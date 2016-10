“O apelido é uma brincadeira séria num mundo em que prevalecem as seriedades debochadas”. (Lavra pessoal) Se existir algum povo no planeta que...

“O apelido é uma brincadeira séria num mundo em que prevalecem

as seriedades debochadas”. (Lavra pessoal)

Se existir algum povo no planeta que não tenha o hábito de apelidar pessoas, o fato deve ser debitado na conta das excepcionalidades.

Embora a prática não seja exclusividade nossa, duvido que algum povo supere o brasileiro nesse quesito. Seja em criatividade, seja no número de contemplados com a brincadeira, seguramente somos os primeiros.

Os motivos que desencadeiam esse curioso e criativo processo de identificação informal são variados. A ocorrência mais comum é a descoberta das parecenças, fenômeno que, quando a similaridade entre duas pessoas é excepcional, despeja no mundo a figura do sósia.

A semelhança física é o principal canteiro que se oferece à semeadura de cognomes. A tese é comprovada com os Zé do Caixão, os Zacarias, as Ilda Furacão e o Joãozinho Maradona, Mister Been e Sarney; Tião Barak Obama estufa o peito quando alguém o aborda: “e aí, Obama, como andam as coisas?”

A lista que homenageia os bichos de pelo, pena e couro é imensa: Nelson Capivara, Bodinho, Tonico Boi, Vitor Piriá, Gato, Ratinho, Marruco, Piaba, Galo Cego, Rolinha, Formigão, Macaquinho, Pica-pau, Sabiá, Porquinho, Periquito, Porcão.

Existem vulgos, digamos, que envaidecem. Pelé, John Lennon e Raul Seixas concentram-se nessa linha de raciocínio. Outros, ao contrário, tornam o receptor uma vítima eterna do bullying. É o caso de João Bosta, exemplo malcheiroso do ódio escatológico de quem o apelidou.

O troféu “vidência mediúnica ” vai para quem colocou apelido de Cara de Sapato no lutador de artes marciais mistas Antonio Carlos Júnior.

Alguns apelidos são intraduzíveis. Perguntei várias vezes ao Gadô qual era o significado de Gadô. “Nem eu sei”, respondia ele. Lóida, Giribita e Pestilha integram o time das alcunhas que permanecem na conta dos desafios propostos pelos neologismos.

Apelido, dizem, pega em quem bronqueia. Quem não liga tem grande chance de escapar do arpão dos caçadores de similaridades.

Tem gente que detesta o apelido que carrega. Tem gente que, ao contrário, assume a encomenda com uma naturalidade espantosa; alguns gostam tanto do “segundo nome” que acabam batendo na porta do judiciário para pleitear a inclusão da troça na certidão de nascimento.

Os políticos são os que mais utilizam esse expediente; Luiz Inácio, por exemplo, já foi apenas Luiz Inácio na carteira de identidade; um dia ele percebeu que Lula, versão familiar de sua persona, soava melhor aos ouvidos do povo. Bingo. Com Lula averbado na realidade dos fatos, saltou de um avião e caiu na letra B. B, de Brasília.

Muitas vezes o apelido chega ao cúmulo de ser mais interessante do que o nome escolhido pelos pais.

A respeito, e a propósito, nos bastidores do futebol corre uma história que, dizem, envolveu o falecido treinador Filpo Núñes.

Certa vez ele assumiu a direção de um time do interior e, ao se apresentar aos jogadores, emitiu uma ordem modulada no seu inconfundível sotaque argentino:

— De hoje em diante nesse time ninguém mais será chamado pelo apelido, e sim pelo nome. Não quero saber de apelidos, entenderam?

Após a advertência, começou a chamar um por um:

— Qual é seu nome?

— Zuino, sêo Filpo, respondeu o jogador.

— Já disse que não quero apelidos aqui no clube. Orgulhe-se do seu nome, fale bem alto para todo mundo ouvir.

— Jezuíno. Meu nome é Jezuíno, sêo Filpo.

E assim foi, até chegar ao ponta esquerda, um baixinho um tanto quanto rechonchudo.

— E você, como se chama?

— Piau, respondeu o jogador.

— Será que você não ouviu? O nome, diga seu nome.

— Eronides, sêo Filpo. Eronides de Souza.

Filpo Núñes coçou o queixo, meneou a cabeça e disparou:

— Piau, em que posição você joga mesmo?

O apelido, como veem, é uma brincadeira séria num mundo em que prevalecem as seriedades debochadas.

Bom dia!