há 23 anos. O reencontro...

A moradora de rua Rita de Cássia dos Santos, de 45 anos, reencontrará a filha que perdeu o contato há 23 anos. O reencontro deve acontecer hoje (14) a tarde no Hotel Marques, graças ao trabalho da ONG (Organização Não-Governamental) ASS (Associação Separados Para o Senhor). Em tempo: a mesma organização reencontrou a família do ex-morador de rua Gelson Gabrielli – conhecido como Barba – em novembro de 2016.

Rita relatou sua história para a Tribuna na tarde da última quinta-feira (12) e contou os motivos que culminaram na separação dela com a filha Flávia Alcântara, de 27 anos, moradora da cidade de Quintana/SP, região de Marília. Nascida na cidade de Catanduva/SP, norte do Estado, Rita disse que não teve a oportunidade de conhecer o pai biológico e foi criada pelo padrasto, por quem sentia muito carinho. “Eu o chamava de pai”, recorda.

O padrasto e a mãe da moradora de rua morreram quando ela tinha 13 anos e se deparou com um destino que foi obrigada a encontrar forças para superar os obstáculos. “Eu tenho quatro irmãos que foram encaminhados para um orfanato, mas como eu era a mais velha não pude ir junto, fiquei na rua”, disse.

Para sobreviver, começou a trabalhar em um hotel de Catanduva onde era responsável por praticamente todo o serviço doméstico do local. “Não foi uma tarefa fácil, mas eu sempre fui trabalhadeira, porém a dona do hotel aproveitou a situação e me explorou. Eu não tinha folga e ficava na labuta diária das 7 horas às 23 horas e sem direito ao descanso aos domingos”, revela.

Cansada, decidiu ir para as ruas onde passou a recolher produtos recicláveis para tentar sobreviver. O contato com os irmãos continuava com visitas ao orfanato. “Quando eu encontrava brinquedos no lixo arrumava e dava de presente para eles”, disse.

Aos 14 anos, conheceu seu ex-marido com quem teve dois filhos – Flávia e Rafael. “Trabalhávamos em uma granja, mas ele era sistemático e muito preconceituoso. Tivemos uma desavença e brigamos e ele levou meus filhos e fui obrigada a sair de casa. Sei que ele contou para eles que eu tinha falecido e nunca mais os vi”, relata.

Quando precisa falar sobre os filhos, Rita fica emocionada e por diversas vezes sua voz ficou embargada durante entrevista para Tribuna. Por duas vezes chorou, mas o relato mais forte ainda estava por vir. “Tive uma terceira filha com outro companheiro, mas fiquei sozinha na rua. Para protegê-la, encontrei abrigo dentro de um túmulo em um cemitério de Catanduva. Eu tirava minha roupa e a enrolava em meu corpo para aquecê-la. Às vezes, ficava apenas com roupas íntimas, mas eu preferia morrer de frio para que ela ficasse aquecida”, relata chorando.

Porém, um dia caminhando sem rumo pelas ruas e com a filha de apenas quatro meses no colo e que chorava de fome, se deparou com duas mulheres que pediram a criança. Desesperada, a entregou e ainda assinou, posteriormente, o papel da adoção no fórum da cidade.

“Eu não sei explicar o que senti no momento, pois eu só pensava na minha criança morrendo de fome e com frio. Me diga, o que eu iria fazer? Como eu protegeria minha filha na rua?”, desabafa.

Moradora chegou em Araras na carona de um caminhão

Rita afirma que passou a usar entorpecentes até que um dia decidiu pegar carona com um caminhoneiro na estrada. “Ele perguntou para onde eu iria e disse segue, sem destino”. O ano era 2002 e recorda que viu na Rodovia Anhanguera (SP-330) o antigo letreiro que ficava na entrada da cidade – perto da Clínica Sayão – e que estava escrito Araras. “Disse que desceria aqui, pois o nome tinha chamado a minha atenção”.

Passou a perambular sem destino e morou na rua por anos na Vila São Jorge, zona sul. “Não é fácil viver nas ruas, o preconceito é muito forte. Se eu quero trabalhar, quem vai me dar emprego nessa situação? Sem endereço, com os dentes feios. Ninguém quer e por mais que eu queira trabalhar como doméstica”, disse.

Para sobrevier, catava produtos recicláveis para tentar conseguir algum dinheiro e a fuga era com as drogas. Hoje se diz livre do vício. Com o tempo, conheceu seu companheiro – que também é morador de rua – com quem está até hoje.

“Nosso sonho é ter emprego, uma casa. Mas há coisas que estão acima da nossa força de vontade”, lamenta Dermeval Jesus dos Santos, de 42 anos, que chegou a trabalhar em fazendas da cidade, mas perdeu o emprego e foi vítima de roubo.

Questionado sobre seu sonho, disse que apenas deseja trabalhar para conseguir pagar duas últimas prestações de uma bicicleta e um celular – ambos que foram roubados – para limpar seu nome.

Ao lado de Dermeval, Rita freqüenta o Centro Pop (Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua) Narciso Gomes, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, Centro.

“Moça, localiza minha filha, por favor?”

Foi com a frase acima que o destino de Rita de Cássia dos Santos passaria a tomar um rumo diferente, com um pouco de alegria. A coordenadora da ONG ASS, Vanessa Trevisan, relata que o pedido foi feito há 15 dias. “Ela olhou pra mim e pediu para que eu ajudasse a localizar a filha que não via desde a infância. O primeiro passo foi digitar o nome na rede social Facebook. Parece que foi obra de Deus, mas o primeiro que apareceu era o da filha Flávia Rafaela Alcântara”, detalha Trevisan.

Trevisan disse que a filha de Rita contou que ainda morava com o pai na cidade de Quintana, região de Marília – mais de 300 quilômetros de Araras. “Ela chorou e revelou que jamais sentiu remorso da mãe, apenas saudade”.

O primeiro contato entre mãe e filha foi pelo celular, mas Rita fala que não deu muito certo. “Era muita emoção e lágrima, não teve como falar. Na segunda vez o papo fluiu e ela perguntava coisas da infância e eu relatei tudo, inclusive como era nossa casa que eu tive que deixar”, disse Rita.

Para promover o reencontro entre mãe e filha, a ONG contou, mais uma vez, com a solidariedade. A chegada da filha Flávia está prevista para às 14 horas e ela ficará hospedada no Hotel Marques, onde acontecerá o reencontro graças à ajuda dos proprietários. “Eu não sei o que pode acontecer, apenas quero estar bonita para abraçar minha filha”, revela Rita.