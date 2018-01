Anúncios de Imóveis – 27/1/18

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 /////////// ** CASAS A VENDA ALUGO OU VENDO CASA – Cond. Portal do...

** CASAS A VENDA

ALUGO OU VENDO CASA – Cond. Portal do Parque, R$ 600 mil, casa térrea, 3 dorm, 1 suíte c/ closet, sala, copa, coz, AS, área de lazer c/ churrasqueira, dep. de empregada, 2 vagas cobertas, AC 165m², AT 324m², espaço disponível p/ construção de piscina. Fone 99212-2272 (67671)

BOSQUE DOS YPÊS – Vd Casa, ótimo preço, ou Troco por Terreno. Fone 99887-8530 whats/ 99223-0262 Maria (67942)

CASA PQ. DAS ARVORES – 125m², R$ 160 mil. Fone (19) 9.7415-2747/ 9.9796-0977 (67877)

CENTRO – casa 2 dorm e garagem, ótimo pto, R$ 265 mil. Fone 3541-6600 whatsapp 98265-2644 www.pequenoteto.com.br (68008)

CENTRO – exc. casas, novas e comuns, amplas em terrenos grandes, R$ 460, 570, 590 e 650 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68012)

CENTRO – prox. Mc Donalds, casa grande, antiga, ótimo estado, terreno grande, R$ 230 mil, bom p/ morar ou escritório. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68012)

CENTRO – Vd casa próx. AAA, 3 dorm, AE, 2 salas, copa, coz, piscina, churrasq., gar. 3 carros. Fone 3541-0877 (67012)

COND. FECHADO – Chácara Araruna, sobrado novo, 3 suítes, 2 c/ closet, área gourmet, AC 250m², AT 324m². Fone 3351-5915/ 9.9213-9773 (67905)

COND. PRÓX. AO CENTRO – residencia diferenciada, 3 dorm, suíte, super sala, climatizada. R$ 650 mil, aceita terreno em condomínio. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68012)

CONDOMÍNIO ALTO PADRÃO – vd Casa recém construída, 12 x 34, AC 300m², AT 408m², mezanino c/ 3 suítes, closet, área de lazer c/ churrasq, spa, móveis planejados e ar condicionado em todos os comodos, pavimento superior c/ home theater, escritorio, 6 wc, gar. 4 carros, sendo 2 vagas cobertas. Aceito terreno em Condominio como parte pgto. Fone 99905-0308 (67863)

CONDOMINIO LAGO AZUL – vd Casa. Fone (0xx19) 3329-4025 (67854)

JD ARARAS III – VENDO CASA NOVA, garagem p/ 2 carros, sala, coz, banheiro, 2 quartos, área de serviço, área livre no fundo, AT 151m², AC 67m², acabamento de 1ª qualidade. Fone 19 9 9728-7966 (Aceita Financiamento CEF) (67992)

JD BELVEDERE – excelente casa nova, 3 dorm.(suite) , garagem, R$ 270 mil. Fone 3541-6600 whatsapp 98265-2644 (68008)

JD BUZOLIN – próx. ao Faveta, casa exc, s. nova, 3 dorm, suíte, terreno grande, podendo fazer piscina e outros na frente, R$ 450 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68012)

JD BUZOLIN – próx. Unimed, casa grande, boa e completa, AT 360m², aceita terreno na região, R$ 395 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68012)

JD DAS FLORES – Vd casa, 3 dorm. (1 suíte), copa, coz., garagem 2 carros, portão eletrônico, próximo Hospital Unimed. Fone 3551-4724/ 3541-0877 (67012)

JD NOVA EUROPA – exc casa, 3 dorm, 2 suítes, sala, copa, coz, ampla garagem, fundos c/ suíte, área gourmet e piscina, local tipo condomínio, R$ 470 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68012)

JD SÃO JOÃO – casa nova em condomínio, 2 dorm, garagem, R$ 160 mil, aceita financiar. Fone 3541-6600 whatsapp 98265-2644 www.pequenoteto.com.br (68008)

