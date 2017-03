Aos poucos estão acabando as Confraternizações Esportivas

Antigamente havia em nossa cidade diversas partidas de futebol entre grupos de trabalhos, ora em benefício de algumas entidades filantrópicas, outras vezes confraternização entre...

Recordo de alguns times de futebol, como da Polícia Militar, dos Bombeiros, do Comércio, da Indústria, de diversos Sindicatos, time da Medicina (Hospital São Luiz), Bancários, jogos entre vereadores desse partido contra aquele, time da Impressa escrita e falada, times dos Gráficos, dos Estudantes (Professores), Casados versos Solteiros, time de algumas entidades filantrópicas, time dos Enfermeiros, time do Vai Quem Quer, e muitos outros.

Algumas promoções davam rendas maravilhosas para as entidades. Na década de 70 foi realizada no Estádio Joel Fachini interessante partida de futebol, entre o time da Medicina, contra o quadro dos Professores, em homenagem ao Dia das Crianças. O time da Medicina perdeu por 1 x 0, jogando com: Fernando, Bessanessi (Nello), Florival, Nelson, Xavier, Dito, Enio, Piva, Domingos, Luiz Gonzaga, Jaime e Jurandir.

Outro timão que fez história naquela época, era o time da Imprensa, escrita e falada. Meu amigo Janio tirou de seu arquivo e me trouxe uma foto para publicar, do timão da Imprensa de épocas passadas, embora alguns já faleceram. Na edição impressa da Tribuna temos na foto o time formado por Nazareno, Gonzaga, Janio, Paulinho, Gerson Leite, Pedro Eliseu, Zezinho, Scanavini, Aristeu Ripp, Coruja, Zé Pedro, Junior, Sergio Mário, Germano, Henrique, Oswaldo Luiz Borella, Marinho, Xixico, Neguinho e Ticão Freitas. Quanta saudade…

De coração, meu muito obrigado!

No dia 29 de janeiro, terminou o Campeonato Amador da cidade, versão 2016/2017. Desta feita, fui alvo de carinhosa homenagem pela Secretaria Municipal de Esporte, pois o mesmo levou o meu nome. Fui convidado a dar o pontapé inicial nas duas partidas decisivas.

De coração, agradeço a todos, dirigentes, participantes, aos dois campeões pelos prêmios recebidos, ao público presente, aos árbitros, à brilhante cobertura dos componentes da nossa Guarda Municipal, aos senhor prefeito municipal, que prestigiou com sua presença. A todos, meu muito obrigado!

Com muito alegria, recebi uma placa com os dizeres:

“Campeonato Amador de Futebol 2016/2017

Ao Sr. Walter Gambini

Esta é uma simples e singela, mas verdadeira homenagem, a um homem guerreiro, honesto, comprometido e de ideais fantásticos.

Obrigado Sr. Walter Gambini, por nos permitir fazer parte deste momento.

Araras, 29-01-2017

Douglas Marcucci

Secretário Municipal de Esporte

2017/2020″

Cantinho de Saudades

Mais dois amigos deixaram esse mundo no mês de janeiro. Dia 23, com apenas 58 anos de idade, faleceu Ivan Cid Branco Miranda, o “Patinho”, das memoráveis jornadas esportivas do futebol ararense. E no dia 26, aos 87 anos de idade, veio a falecer o congregado mariano Oscar Buzolim, assíduo frequentador do meu local de trabalho, e leitor da coluna.

Às duas famílias enlutadas, nossos pêsames, e aos amigos Patinho e Oscar, que partiram para nova morada, nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.