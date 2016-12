Apenas 33% dos candidatos a estágio na Prefeitura fizeram provas

Enquanto mais de 1.700 pessoas se inscreveram para as vagas de estagiários da Prefeitura, apenas 574 compareceram às provas realizadas no último domingo (11)...

Com isso a Prefeitura divulgou que houve abstenção de 67% dos candidatos no concurso público realizado no domingo na Uniararas (Fundação Hermínio Ometto). No total foram 1.775 inscritos na seleção pública. Com isso apenas 33% do total dos candidatos fizeram as provas.

Apesar do baixo comparecimento o concurso segue normalmente. A divulgação do gabarito preliminar está prevista para esta quarta-feira (14), no site da Prefeitura – www.araras.sp.gov.br. O edital do concurso prevê 78 vagas disponíveis no quadro de estagiários do Executivo Municipal.