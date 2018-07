ANÚNCIOS DE IMÓVEIS 28-07-18

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 28-07-18 /////////// IMÓVEIS *CASA ALFREDO OLIVEIRA –...

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516

Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 28-07-18

IMÓVEIS

*CASA

ALFREDO OLIVEIRA – Corretor de Imóveis, Creci 175.435 F. Fone: 99688-5968 Whatts, alfredo.oliveira@creci.org.br

JOSÉ FERREIRA COSTA – IMOBILIÁRIA IMORADIA: 3544-5566 / 99224-3532 Creci 47758

ASSUMPÇÃO IMÓVEIS – imoveis@assumpcao.com.br CRECI 33.263-F-SP(68868) – Fone: 19) 9.9861-4039 – whats

ANDRÉA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – Imóveis a Venda. Fone: 3351-4734 / 99749-9306, Rua Júlio Mesquita, 393 – Centro.

CLAUDIO CORRETOR DE IMÓVEIS – Imóveis a Venda. Fone: 19 99510-7318 / CRECI 83.189

EDIVANIA GRABERT – Corretora de Imóveis: Fone 9.9920-7111 whats Creci 48111

JOSÉ ANTONIO – Vende-se Chácaras nos municípios de Arthur Nogueira, Próx. a Americana e Piracicaba. Interessados entrar em contato pelos Fones: 019.99953-1872 / 019.9.9900-2491

DE LIMA CORRETOR DE IMÓVEIS – Fone 3541-4915/ 9.9763-2128

CRECI – 49154 (68959)

J. NASCIMENTO – Corretor de Imóveis: Fone: (19) 3547-9026/ 9.9759-2342 Whattsapp – CRECI 151670

JAIME CORRETOR DE IMÓVEIS – Imóveis a venda. Fone: 99694-5553 / 3351-2722. Creci 75152

BELVEDERE – Próx. lago e Nestlé – ótima e grande, residencia c/ amplo fundo, tendo 2 cozinhas, super WC c/ hidro, comodo opcional, mais quintal e etc. R$ 320 MIL. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

CASA PQ. DAS ARVORES – 125m², R$ 160 mil. Fone (19) 9.7415-2747/ 9.9796-0977 (68957)

CENTRO – Região Mercadão e Rodoviária, Residencias comuns restauráveis, bom p/ residenciais e comercial tipo escritórios, pensão, etc. Em terreno de 500 m², Apenas R$: 300 Mil. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

CENTRO – Vd casa próx. AAA, 3 dorm, AE, 2 salas, copa, coz, piscina, churrasq., gar. 3 carros. Fone 3541-0877 (68503)

CENTRO – Vila Borella, Casa Antiga, Grande e reformada, bastante quintal em terreno de 300 m², R$: 260 Mil. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

CENTRO PRÓX. MERCADÃO – Ótima Resid., 3 dts, armários embut., 2 WC, Sala, Copa, Coz., Aceita Apto no Centro ou Região. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

COND. FECHADO – Chácara Araruna, sobrado novo, 3 suítes, 2 c/ closet, área gourmet, AC 250m², AT 324m². Fone 3351-5915/ 9.9213-9773 (69027)

CONDOMINIO LAGO AZUL – Vd Casa. Fone (0xx19) 3329-4025 / (0xx19) 9.9743-1680 Whatts (68980)

CONDOMINIO REGIÃO CENTRO – Moderna e agradável residência, bastante privilégios, R$ 650 Mil, Aceita terreno em Cond. ou outro menor imóvel. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

EXCELENTE CASA NO JD DALLA COSTA – Oportunidade – 2 Dorm., área de lazer c/ Churrasqueira, Casa nova, R$: 230 Mil. Fone: 3541-6500 / 9.9738-0976(69089)

JD CELINA – Sala, Coz., 2 Quartos, 1 Banheiro e 1 Suíte, garagem p/ 2 carros. R$: 230 Mil. Aceita Financiamento. Fone: 9.9744-7698 (69071)

JD DALLA COSTA – Vd Casas, 3 dorm, c/ 1 suíte, sala, coz, lavanderia e gar. coberta p/ 2 carros, fino acabamento, preço de ocasião. Fone: 99967-1970 (69022)

JD DALLA COSTA – Vd Casa, 2 dorm sendo 1 suíte, sala, coz. wc, as, gar. coberta 2 carros, direto c/ prop. Fone 9.9415-2345 (68960)

