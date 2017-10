Apartamentos da CDHU serão sorteados nesta quinta-feira

Sorteio está marcado para às 15h, mas portões do Ginásio de Esporte serão abertos a partir do meio dia Os 212 apartamentos construídos pela...

Os 212 apartamentos construídos pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) na Avenida Luiz Carlos Tunes (Novela), zona leste, serão sorteados a partir das 15h de hoje (26) no Ginásio de Esporte Nelson Rügger. Os portões serão abertos ao meio dia.

Existe a possibilidade da presença do secretário de Habitação do Governo do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que não tinha sido confirmada até o fechamento desta edição.

O secretário municipal de Habitação de Araras, Felipe Castro, disse que espera um grande público, principalmente pelo número de pessoas cadastradas: 3.593.

A parte interna do Ginásio será preparada para o sorteio e terá área reservada para idosos e portadores de deficiência. Na parte externa será montada uma estrutura para abrigar quem não conseguir entrar. “Tendas serão montadas na Praça Roberto Mercatelli e com um telão que vai transmitir o sorteio”, informa Castro.

Mesmo com todo o aparato, Castro ressalta que não existe a necessidade da pessoa que está com o nome no cadastro permanecer durante o sorteio. Porém, ela precisa ir antes para colocar a senha na urna.

“Se ela não puder permanecer, basta comparecer com o comprovante que recebeu no dia do cadastro, que inclui a senha, e depositar essa senha na urna. Se ela for sorteada, o envelope com os documentos necessários ficará na Secretaria Municipal de Habitação e um funcionário vai entrar em contato posteriormente. Importante ressaltar que ela tem que mostrar o mesmo comprovante, com senha, para retirar o envelope”, enfatiza Castro.

Uma pessoa (família ou não) também pode representar a pessoa que está com o nome no cadastro durante o sorteio de hoje, mas deve seguir o mesmo procedimento e ter o documento recebido no dia do cadastro e com a senha.

“Todos receberam o comprovante do cadastro e cada um tem sua senha, inclusive com as cores de cada categoria. Urnas com as quatro cores serão colocadas na frente do Ginásio”, disse.

A divisão de senhas em cores segue o padrão estabelecido pela CDHU, responsável pela seleção dos futuros moradores e pelo sorteio. Os idosos receberam senhas brancas, os indivíduos sozinhos (solteiros) senhas amarelas, as famílias com rendas de 1 a 2 salários mínimos senhas azuis e as senhas verdes são para famílias com renda de 2 a 10 salários mínimos.

Habilitação da CDHU será em 2018

Além dos 212 apartamentos serão sorteados nomes para o cadastro reserva da CDHU. Castro ressalta que a pessoa que for sorteada não garante que ela ficará com o apartamento, pois terá que preencher todos os requisitos estabelecidos pelo Governo de São Paulo.

“A pessoa sorteada será chamada para o palco e vai receber um envelope com os documentos necessários para apresentar e seguir na habilitação, feita pela CDHU”, disse. No envelope constará o dia e horário que os funcionários da CDHU estarão em Araras para a habilitação, possivelmente em janeiro de 2018.

Por fim, a entrega será feita em duas fases sendo a primeira com 136 unidades, prevista para fevereiro, e as demais 76 até setembro de 2018.

Sorteio da CDHU

Total de cadastros: 3.593

Sorteio: 26 de outubro, às 15h, no Ginásio de Esporte Nelson Rügger

Número de apartamentos: 212

Entregas: 136 em janeiro e 76 até setembro de 2018

FONTE: Secretaria de Habitação

Cores das senhas e suas categorias

Brancas: idosos

Amarelas: indivíduo só (solteiros)

Azuis: famílias com renda de 1 a 2 salários mínimos

Verdes: famílias com renda de 2 a 10 salários mínimos

Fonte: Secretaria de Habitação

Como será o processo de escolha?

7% das moradias serão destinadas à famílias com pessoas com deficiências graves e/ou irreversíveis (chefe da família, cônjuge/companheiro (a), filhos e tutelados), que serão submetidos à perícia médica, conforme legislação vigente;

5% destinadas ao Programa de Atendimento ao Idoso, conforme edital específico;

4% destinadas aos policiais civis, policiais militares, agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância penitenciária, conforme edital específico.

Fonte: CDHU