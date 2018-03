Apolari repercute na região e redes sociais por doar salário de vereador à causa animal

O petebista explicou que a iniciativa postada no Facebook alcançou cerca de 70 mil pessoas, sendo mais de 50 mil pelo seu perfil e quase 15 mil pela página do Araras Sem Censura, que obteve cerca de 230 curtidas, 185 comentários e 18 compartilhamentos. Seu amigo Beto Ribeiro, que também postou a ação, obteve aproximadamente 70 curtidas, 20 comentários e três compartilhamentos, além de atingir mais de 7 mil internautas.

A postagem do vereador sobre o assunto em perfil no Facebook rendeu mais de 2,7 mil curtidas e cerca de 250 compartilhamentos. “Faço isso pela causa animal, não por reconhecimento. Essa repercussão toda até me surpreendeu, as pessoas me param na rua para elogiar. Recebi também muitos e-mails e ligações de apoio de ararenses e de pessoas de várias cidades da região me parabenizando”, afirmou.