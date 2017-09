Apenas 1% do lixo doméstico produzido por Araras é recolhido para reciclagem

Coleta seletiva feita pela Cooperativa Araras Limpa não evoluiu desde a década de 1990, quando foi criada; Prefeitura fala em reestruturar sistema antes de...

Diariamente, a cidade de Araras produz 110,79 toneladas de lixo doméstico (lixo seco e resto de alimentos), segundo informa a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A média mensal chega a 3 mil toneladas, recolhidas pela Prefeitura e encaminhadas para um aterro sanitário particular, que fica em Paulínia/SP.

Segundo estimativa da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, do total citado, 25% poderia ser destinado para a reciclagem, mas não é. Com base em estudos, este valor pode ser maior e pode chegar a 40%, conforme apurou Tribuna.

A explicação para o “desperdício” do lixo está na precariedade da coleta seletiva que é feita pela Cooperativa Araras Limpa, que chega a apenas 62 bairros. Além dos bairros, outros quatro pontos recebem a coleta sendo o CCA/Ufscar (Centro de Ciências Agrárias da Universidade de São Carlos), Hospital São Luiz, Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras) e empresa Citrovita. O último cronograma emitido e vigente até hoje é de julho de 2016.

A cooperativa foi criada na década de 1990, sendo que na época a cidade tinha menos de 100 mil habitantes. De lá até cá, a cooperativa não recebeu investimento necessário da Prefeitura, independente das administrações, e não acompanhou o aumento da demanda.

Resultado: das 3 mil toneladas mês de lixo doméstico produzido e que inclui os chamados lixos secos (latas, caixas longa vida e garrafas pets), apenas 30 toneladas são recolhidas e encaminhadas para a reciclagem feita pela Araras Limpa, média de 1% do total.Este número pode ser ainda menor, pois os cooperados dizem que a coleta tem caído nos últimos anos.

Araras Limpa perdeu cooperados nos últimos anos

Sem investimentos, a Araras Limpa viu o número de cooperados cair e amarga redução na coleta do lixo reciclado coletado. Para se ter ideia da situação, em 2015 ela recolhia até 50 toneladas, mas hoje chega a 30 toneladas – número máximo em mês considerado “bom”.

A cooperativa tem 32 coletores atualmente e trabalha com os mesmos maquinários e a mesma estrutura da década de 1990. O subsídio vem todo da Prefeitura, que além do local para a separação do lixo que fica na zona leste e que conta com luz e água, se destina ainda dois caminhões para levar os coletores para os 62 bairros mencionados.

Luciana Andrade dos Santos, atual presidente da Araras Limpa, fala que muitos coletores abandonaram o local para trabalhar como autônomos. “Sem crescimento e sem aumento da coleta do lixo, que vira renda para nós, muitos desistiram e trabalham sozinhos”, lamenta.

Ela cita que cada cooperado tira, em média, de R$ 450 a R$ 500 por mês. “É um valor muito baixo diante a possibilidade que temos na cidade. Percebemos queda na quantidade de lixo recolhido e tem gente que nem sabe que a cooperativa existe. Se não sabe que a cooperativa existe como essa pessoa vai separar o lixo?”, questiona.

Quando eles conseguem recolher 30 toneladas no mês o valor total fica em R$ 12 mil, sendo repartido por igual para todos os cooperados. “Se a Prefeitura fizesse uma campanha de conscientização para mostrar para o ararense que a gente existe, haveria mais lixo reciclado para recolher”, disse.

O que Luciana quis dizer é simples: mesmo em bairros que são atendidos, a população pouco contribui, pois o cronograma não é divulgado e a conscientização para separar o lixo seco do orgânico, ainda em casa, não é estimulada.

Com menos lixo reciclado recolhido e fuga de coletores, os atuais seguem com futuro incerto. “Temos empresas interessadas em comprar o lixo que recolhemos, mas não temos talão de nota para emitir e vender. O que fazemos então?”, questiona Luciana.

Cooperativa precisa ser regularizada e reestruturada, diz secretário de Serviços Públicos

A impossibilidade da venda do lixo reciclado recolhido pela Araras Limpa e que foi citada pela atual presidente, Luciana Andrade dos Santos, tem explicação: a cooperativa precisa ser regularizada.

Carlos Cerri Júnior, secretário de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, explica que o convênio da Araras Limpa com a Prefeitura está vencido há anos. “Ela não tem mais validade legal e o tema foi abordado no início do governo Pedrinho Eliseu (PSDB), que tem interesse em regularizar a situação. Ele quer criar uma forma diferente que permita ampliar a coleta”, explica.

Mesmo irregular, a Prefeitura optou em manter a cooperativa por conta da necessidade dos coletores que trabalham. Mas a regularização depende de fatores burocráticos e levantamento das dívidas. “Um contador faz o levantamento para que a gente possa regularizar a situação e ampliar o serviço”, disse Cerri.

A cooperativa funciona como uma empresa, tanto que a irregularidade afeta o atual CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), que impossibilita emissão de nota, como citado pela presidente Luciana.

Cerri pondera que antes de ampliar a coleta seletiva para outros bairros existe a necessidade de estruturar todo o setor. Para isso, a Prefeitura busca parceria com a iniciativa privada. “Três empresas de Araras mostraram interesse e estamos nas tratativas”, informa.

A ideia é permitir que uma empresa faça a gestão do lixo reciclado e indique compradores, forneça uniforme, calçados, protetores auriculares para os coletores e ainda faça a manutenção dos equipamentos.

Em 2015, a coleta de lixo seletiva da Araras Limpa atingia 50 toneladas/mês, mas o valor caiu para 30 toneladas/mês, isso quando o trabalho rende nos bairros

Com a regularização do CNPJ e a parceria firmada, a gestão ficaria responsável também em abrir uma conta bancária para cada coletor cooperado e ela depositaria o dinheiro arrecadado com o lixo para cada um. “Nossa meta é começar com 50 famílias, mas nosso horizonte é atender até 80”, disse.

A parceria também permitiria outros benefícios, comum a todos os trabalhadores, como depósito para a Previdência Social – que hoje não existe. “Se permanecer irregular e amanhã um trabalhador sofrer acidente ou uma trabalhadora fica gestante, como pagar?”, questiona Cerri.

Firmada a parceria, empresa e cooperativa podem trabalhar juntas e a Araras Limpa contaria com mais caminhões da Prefeitura para ampliar a coleta para outros bairros. O subsídio continuaria com o local atual, energia e água.

“Das mais de 100 toneladas de lixo produzidas por dia, 25% pode ser reciclada e gerar emprego e renda. Porém, no papel tudo é bonito, mas na prática demanda organização. Hoje seria utopia eu falar pra você que em seis meses a cidade toda terá coleta seletiva. Antes é preciso regularizar, estruturar, para depois ampliar”, finaliza Cerri.

Aumento do lixo doméstico produzido em Araras em 6 anos

ANO Total *

2010 56,2

2011 56,8

2012 57,27

2013 107,63

2014 108,71

2015 109,76

2016 110,79

* em toneladas/dia

Fonte: Cetesb

Números da coleta seletiva de Araras

Produção lixo mês: 3 mil toneladas

Total recolhido para reciclagem pela Cooperativa Araras Limpa: 30 toneladas

Número de bairros atendidos: 62 (inclui condomínios)

Fonte: Cetesb, Prefeitura de Araras e Cooperativa Araras Limpa