JD DALLA COSTA – Vd Casa, terreno inteiro, R$ 135 mil. Tratar c/ proprietário 99704-2070 (69073)

JD DOS YPES – Vd belíssimo sobrado ac 150m² , 3 dorm. (1 suíte) e 2 dorm. + wc, sala de estar e jantar, as, coz c/ balcão de granito de aprox. 6m, lavanderia, gar. coberta p/ 2 carros, portão eletrônico e portão social c/ fechadura HDL, churrasqueira + pia e balcão de granito, aquecedor solar c/ sistema de recirculação, esquadrias de alumínio, mármore Travertino e nicho com pastilhas nos banheiros. R$ 330 Mil. Fone 9.9793-8555 (68966)

JD DOS YPES – Vd belíssimo sobrado ac 150m² , 3 dorm. (1 suíte) e 2 dorm. + wc, sala de estar e jantar, as, coz c/ balcão de granito de aprox. 6m, lavanderia, terraço, deposito, gar. coberta p/ 2 carros, portão eletrônico e portão social c/ fechadura HDL, churrasqueira + pia e balcão de granito, aquecedor solar c/ sistema de recirculação, esquadrias de alumínio, mármore Travertino e nicho com pastilhas nos banheiros. R$ 350 Mil. Fone 9.9793-8555 (68966)

JD HAISE MARIA – 2 Quartos, Sala, Copa, Coz. e Banheiro, Garagem p/ 1 carro. R$: 150 Mil. Fone: 9.9628-2219 (69053)

JD LUIZA MARIA – 200 m², 3 Quartos (1 suíte), 3 Banheiros, área de lazer. R$: 470 Mil. Fone: 98179-8412 (69035)

JD ROSANA – Casa, 180 m², 3 dorm. (1 suíte), garagem p/ 3 carros. Fone: 3351-5915 ou 99213-9773 (69027)

JD SANTA ROSA PRÓX. AO CENTRO – Terreno 458 m², 2 casas sendo 1 de Frente e 1 de Fundo, Vista Panorâmica, R$: 300 Mil. Fone: 9.8326-1669 (68990)

JD. DAS FLORES – Região hospital Unimed, ótima casa, 3 dts (suíte), Fundo diferenciado, área gourmet, suíte, etc. R$ 375 Mil. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

JD. LUIZA Mª – Próx. Unimed, ótima e ampla residencia, 3 dts (suíte), sala estar e jantar, escritório, fundo amplo e diversificado R$: 390 Mil. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

JD. NOVA EUROPA – Tipo Condomínio, ótima e prática residencia, 3 dts (suíte), sala estar/ jantar, fundos, 1 suíte, área gourmet, super piscina, super garagem, etc, R$ 470 MIL . Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

JD.SÃO PEDRO – Prox. Cond. Samantha, casa em bom estado, 2 dts, 2 banheiros, garagem completa, quintal, etc., local privilegiado, apenas R$ 165 Mil. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

NEG. OCASIÃO: VD CASA JD DALLA COSTA – C/ 1 Dorm., R$: 150 Mil. Aceita Financiamento. Fone: 3541-6500 / 9.9738-0976 (69089)

PQ. ARVORES – Casa Seminova, 4 Comodos, 2 WCS, bastante quintal c, plantas e aves, R$ 198 Mil. Aceita casa menor valor na região. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

PQ. SANTA CANDIDA – Próx. Unar, Casa ótima, 3 dts, sala, copa, cozinha e quintal gramado em terreno de 7×30, R$: 260 Mil. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

PRÓX. A FAC. UFSCAR – Casa Nova e Diferenciada, 2 dts, gar., c/ Portão eletron., local Privilegiado. R$: 165 Mil. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

PRÓX. FACULDADE UNAR – Super residencia, 1º piso, tipo suíte, salas, coz. 2º piso, 3 dts (suíte), etc. Bastante qualidade, R$: 450 Mil. Aceita terreno. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

PRÓX. FAVETTA E PQ ECOLÓGICO – Casa exc. ampla e diferenciada c/ frente ampla em terreno R$: 300 m², R$: 450 Mil. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

REGIÃO VIZINHO AO CENTRO E SUPERM. PAGUE-MENOS – Local Nobre, Super Residencia, tudo amplo, completo e boa qualidade e bom gosto, AC 320 m², R$: 670 Mil. Aceita Residencia menor, bom local e boa qualidade. Imoradia:3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