JD SÃO PEDRO – Vd Casa R Santo Siviero 640, ótima local, AC 120m², janelas em aluminio, piso porcelanato, arm. embutidos, 2 dorm, gar. 2 carros, R$ 300 Mil. Tratar no local ou 99715-1091 (67999)

JD UNIVERSITÁRIO – Vd exc casa, 3 suítes, sala, copa, coz, dispensa, 4 vagas de garagem, área de lazer c/ churrasqueira, AC 220m², AT 333m², R$ 490 mil. Fone 3321-9370/ 9.9699-7301 (67972)

JOSE OMETTO II – Vd Casa AT 200m, AC 70m, R$ 95 Mil. Fone (19) 9.7415-2747/ 9.9796-0977 (67877)

OPORTUNIDADE – Casa em Cond. Fechado, 2 dorm, sala, wc, copa, coz. planejada, garagem c/ 76m² p/ 2 carros, sendo 1 coberto, AT 220m², AC 70m², quintal c/ 74m², R$ 229 Mil. Aceito financ. e troca por Terreno, casa, veículo ou Apto litoral sul. Fone 9.9709-2229 (67892)

PQ INDUSTRIAL – Vd Casa Rua Maranhão 138, próx. as Canossianas, c/ edícula independente. Fone 9.9707-5372 Sergio (67616)

PQ. STA CANDIDA – região faculdade, ótima e ampla casa, 3 dorm, suíte, sala ampla, super garagem, fundos c/ suíte e área coberta, R$ 370 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68012)

PRÓX. COND. SAMANTHA – e Centro, ótimas casas e s. novas, 2 e 3 dorm, suíte, com e sem piscina, bom gosto e qualidade, 320 e 370 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68012)

PRÓX. MC DONALDS – e escola Anglo, casa ampla, exc. padrão, fundo avarandado, área gourmet e escritório, R$ 670 mil, aceita casa menor na região. .Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68012)

VD/ ALUGO CASA – 2 dorm, wc, sala estar e jantar, coz, gar. 2 carros, à 100m da Unar – Jd Candida. Fone (19) 99196-8042 (67971)

VD/TR CASA – no Jd Fátima R$ 150 Mil, tr por Terreno/ Vd Apto no Centro. Fone 9.9129-0903 (67966)

** TERRENOS A VENDA

BAIRRO SÃO BENTO – Vd Lote de 800m², c/ 3 cômodos prontos, c/ água e luz, 50% murado, área p/ lazer ou moradia. Aceito troca. Rua 1 nº 740. Fone 98313-0633 / 98137-1124 (67915)

COMPRA-SE 1 ALQUEIRE – na região de Araras. Tratar fone 3541-6600 whatsapp 98265-2644 (68008)

COND. FECHADO ARAGUAIA – Araras/SP – Vendo terreno 1.400m, no Rio Mogi Guaçu para pesca.Tratar c/ Cesar 9.9936.3091 (67884)

COND. FECHADO CHÁCARA ARARUNA – Vd Terreno planoi, ótima localização, c/ área total de 381,24m², R$ 300.000,00. Fone (19) 3541-7975 (67991)

JD ITAMARATY – Vd 1/2 Terreno (5 x 25), quitado. Fone 99859-4239 (68002)

JD TARUMÃ – Vd/ Tr terreno 12 x 26.5, R$ 132 Mil, tr por terreno em condomínio. Fone 9.9793-5903 (67924)

JD. ESPLANADA – Vd Terreno 200m², quitado, doc. ok. Fone 9.9813-9643 (67982)

JD. UNIVERSITÁRIO – Vd Terreno 360m², R$ 165 Mil. Fone (19) 9.7415-2747/ 9.9796-0977 (67877)

REDIS. LAGOA – Vd Terreno 408m². Fone 99217-9256 (67912)

RESIDENCIAL LAGOA – Vendo ótimo terreno de esquina, plano, 365 mt2. Preço de ocasião – 171.000,00. Tratar direto com o proprietário. Fone: (19) 99769-0079 (67997)

