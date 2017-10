Apartamentos para deficientes ainda serão sorteados

São 24 unidades que dependem de uma data da CDHU para novo sorteio; lista com nomes será divulgada durante esta semana Secretário de Habitação...

Secretário de Habitação de São Paulo, Rodrigo Garcia durante sorteio de senha realizado no dia 26 de outubro

(Crédito: Tiago Penteado/Tribuna)

Dos 212 apartamentos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) na zona leste, 188 foram sorteados na última quinta-feira (26) e ainda restam 24, informa a Secretaria Municipal de Habitação. Destes, 15 serão destinados para deficientes físicos e 9 para policiais e agentes que trabalham na área da segurança pública.

Ao contrário do noticiado pela Tribuna na edição do último sábado (28), conforme informação da Habitação, os 212 não foram sorteados no mesmo dia. O secretário Felipe Castro explica que na quinta-feira foram 188 e e outras 188 senhas, que estão na lista do cadastro reserva.

A lista completa com a relação de todos os nomes sorteados deve ser divulgada ainda nesta semana e a data será informada pela CDHU. O sorteio do restante dos apartamentos também não tem data para acontecer e tudo depende da marcação da CDHU, que é responsável por todo processo de seleção.

De acordo com o processo feito pelo governo do Estado de São Paulo e não pela Prefeitura, das 212 unidades, 7% são para famílias com pessoas com deficiências graves e/ou irreversíveis (chefe da família, cônjuge/companheiro (a), filhos e tutelados), que serão submetidos à perícia médica, conforme legislação vigente. São 15 no total, conforme já citado.

5% dos apartamentos são destinados ao Programa de Atendimento ao Idoso e já foram sorteados na quinta-feira. Por fim, restam 9 que constam nos 4% destinados para os policiais civis, policiais militares, agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância penitenciária, conforme edital específico.

Castro esclarece que apenas uma inscrição (policial) foi recebida e restam 8 unidades. Porém, a decisão para saber qual categoria será beneficiada será feita pela CDHU. “Todo processo é feito pela CDHU e afirmo que a seleção é rigorosa. Quem foi sorteado e passar pela habilitação, que inclui não ter nenhum imóvel no nome da pessoa, não fica habilitado. Por isso que outros 188 cadastros foram sorteados como suplentes”, finaliza.