SAMANTHA I – Vd Casa de 421 m², em fase final de acabamento, c/ 4 Suítes, Lavabo, Home theater, lareira, sacadas, dispensa, ampla área de lazer c/ churrasqueira e WC, piscina c/ prainha, garagem p/ 3 carros, depósito, cisterna de 5 Mil Lts p/ captação de água de chuva, aquecimento solar. Fone: 9.97936-8555 (68966)

SANTA ELISA – Próx. a região do Centro, melhor local, resid. Nova, faltando pequenos detalhes, c/ frente ampla livre, AT 315 m², R$: 320 Mil. Aceita imóvel menor valor. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

TERRAS DE CAROLINA – Terminada, Aceita carro ou terreno c/ parte de pagamento. Fone: 9.9612-8907 (69061)

VD CASA NO JD DAS FLORES – Com 3 quartos, sendo (1suíte), sala, cozinha, 2 banheiros, garagem para 4 carros e edícula c/ churrasqueira, c/1 banheiro e quarto grande, área construída 177 m² por R$ 430.000,00- contato Deusdete celular (11) 9.5251-7941 (69003)

VD EXCELENTE CASA NO JD SANTA MARTA – Negócio de Ocasião, Reformadinha, c/ 3 Dormitórios, Terreno bem grande. R$: 280 Mil. Fone: 3541-6500 / 9.9738-0976 (69089)

VD EXCELENTE CASA NO SAMANHTHA I – Condomínio Fechado, c/ Piscina, Completa de armários, R$: 1.200.000,00. Fone: 3541-6500 / 9.9738-0976 (69089)

VD OU TROCO LINDA CASA – Nova, meio terreno no Jd. Fátima, Porcelanato, cozinha e lavanderia c/ armários, box, pronta pra morar, R$: 235 Mil. Fone: 3541-4919 ou 99635-4196 (68909)

CASA ALUGA

ALUGA-SE CÔMODO – Comercial ou para residência, p/ casal ou pessoa sozinha no Jd Morumbi. Fone 9.9841-0831 Zap/ 9.9794-5244 (67555)

ALUGA-SE QUARTO – No Pq Industrial, próx. ao Centro, ambiente familiar p/ homem, mobiliado a partir de R$ 250,00. Fone 3541-2800 / 9.9679-8139 (69017)

TERRENO

BOSQUE DOS YPÊS – Vd Lote Comercial c/ 385 m², Rua Prof. Waldir Severino, Quadra “M” – Lote “05”. Tratar 9.9161-7663 (69036)

CENTRO – Abaixo do tiro de guerra, Terreno 450 m², c/ construção nos fundos. R$ 300 MIL. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

COND. CHÁCARA ARARUNA – Vd belíssimo terreno de 515m², R$ 300 Mil. Fone 9.9793-8555 (68966)

COND. FECHADO TERRAS DE SANTA ELISA – 424 m², Ótima localização, Próximo a portaria. Valor – R$: 190 Mil Tratar pelos Fones: 19.9.9540.8352 OU 19.9.9905.7656.WHATS (69008)

COND. SAMANTHA 3 – Vd Terreno 343m², quadra F, lote 7, vista p/ cidade, R$ 169 mil. Fone: 9.9786-3201 (69020)

CONDOMÍNIO COLINA VERDE – 1.510 m², Plano, Privativo, todo murado, protaria 24 horas, Vista Privilegiada p/ área de preservação. Próx ao Centro. R$: 453 Mil ( Oport. R$: 300,00 o m²). Fone: 9.8136-7808 (69005)

JD BELVEDERE – Vd 2 Terrenos separados, 1 c/ 540m² c/ 12m de frente e 1 c/ 432m² c/ 17m de frente, Rua Olavo Bilac, preço de ocasião. Fone 99969-4003/ 99699-5898 (69045)

JD ESMERALDA – Ótima localização, R$: 65 Mil + parcelas de R$: 800,00. Fone: Fone: 3541-4919 ou 99635-4196 (69082)

JD TARUMÃ – Vd Tr terreno 12 x 26.5, R$ 132 Mil, tr por terreno em condomínio. Fone 9.9793-5903 (68930)

JD. ALTO DAS ARARAS – Vd terreno plano, com bela vista para a cidade, c/ 792m², R$ 300 Mil. Fone 9.9793-8555 (68966)

