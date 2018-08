Apeoesp promove ação contrária a reforma do ensino médio

Nesta quinta-feira (2), representante da Apeoesp de Araras (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) realizam uma ação...

Compartilhe em suas redes sociais!

Nesta quinta-feira (2), representante da Apeoesp de Araras (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) realizam uma ação popular contrária a reforma do ensino básico, o Base Nacional Comum Curricular, às 10h na Praça Barão. A ação consiste na entrega de panfletos e orientação da população sobre as mudanças propostas pelo governo federal para a Educação.

De acordo com o conselheiro estadual da entidade local, José Carlos Maia, a proposta é demostrar que as mudanças propostas com a reforma podem aumentar as desigualdades regionais e sociais já existentes, entre os alunos da rede particular e pública. Isso porque de acordo com a nova Base, fica flexibilizada a carga horária, permitindo que o aluno escolha parte das disciplinas.

“Com a mudança, passa a ser obrigatória como base comum apenas as disciplinas de português e matemática, ou seja 60% do currículo, e os outros 40% como, Geografia, História, Física, Química, Biologia, Artes, etc…, passam a ser a distância. O governo diz que será bom, mas na verdade é que aumenta a distância do preparo do aluno da escola pública e particular – que não deve adotar o mesmo sistema. O reflexo é fazer com que o aluno da rede particular tenha mais chance e preparo do que o aluno da da rede particular. Na hora de disputar uma vaga em uma universidade federal, será que este aluno vai estar preparado em pé de igualdade?”, afirma Maia.

Ainda segundo Maia, outro ponto preocupante é o desemprego de professores que pode vir a ocorrer. “Já aumentou o desemprego de professores por conta da reforma trabalhista. Se fala em uma recuperação empregatícia na ordem de 80 mil vagas, mas o que é este número num universo de 13 milhões de profissionais?”, ressalta o professor.

A ação que demonstrar para a população quais os efeitos que a Apeoesp acredita poder vir da reforma. “Queremos que as pessoas saibam o que realmente está acontecendo porque só pelas propaganda que o governo vem fazendo na mídia não dá para saber qual é a realidade dos fatos. É preciso que a população seja orientada”, finalizou o conselheiro.