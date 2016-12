Ao menos dois grupos disputam presidência da Câmara

Com a indefinição sobre o caso Pedrinho Eliseu (PSDB) no transcorrer da semana, a disputa pela presidência da Câmara acabou ganhando contornos distintos a...

Com a indefinição sobre o caso Pedrinho Eliseu (PSDB) no transcorrer da semana, a disputa pela presidência da Câmara acabou ganhando contornos distintos a cada momento. Isso porque no cenário em que Pedrinho não assumisse a Prefeitura em 1o de janeiro, o presidente da Câmara seria também o novo prefeito, e o vice-presidente da Casa passaria a exercer a Presidência do Legislativo.

Já no cenário em que Pedrinho assume a Prefeitura, conquistando liminar para tomar posse no dia 1º, o único cargo de peso em disputa é a própria presidência da Casa. A vice-presidência perderia um pouco da importância.

Ainda assim, alguns nomes devem polarizar a disputa pela liderança da Casa, independentemente desse cenário. A exceção é o vereador Francisco Nucci (PR). Nucci confirmou à Tribuna que tem a pretensão de assumir a presidência do Legislativo, mas rechaça a hipótese de assumir o cargo visando administrar a cidade. “Sou candidato à presidência, mas não sou candidato a prefeito”, declara o médico, que aponta dois candidatos que apoiaria à presidência da Câmara – em um cenário em que esse presidente seria o prefeito interino. Os nomes elogiados por Nucci são Marcelo de Oliveira (PRB) e Carlos Alberto Jacovetti (Rede).

Jacovetti, assim como Nucci, é direto em sua colocação e é o único dentre os 11 vereadores a confirmar que é candidato a presidência da Câmara e, em caso de Pedrinho não assumir a Prefeitura, se considera apto para governar a cidade interinamente, independentemente de período.

Outro dentre os mais cotados, Marcelo de Oliveira não se diz candidato, e afirma que “os 11 vereadores têm condições”. Ele também não declara apoio a ninguém, e diz estar “ouvindo propostas”. Nos bastidores, sabe-se que Marcelo vem articulando votos para ser eleito presidente do Legislativo.

A dupla Marcelo de Oliveira e Carlos Jacovetti representam dois grupos distintos. O chamado “grupo da Igreja”, ao qual Marcelo pertence, é composto por ele, Deise Olímpio (PSC), Regina Corrochel (PTB) e José Roberto Apolari (PTB). Deise confirma também que não é candidata a presidência, e não divulga os nomes de dentro do grupo que ela apoia. Regina garante que está se reunindo com o partido e com apoiadores “para definir o melhor caminho”. Ela diz que vai tomar a decisão junto com Apolari, mas não declara nenhum apoio. Apolari declara que terá o mesmo voto de Regina, mas também não declara nenhum apoio. Ainda assim Apolari e Regina são tidos como pretensos apoiadores de Marcelo, junto com Deise Olímpio.

Já Carlos Jacovetti teria o apoio de nomes como Francisco Nucci (PR), Romildo Borelli – Baiano (PSD), Jackson de Jesus (PROS). Baiano confirma que não é candidato, demonstrando, contudo, pré-disposição a apoiar candidatura dentre os nomes de Jackson, Jacovetti e Nucci. Jackson também confirma não ser candidato e não cita grupos ou nomes que apoia, garantindo que na próxima semana serão feitas reuniões para definição dos apoios. Nucci, como já citado, vê “dois nomes com grande qualidade”: Marcelo e Jacovetti. Mesmo assim, no cenário em que Pedrinho assume a Prefeitura, Nucci seria cotado como pleiteante à presidência da Câmara. Caso Pedrinho não assumisse, ele seria cotado como pleiteante à vice-presidência da Câmara, já que não deseja assumir a Prefeitura.

Já um terceiro grupo seria formado pelos aliados de Pedrinho Eliseu (PSDB): Anete Casagrande (PSDB), Eduardo Dias – Du (PHS) e Pedro Eliseu Sobrinho (DEM). Du já confirma não ser candidato. Anete não se pronuncia sobre ser candidata, e diz que “em momento oportuno nos reuniremos e manifestaremos sobre a nossa decisão; no entanto não nos furtaremos em participar dessa importante escolha para a vida política de Araras”.

Pedro Eliseu tem discurso similar ao de Anete, e diz que “ninguém pode ser candidato de si mesmo”. Segundo ele, “nosso grupo ainda não se posicionou oficialmente sobre a presidência da Câmara. Achamos que todos tem legitimidade para pleitear a presidência”. Tribuna apurou, contudo, que o nome dele é o mais cotado para uma possível candidatura a presidente dentro do grupo.