JD. UNIVERSITÁRIO – Vd Terreno 360m², R$ 165 Mil. Fone (19) 9.7415-2747/ 9.9796-0977 (68957)

OPORTUNIDADE: VD TERRENO NO JD SANTA ELISA – Com Fundo para o Condomínio, Plano e Seguro, R$: 140 Mil. Fone: 3541-6500 / 9.9738-0976 (69089)

REDISIDENCIAL LAGOA – Vd Terreno 408m², preço de ocasião, facilitamos pagamento, preço abaixo do valor de mercado. Fone: 9.9217-9256 (69040)

SAMANTHA 3 – Vd terreno plano, com bela vista para a cidade, 338m², R$ 170 mil. Fone 9.9793-8555 (68966)

SANTA ELISA – parte aberta, vd terreno 420m² lote comercial, frente p/ Avenida, frente p/ duas ruas, R$ 115 Mil. Fone 9.8114-7494 (69014)

VD EXCELENTE TERRENO NO JD LUISA MARIA – Plano, Aceita desmenbramento, Oportunidade R$: 160 Mil. Fone: 3541-6500 / 9.9738-0976 (69089)

VD TERRENO – AT 1.133m², no Resid. Anunciata, infra estrutura completa, doc. ok, próx. ao Jd Candida, últimos lotes a venda, R$: 250,00 por m². Fone 3541-5758/ 9.9886-5025 Whats c/ Andre ou Luiz (69079)

VD TERRENO NO SAMANTHA 3 – 600 m², R$: 320 Mil. Tratar pleos Fones: 19.9.9540.8352 / 19.9.9905.7656 (69008)

VD ÚLTIMO LOTE DO RESID. MORADA DO SOL – OPORTUNIDADE! 2.520 m², Cercado, Documentação Ok, só transferir e construir. Valor R$ 300 Mil, Tratar c/Proprietário: 11-4522-2884 / 11-9 9782-1249 Airton (69059)

SAMANTHA 3 – Vendo Terreno, Ótima localização, lazer e segurança, pronto para construir, 330 m². R$ 155 Mil. Direto c/ Proprietário 9.9752-2051.

APARTAMENTO

APTO DUPLEX NO PENHASCO DAS TARTATUGAS – Enseada, Guarujá. Ampla sala de estar, com lavabo e terraço, cozinha americana e duas grandes suítes com terraço. 2 vagas garagem..Localização privilegiada, de um lado uma linda Enseada, e de outro a imensidão do mar. Laser com piscina, brinquedoteca, fitness center, espaço gourmet, piscina adulto com raia de 25m, piscina infantil, quadra de tenis, mirante, Solarium, e muito mais… Valor $650.000.00 *Tratar pelos fones, 19.9.9540.8352. Ou 19.9.9905.7656. *Com Paulo Grigoletto Corretor. CRECI 157569 (69060)

APTO JD DOM BOSCO – Pronto p/ morar, 2 dorm, suíte, sacada e garagem, doc ok, financia. Fone 3544-6953/ 9.8118-7646 (69047)

CENTRO E REGIÃO – Aptos. 3 dts (suítes), armários, sacadas, elevadores, 2 vagas, etc. 270 / 280/ 290/ 390/ 430/ 500 / 550 E R$ 600 Mil em Diante. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

ED. MANHATTAN – Vd Apto novo, 2 dorm. (1 suíte) c/ armários, 1 garagem, portaria 24hs, R$ 290 Mil.Fone 3541-4919/ 99635-4196 (69055)

PRÓX. DELEGACIA REGIONAL – Apto. Novo, 2 Pq. Dts (suíte), sala e coz. e A/S ótimas, sacada p/ cidade, elevador, armários, etc. R$ 190 MIL. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

REGIÃO NORTE – Residencial América, próx. Escola Anglo, Apto. Impecável, 3 dts (suíte), sacada, elevador, etc. R$ 270 MIL. Imoradia: 3544-5566 / 9.9224-3532 CRECI 47758 (69088)

VD APTO ED. ANGELO FRANZINI – Rua Nunes Machado 485 Centro, 3 dorm.(1 suíte) wc social, sala, coz., as c/ wc, rico em armários, totalmente reformado, Vista para o Lago, 2 garagem. Fone 3541-1020/ 9.9612-1888 (68973)

