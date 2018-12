Apenas 6 cidades de SP têm etanol mais caro que o de Araras; noutras 100 combustível é mais barato

Araras está mais uma vez na liderança dos municípios em relação ao preço do etanol vendido nas bombas. Além da cidade cobrar o etanol...

Araras está mais uma vez na liderança dos municípios em relação ao preço do etanol vendido nas bombas. Além da cidade cobrar o etanol mais caro da região, o etanol vendido em Araras só não custa mais do que o cobrado em cidades bem distantes – geralmente as litorâneas, cujo valor de revenda de combustíveis costuma mesmo ser maior devido ao custo logístico.

Caraguatatuba, Cubatão e Ubatuba são exemplos de cidades litorâneas nas quais o etanol é mais caro do que em Araras no último período pesquisado (entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro, ou seja, a semana passada). As outras cidades em que o álcool custa mais que aqui são apenas Guaratinguetá, Itapeva e São Roque. Em qualquer outra cidade paulista pesquisada – e são mais de 100 cidades pesquisadas além dessas – o etanol é mais barato em média.

Os dados são da ANP (Agência Nacional do Petróleo) e mostram que além disso, a queda recente dos preços nas bombas de Araras são ínfimos na comparação regional. Em Leme, Limeira as quedas no período de um mês variaram de 8 centavos a 20 centavos. Em Araras a queda ficou na casa dos 2 centavos.

A gasolina na cidade também não tem sido das mais baratas. No último período pesquisado – que considera até o dia 1º de dezembro, o sábado – a gasolina em Araras custava, em média, R$ 4,52. Em Leme o custo médio no mesmo período é de R$ 4,21 e em Limeira de R$ 4,01 – uma diferença de mais de 50 centavos por litro. Ou seja, para o ararense encher o tanque de gasolina em Limeira a viagem pode até compensar, já que a diferença pode chegar a R$ 24 considerando um tanque cuja capacidade é de 48 litros.

Há cidades na região cujo custo ainda é alto também, como Rio Claro (litro da gasolina sai a R$ 4,49, em média). Mesmo assim abastecer na vizinha cidade também é mais em conta que em Araras, em média.