Mesmo assim a situação do grupo que apoia Pedrinho é um pouco mais delicada. Isso porque, de acordo com as normas da Câmara de Araras, para inscrição de uma chapa pleiteando ocupar a Mesa do Legislativo são necessários ao menos quatro nomes. Enquanto os grupos de Marcelo de Oliveira e Carlos Jacovetti já teriam os quatro nomes, o grupo fiel a Pedrinho teria apenas três nomes.

Com isso os votos do grupo de Pedrinho poderiam decidir a eleição para compor a Mesa da Câmara, mas o grupo não teria força para montar uma chapa sem apoio dos demais agrupamentos – e consequentemente seria difícil que o mesmo grupo tivesse força para eleger o novo presidente da Câmara. Até por isso o nome de Pedro Eliseu parece perder força se seu nome for cotado como presidente na situação em que Pedrinho não assume a Prefeitura. Mesmo assim, na conjuntura em que Pedrinho assume o cargo, Pedro Eliseu, Anete Casagrande e Du Elias Dias poderiam ser cotados para compor a mesa com um dos outros grupos políticos da cidade.

Como já dito, caso Pedrinho consiga liminar para ser diplomado e empossado prefeito já no dia 1º de janeiro, todas essas articulações pela presidência da Câmara sofreriam grandes mudanças, pois o novo prefeito passaria a conversar com os vereadores para montar a base do governo, e aí a discussão para saber quem será o presidente da Câmara passa a ser de outra forma.

Grupos foram se modificando após as eleições

Logo depois das eleições em outubro, o novo formato da Câmara de Araras aparentava quatro grupos políticos representados na Casa Legislativa, já que quatro candidatos a prefeito conseguiram emplacar representantes na Câmara. Apenas Du Severino (PTN) não elegeu vereadores coligados ao seu nome (pelo PTN e pelo PSOL).

O único grupo que se mantém como era no formato inicial é o formado por Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), Anete Casagrande (PSDB) e Eduardo Dias – Du (PHS); os três apóiam Pedrinho.

O grupo de Paulinho Nascimento (PSD) acabou se dissipando. Ele contava com três nomes: Romildo Borelli – Baiano (PSD), Jackson de Jesus (PROS) e Carlos Jacovetti (Rede). Posteriormente, esse grupo aparentou se alinhavar mais ao governo Nelson Brambilla (PT), e especula-se que ele é composto também por Francisco Nucci (PR). Jackson de Jesus, por exemplo, foi eleito dentro do grupo de Paulinho, mas sempre se manteve fiel a Brambilla e hoje já retomou o posto de secretário da Habitação do petista.

Por isso, o antigo grupo de apoio a Brambilla, composto por Marcelo de Oliveira (PRB), Deise Olímpio (PSC) e Francisco Nucci ficou apenas com Nucci. Deise e Marcelo estariam unidos a Regina Corrochel (PTB) e José Roberto Apolari (PTB) e formariam então o chamado ‘grupo da Igreja’, ligando também a Bonezinho Corrrochel (PTB).

Grupos políticos da Câmara após as eleições:

Grupo ligado a Pedrinho Eliseu

Pedro Eliseu Sobrinho (DEM)

Anete Casagrande (PSDB)

Eduardo Elias Dias – Du (PHS)

Grupo ligado a Paulinho Nascimento

Carlos Jacovetti (Rede)

Romildo Borelli – Baiano (PSD)

Jackson de Jesus (PROS)

Grupo ligado a Bonezinho Corrochel

Regina Corrochel (PTB)

José Roberto Apolari (PTB)

Grupo ligado a Breno Cortella

Marcelo de Oliveira (PRB)

Deise Olímpio (PSC)

Francisco Nucci (PR)

Grupos políticos* da Câmara no cenário atual:

Grupo ligado a Marcelo de Oliveira

Marcelo de Oliveira (PRB)

Regina Corrochel (PTB)

Deise Olímpio (PSC)

José Roberto Apolari (PTB)

Grupo ligado a Carlos Jacovetti

Carlos Jacovetti (Rede)

Francisco Nucci (PR)

Jackson de Jesus (PROS)

Romildo Borelli – Baiano (PSD)

Grupo ligado a Pedrinho Eliseu

Pedro Eliseu Sobrinho (DEM)

Anete Casagrande (PSDB)

Eduardo Elias Dias – Du (PHS)

*Baseado em informações coletadas pela Tribuna nos bastidores políticos.