VD OU TROCO APTO – Ed. Angelo Franzini no centro, 10° andar de frente p/ praça, 3 dorm. (1 suíte) todos com armários, coz. planejada c/ armários, 2 garagem, ar cond.., portaria 24hs, R$ 490 Mil. Fone 3541-4919/ 99635-4196 (69055)

VENDO OU TROCO POR CARRO APTO – 2 dorm., sala, coz., wc, lavanderia, garagem, salão de jogos, salão de festas, churrasqueira, quadra esportiva, Av. Melvin Jones, 1421, Cond. Residencial Parque das Flores, R$ 160 Mil. Fone 9.7409-5255 (68931)

COMERCIAL

VD MARMITARIA E FRANGO NA BRASA – Fone: 9.9894-7622/ 3542-7774 (69074)

VD OU TROCO BARRACÃO – JD Dalla Costa, c/ 2 edículas juntas, Ótimo investimento p/ aluguel, R$ 250 Mil. Fone: Fone: 3541-4919 ou 99635-4196 (68974)

VD PESQUEIRO NA CASCATA – Perto da Capela. Fone: (19) 3441-0473 (68934)

VENDO, ALUGO OU TROCO SALÃO – Em frente ao Parque Ecológico, 432 m², Construção de 1º Qualidade, com 1 Coz. Industrial completa, 2 Mesaninos, 8 Banheiros, aprovado em todos os Orgãos Públicos. Ótimo Investimento! Interessados favor entrar em contato 9.8179-8412 (69049)

CHÁCARA

ALUGA-SE CHÁCARA – Piscina, mini campo, mesa de bilhar, churrasqueira, 21 lugares p/ dormir. Semana Santa disponível. Fone 3352-0777/ 9.9161-0604 (68429)

LAZER E TEMPORADA

ALUGA-SE APTO P/ TEMPORADA EM UBATUBA – 2 dorm. (1 suíte), piscina, churrasq., garagem, sauna e sala de jogos. Fone 99792-0454 whats/ 99819-6593/ 99739-2516

ALUGA-SE APTO EM UBATUBA – p/ 6 pessoas na Praia Grande, próx. a praia. Fone 3541- 0797/ 9798- 9951 (68952)

ALUGA-SE AREA DE LAZER – próx. Clube Sayão, piscina c/ grade, coz. c/ churrasqueira, forno e fogão a lenha, geladeira, salão acomoda 50 pessoas, 2 wc, área verde c/ jd. e playground. Fone 3541-6155/ 9.9641-9137 (VIVO) (67529)

ALUGA-SE CASA EM UBATUBA (PEREQUE- AÇU) – p/ 8 pessoas, exclusivo familia, 800m da praia, c/ ventilador, tv e churrasqueira. Fone 3541-0142/ 9.9834-1525 (69075)

ALUGA-SE CHÁCARA P/ LAZER – Fone 3541-8552/ 9.9739-1569 (68968)

ALUGA-SE CHÁCARA Vô ZÉ – Elihu Root, p/ finais de semana.Face: chacara vô zé. Fone 3541-8644/ 99686-1252 (68876)

ALUGA-SE CHÁCARAS – Bons Momentos e Chácara Coração. Fone 3541-3275/ 99165-0069 www.pacabol.com.br (68955)

ALUGO ÁREA DE LAZER – c/ piscina, churrasqueira, freezer, fogão e fogão a lenha. Fone 3541-2853 (68954)

ÁREA DE LAZER UNIVERSITÁRIA – Edícula Jd. 8 de Abril, churrasq, piscina c/ hidro e cascata, chuveirão, fogão, geladeira, freezer e 2 wc, frente c/ praça, minicampo e playground p/ criança, Diária R$ 300,00 seg. à Domingo (9:00 as 22h).

– www.areadelazer universitaria.com.br

– Fone 3541-7698/ 9.9759-1463 whats (69063)

SALÃO DE FESTAS HARMONIA – Aluga-se Salão amplo c/ 450m de puro lazer, 8 brinquedos (X Box, Pula Pula, Escorregador, 2 Rampas de escalada, Tobogã, Piscina de Bolinha e Pimbolim), 2 monitoras, cozinha c/ 2 freezer e churrasqueira. Tudo bem colorido e confortável p/você e seu filho. **** Venham conhecer! **** Fone 3542-2986/ 3542-1047/ 9614-9667 Carla **** R. Pernambuco, 65 – Pq. Industrial (68956)