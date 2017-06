Após 15 anos, relógio da rodoviária volta a funcionar

Referência para quem trafega pela Rodovia Anhangüera (SP-330) e pela Avenida Dona Renata (Marginal), o relógio de uma das torres da Estação Rodoviária Padre...

Referência para quem trafega pela Rodovia Anhangüera (SP-330) e pela Avenida Dona Renata (Marginal), o relógio de uma das torres da Estação Rodoviária Padre João Modesti voltou a funcionar ontem (23). Entretanto, a outra torre ficará sem aparelho até fim deste ano.

O presidente do TCA (Transportes Coletivos de Araras), Élcio Rodrigues, disse que os dois relógios das duas torres deixaram de funcionar há pelo menos 15 anos, consequência da ação do tempo e da falta de manutenção. Eles entraram em operação em 1986, ano da inauguração da rodoviária.

No período, a cobrança popular para a volta dos aparelhos foi grande, mas o custo inviabilizou inicialmente o projeto. Um chegou a ser retirado de uma torre e não colocado novamente, por conta de problemas.

Élcio disse que a manutenção dos antigos aparelhos teria custo alto para a autarquia – entre R$ 30 e R$ 40 mil. “O valor é inviável para o orçamento do TCA, mas encontramos uma empresa que fabrica o relógio por um custo menor”, explica. A empresa Romep, de São José do Rio Preto/SP, vendeu o aparelho por R$ 7 mil e que serão pagos em três parcelas.

Por enquanto, apenas o relógio da torre que tem vista para a Via Anhangüera voltou a operar e o da outra torre, com vista para o Teatro Estadual, continuará desativado. “Vamos fazer tudo dentro do orçamento e o outro relógio pode ser trocado até o fim deste ano”, prevê.

A estrutura do novo relógio é fabricada em acrílico e tem 1,80 de diâmetro, a qual tem os números e os ponteiros. “O relógio é mecânico e a regulagem do horário é feita em um terminal que fica no térreo do prédio, não sendo necessário subir na torre. Para iluminar a noite, uma luz foi instalada atrás da estrutura em acrílico”, explica.

TCA aguarda verba do Ministério do Turismo para reforma

Com mais de 30 anos de uso, o prédio da rodoviária precisa ser reformado e o TCA não tem em caixa o valor necessário. Élcio aponta problemas nos telhados, banheiros e piso da estação, além do asfalto nos estacionamentos. “Pequenos reparos foram feitos no calçamento, por exemplo, mas para a reforma será preciso ter média de R$ 90 mil e esperamos conseguir via Ministério do Turismo”, disse.