SAMANTHA III – Vd Terreno no condomínio fechado, R$ 160 mil. Fone 99931-2630 Gustavo (67950)

SAMANTHA III – Vendo ótimo terreno, plano, 355m², RS 166.000,00. Tratar direto com o proprietário. Fone (19) 9.9769-0079 (67859)

VILLAGIO SAMANTHA – Vd Terreno 250m², ótima localização, pronto p/ construir. Fone 3542-7605 (67960)

** APARTAMENTOS A VENDA

APTO JD DOM BOSCO – novo fino acab., 2 dorm, suíte, sacada e garagem, R$ 220 mil. Fone 3544-6953/ 9.8118-7646 (67710)

CENTRO – ACEITO CARRO – Vd Apto 3 dorm, financia, R$ 240 mil. Fone 9.9606-9747 (67880)

CENTRO E REGIÃO – Apto novos e semi novos, 2 e 3 dorm, suíte, R$ 240, 290 e 320 mil em diante. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68012)

JD 8 DE ABRIL – Vd Apto Resid. Bahamas, 2 dorm, sendo 1 suíte, sala, coz, wc, 1 vaga garagem, R$ 240 Mil, aceito carro/ caminhonete. Fone 9.9784-1287 (67978)

JD ABOLIÇÃO – Vd Apto 2 dorm, sendo 1 suíte, coz, wc, sala, 1 garagem, R$ 250 Mil, aceito carro/ caminhonete. Fone 9.9784-1287 (67978)

OPORTUNIDADE – R$ 560 Mil – Apto 3 dorm, sendo 1 suíte, sala 2 amb., escritório, coz, AS, todos c/ arm emb. exc. qualidade, ótima local, frente ao Teatro. Fone 3321-9217/ 9.9304-4674 (67986)

PRÓX. DELEGACIA – Apto 2 dorm, suíte, sala, coz, AS, ampla sacada e elevador, melhor vista p/ o centro, prédio único, R$ 175 mil e R$ 195 mil, aceito carro e financ. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68012)

Região Esc. Anglo – Ótimo Apto. 3DTS (suíte) armários, boa sala c/ sacada, coz. completa, 2 garagens e ótimo condomínio. R$ 290 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68012)

RESID. BELA FIORI – Vd/Tr Apto 2 dorm, academia, salão de festas, gar. coberta, elevador, R$ 170 mil. Fone 98321-4897/ 99328-2625 (67952)

VD/TR APARTAMENTO – Cond. Parq. Atualle, 2 dorm., sala, coz, wc, 1 vaga garagem, coz., planejada, porcelanato no apto inteiro R$ 170 Mil. Fone 3542-2193/ 9.7405-2771 (67898)

** APTO ALUGA

ALUGA-SE APTO EM CAMPINAS – Rua Sacramento, em frente ao SENAC, Centro, quarto, sala, coz, lavanderia, banheiro. Fone 3541-3922 (67948)

** IMOVEIS COMERCIAL

OPORTUNIDADE P/ INVESTIDOR – Vd Barracão no Jd Sobradinho, AC 230,07m², AT 506m². Fone 3542-7605 (67960)

ÓTIMO INVESTIMENTO – 2 Terrenos de Esquina, c/ barracão em fase de construção, no José Ometto II / Barracão de esquina, no Pq Dom Pedro / Barracão no Jose Ometto II, 450m². Fone 99859-0303 (67988)

VD BARRACÃO COMERCIAL – AC 250m², novo, sem uso, no Jd Miriam, R$ 80 mil + prestações. Facilito. Fone 99756-6434 (67938)

VD BARRACÃO COMERCIAL – AC 360m², no Jose Ometto, prox. Sup. Pague Menos, Rua Francisco Russo nº 143, R$ 300 mil, facilita-se, aceita financ. Fone 99756-6434 (67938)

** CHACARAS

PRÓX. CAMPO DA AVIAÇÃO – ótimas chácaras, próprias p/ morar e lazer, R$ 400, 450, 500, 650 e 750 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68012)

