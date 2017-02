Apenas 11% do eleitorado ararense é filiado a partidos políticos

Números compilados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apontam que em dezembro de 2016 – último mês em que o Tribunal reuniu estatísticas do...

Números compilados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apontam que em dezembro de 2016 – último mês em que o Tribunal reuniu estatísticas do eleitorado ararense – apenas 11,5% do eleitorado de Araras integrava os partidos políticos da cidade como filiados. As estatísticas não consideram os simpatizantes dos partidos, apenas os filiados oficialmente. Em dezembro do ano passado a cidade tinha oficialmente 95.679 eleitores e contava com 10.976 pessoas oficialmente filiadas a um partido político.

Além de demonstrar o pífio envolvimento da sociedade ararense com a política, os números também apontam peculiaridades da cidade em relação aos partidos. Isso porque partidos com grande número de filiados pelo Brasil, como o PSDB e o PT, em Araras, apresentaram números proporcionalmente bem abaixo dos nacionais. Enquanto o PT é o segundo maior partido em número de filiados no país, em Araras a legenda ocupa apenas o quarto lugar. Com o PSDB a situação é similar: enquanto no Brasil os tucanos ocupam a terceira posição dentre os que têm mais filiados, em Araras a legenda é apenas a quinta maior, com pouco mais de 800 filiados oficialmente.

Surpreende dentre os partidos com mais filiados na cidade duas legendas: PTB e DEM. Os partidos têm grande representatividade no cenário nacional, mas são apenas, respectivamente, o sexto e o sétimo partido com mais filiados no país. Ambos têm mais de 1 milhão de filiados.

Apesar de contar com poucos filiados em partidos considerados representativos, a cidade conta com infinitas legendas. O que ajuda a explicar a grande quantidade de partidos políticos em Araras é o modo como se montam as coligações para as eleições.

Como os tempos disponibilizados pela Justiça Eleitoral para TV e Rádio são calculados de acordo com a proporcionalidade de representantes que os partidos têm no Congresso Nacional, diversas legendas consideradas nanicas acabam se aliando a partidos maiores e compondo coligações que visam maior tempo de exposição às candidaturas de seus concorrentes.

Os ararenses votantes em Araras estão hoje filiados a 32 partidos políticos deferentes. Hoje o Brasil conta com 35 partidos registrados junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

As legendas com menor número de filiados na cidade são o partido denominado como Novo (apenas 6 filiados), o partido Rede e o PEN (ambos com 16 filiados/cada). Curiosamente a Rede, mesmo com apenas 16 filiados em dezembro de 2016, conseguiu eleger um vereador – Carlos Alberto Jacovetti. Além do ex-vice-prefeito a Rede também tinha um nome de peso na última legislatura: a ex-presidente da Câmara Magda Celidório.

Dos 32 partidos existentes em Araras, a grande maioria não tem representatividade pertante a população, quando considerado o número de filiados. Apenas sete legendas contam com mais de 500 filiados dentro do eleitorado local: DEM, PMDB, PR, PSDB, PSL, PT e PTB.

Partidos de vereadores eleitos têm poucos filiados

Alguns dos vereadores de Araras integram partidos com poucos filiados na cidade. È o caso por exemplo do já citado Carlos Alberto Jacovetti (cujo partido, Rede, tinha apenas 16 filiados em dezembro de 2016) e também do PSC de Deise Olímpio, que em dezembro tinha apenas 71 filiados. O PHS que tem na Câmara o vereador Eduardo Elias Dias, o Du tinha apenas 82 filiados no mesmo período.

O partido de Jackson de Jesus (PROS) tinha apenas 102 filiados em dezembro, enquanto o de Romildo Borelli, o Baiano (PSD) tinha apenas 139 filiados. Já o PRB, de Marcelo de Oliveira, contava com apenas 368 filiados.

O PR do vereador Francisco Nucci tinha na mesma data 591 filiados na cidade. Já o PSDB de Anete Casagrande registrava em dezembro 810 filiados, enquanto o DEM do presidente da Câmara, Pedrão Eliseu tinha 1.110 filiados. Já o PTB de José Roberto Apolari e Regina Corrochel tinha 1.229 filiados dentre o eleitorado local no último mês do ano passado.

No total os partidos dos 11 vereadores somavam, dentre filiados no eleitorado de Araras, pouco mais de 4.500 pessoas, o que representa menos de 5% dos eleitores locais.

Filiados a partidos políticos em Araras Partido Filiados (em Araras) DEM 1.110 eleitores NOVO 6 PC DO B 382 PDT 429 PEN 16 PHS 82 PMB 28 PMDB 1.728 PMN 96 PP 438 PPL 74 PPS 129 PR 591 PRB 368 PROS 102 PRP 188 PRTB 58 PSB 420 PSC 71 PSD 139 PSDB 810 PSDC 403 PSL 543 PSOL 33 PT 823 PT DO B 157 PTB 1.229 PTC 153 PTN 72 PV 192 REDE 16 SD 90 Total 10.976