Após 21 dias, trabalhadores e Duraferro entram em acordo e greve termina

Depois de 21 dias de paralisação na empresa Duraferro/Bardella, os trabalhadores da empresa encerraram a greve e já retornaram ao trabalho. Na última quarta-feira (4) um acordo pôs fim a paralisação. O acordo foi firmado no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. A audiência de mediação na Seção de Dissídios Coletivos foi presidida pelo desembargador Edmundo Fraga Lopes, vice-presidente judicial daquele Tribunal.

Já na manhã de quinta-feira (5) os trabalhadores decidiram retomar os trabalhos. A empresa se comprometeu a regularizar os pagamentos futuros, a pagar o salário de setembro neste mês de outubro e a realizar um parcelamento dos atrasados, sob pena de multa. Os dias parados serão parcialmente abonados e outros compensados até 31 de março de 2018.

Também foi garantido aos trabalhadores assistência médica, mesmo enquanto não for restabelecido o plano de saúde. Todos os funcionários terão assegurados 90 dias de estabilidade no emprego.

A empresa tem cerca de 200 postos de trabalho em Araras. A Duraferro foi fundada em Araras no ano de 1985 atuando no setor de pontes rolantes e laminação siderúrgica. No ano de 2009 a Duraferro foi adquirida e passou a ser administrada pela Bardella SA Indústrias Mecânicas. (Com informações do Sindicato dos Metalúrgicos de Araras)