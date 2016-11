Ao menos 80% de repasses federais a Araras foram para casas e benefícios sociais

Dois anos depois de anunciar que o governo Dilma Rousseff (PT) repassou a Araras mais de R$ 500 milhões em verbas federais, o governo...

Dois anos depois de anunciar que o governo Dilma Rousseff (PT) repassou a Araras mais de R$ 500 milhões em verbas federais, o governo municipal, a pedido da Tribuna, realizou um balanço sobre tudo que foi repassado pelo governo federal aos cofres municipais nos últimos anos. Os valores anunciados pela administração municipal na época da campanha de 2014 (para deputados, senadores, presidente da República e governador) causaram polêmica naquele ano e foram alvos de contestações.

Em meados de 2014 dezenas de outdoors foram espalhados pela cidade, por meio dos quais o PT (Partido dos Trabalhadores) divulgou que a cidade havia sido beneficiada com mais de R$ 500 milhões do governo federal nos últimos quatro anos. “Na imprensa e nas redes sociais houve quem achasse que os números informados foram majorados e que nós estávamos divulgando uma inverdade. Isso não aconteceu. Nossos números mostram que o governo federal destinou a Araras, na realidade, até bem mais que isso, mais de R$ 600 milhões”, disse Brambilla naquele ano.

Apesar disso, os números contabilizados desde o período e já incluindo o ano de 2016 – divulgados pela própria Prefeitura a pedido da Tribuna – contabilizam cerca de R$ 560 milhões. Do total, 80% refere-se a três setores: casas populares (construção de novas moradias, inclusas aí as que serão quase que totalmente quitadas pelos novos proprietários via financiamento), bolsa família e o BPC (Benefício de Prestação Continuada, que garante uma renda mensal a idoso ou pessoa portadora de deficiência sem condições de sustento). Somados, os três itens contabilizam cerca de 80% de tudo que a Prefeitura soma dentre repasses do governo federal a Araras nos últimos anos – incluindo já repasses nos dias pós-Dilma.

Mesmo assim diversos dos repasses anunciados pela Prefeitura naquela época, e portanto inclusos naquela conta, não foram realizados. Há alguns anos a Prefeitura chegou a anunciar, por exemplo, que a cidade foi contemplada com a destinação de R$ 5 milhões para obras de recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas regiões, prevendo-se então intervenções na avenida Loreto (recapeamento e drenagem urbana); prolongamento da pavimentação da Avenida Luiz Carlos Tunes (Via Novela); e pavimentação da Avenida Carola (ao lado do Pró-Saúde), ligando a Avenida Augusta Viola da Costa à Orpheu Manente, dentre outros pontos, mas boa parte dessas intervenções não foram realizadas.

Também há investimentos inclusos na conta e concluídos, como a construção das creches dos Jardins Itamaraty, Tangará e Colina, que já foram até entregues. Ainda assim há problemas em outras obras, como a Escola do Campo, que segue sem perspectiva de ser entregue com obras concluídas, ao menos oficialmente.

De fato há pressão constante do governo Nelson Brambilla (PT) pelo término das obras. O governo municipal tenta cobrar os repasses, mas alguns deles tem ocorrido há anos de forma bastante vagarosa. É o caso das obras de macrodrenagem urbana (as obras contra enchentes). Foram anunciados quase R$ 50 milhões para Araras, mas até hoje somente metade chegou a ser investida.

A situação se acentuou com a crise econômica, quando os repasses começaram a sofrer demoras ainda maiores, principalmente os referentes ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Ainda assim a administração municipal garante que eles vêm ocorrendo. As obras, mesmo a passos lentos, seguem nas margens dos ribeirões das Araras e das Furnas.

Valores somados, mas não investidos, chegam a R$ 50 milhões

Apesar dos valores anunciados pela planilha, muitos deles ainda não foram investidos. Até por isso as somas vindas da Prefeitura foram intituladas de ‘contratos de repasse em andamento’. Numa conta rápida é possível estimar – com base em dados informados pela própria Prefeitura – que mesmo constando em planilha enviada à Tribuna repasses de mais de R$ 560 milhões a Araras, via governo federal, principalmente pelo governo Dilma Rousseff (PT), pelo menos R$ 50 milhões não chegaram a ser aplicados. Apesar de estarem citados como ‘em andamento’, há casos em que nada mais se falou sobre o assunto.

A Prefeitura garante que esse tipo de distorção ocorre porque a verba já está certa, e virá a Araras. Mesmo assim o próprio poder público admite que parte da verba já somada dentre os repasses, há valores que de fato não foram aplicados. É o caso do contabilizado pelo PAC Macrodrenagem dos R$ 48,7 milhões anunciados para macrodrenagem nos ribeirões de Araras, apenas pouco mais da metade – R$ 24,7 milhões – já foram investidos na cidade.

Outros valores contabilizados na planilha também não foram totalmente aplicados, mesmo estando contabilizados. É o caso da escola do Campo, cujo anúncio de repasses foi de R$ 3,24 milhões – o que consta na planilha da Prefeitura. Mesmo assim o poder público estima que foram aplicados na escola somente metade disso. Outro exemplo é a escola do Jardim Esmeralda, cuja soma prevista na planilha foi de R$ 3,7 milhões. Na verdade foram investidos apenas R$ 1,06 milhão até agora, menos de 30% do previsto.

A construção do pólo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) é outro ponto contabilizado como repasse via governo federal que na verdade nunca foi investido. São estimados R$ 7,9 milhões numa obra que nunca saiu do papel.

Ainda em 2013 o governo Brambilla anunciou, em meio a entrevista coletiva, que nas contas estavam somados R$ 8 milhões da UAB e R$ 5 milhões pelo PAC Mobilidade para obras de recapeamento e pavimentação asfáltica. Conforme resposta via Portal da Transparência da Prefeitura, em ambos os casos (cuja soma chega aos R$ 13 milhões), “os valores ainda não foram liberados”, mesmo passados dois anos.

Outro item na conta e que não foi concluído é a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Alto da Colina. Estavam previstos – e são contabilizados pela Prefeitura – repasses no valor de R$ 500 mil, mas caíram na conta da Prefeitura R$ 300 mil.

Foram anunciados, ainda em 2014, mais de R$ 1 milhão em repasses para o Centro Esportivo Alcydes Zaniboni, um centro esportivo na localidade conhecida como Campo do Capixaba, na zona leste. Hoje as obras estão visivelmente atrasadas, e enquanto a planilha municipal contabiliza mais de R$ 1 milhão, na verdade caíram na conta da Prefeitura cerca de R$ 250 mil – 25% do anunciado.

Confira na Edição Impressa da Tribuna de sábado (5 de novembro) o quadro geral de contratos de repasse em andamento, com detalhes dos R$ 560.787.914,18 divulgados pela Prefeitura