RESID. VALE VERDE – antigo Lageado I, Vd Chácara 3.500m², casa 2 dorm, 2 coz, 2 wc, copa, sala, lavanderia, área de churrasqueira, pomar, mini campo, rio no fundo. Fone (11) 9.8170-7300/ (11) 5526-4373 Nildo/(11) 9.5657-3294 (67796)

VD CHÁCARA – Sítio Recreio Paraiso, AT 2.100m², AC 113m², área de lazer completa c/ piscina. Fone 99793-5915/ 99630-4270 (67865)

VD RANCHO NA CASCATA – Local privilegiado, a 500m do asfalto, iluminação pública, lazer completo, sem qualquer risco de inundação. Fone 9 9785-7845 (67975)

** LAZER E TEMPORADA

ALUGA-SE APTO – na Praia Grande, frente p/ o mar, 2 dorm, sala, coz, wc, gar. coberta 1 carro. Temporada e finais de semana. Fone 9.8304-5400 whats/ 3551-4385 (67795)

ALUGA-SE APTO EM UBATUBA – p/ 6 pessoas na Praia Grande, próx. a praia. Fone 3541- 0797/ 9798- 9951 (67896)

ALUGA-SE APTO P/ TEMPORADA EM UBATUBA – 2 dorm. (1 suíte), piscina, churrasq., garagem, sauna e sala de jogos. Fone 99792-0454 whats/ 99819-6593/ 99739-2516 (67528)

ALUGA-SE AREA DE LAZER – próx. Clube Sayão, piscina c/ grade, coz. c/ churrasqueira, forno e fogão a lenha, geladeira, salão acomoda 50 pessoas, 2 wc, área verde c/ jd. e playground. Fone 3541-6155/ 9.9641-9137 (VIVO) (67529)

ALUGA-SE CASA EM UBATUBA (PEREQUE- AÇU) – p/ 8 pessoas, exclusivo familia, 800m da praia, c/ ventilador, tv e churrasqueira. Vago p/ o Carnaval. Fone 3541-0142/ 9.9834-1525 (67909)

ALUGA-SE CHÁCARA – p/ Festas e Eventos, Granja São Francisco, c/ churrasqueira, piscina, área de lazer, fogão a lenha. Fone 3132-0521 (67798)

ALUGA-SE CHÁCARA Vô ZÉ – Elihu Root, p/ finais de semana.Face: chacara vô zé. Fone 3541-8644/ 99686-1252 (67565)

ALUGA-SE CHÁCARAS – Bons Momentos e Chácara Coração. Fone 3541-3275/ 99165-0069 www.pacabol.com (67873)

ALUGO ÁREA DE LAZER – c/ piscina, churrasqueira, freezer, fogão e fogão a lenha. Fone 3541-2853 (67900)

ALUGO CHÁCARA – Alto Frazini, disponível p/ Carnaval. Fone 9.9653-3380 (68016)

ALUGO CHÁCARA PARA EVENTOS E FINAIS DE SEMANA – Morada do Sol – Completa, piscina, churrasqueira, freezer, cozinhas, banheiros, quartos, etc Fone 3541-1126 (67946)

ÁREA DE LAZER UNIVERSITÁRIA – Edícula Jd. 8 de Abril, churrasq, piscina c/ hidro e cascata, chuveirão, fogão, geladeira, freezer e 2 wc, frente c/ praça, minicampo e playground p/ criança, Diária R$ 300,00 seg. à Domingo (9:00 as 22h). www.areadelazer universitaria.com.br Fone 3541-7698/ 9.9759-1463 whats (67926)

PRAIA GRANDE/ GUILHERMINA – Alugo Apto, c/ elevador, p/ 6 pessoas, frente p/ o mar. Fone 9.9552-7938/ 3547-9738 (67899)

SALÃO DE FESTAS HARMONIA – Aluga-se Salão amplo c/ 450m de puro lazer, 8 brinquedos (X Box, Pula Pula, Escorregador, 2 Rampas de escalada, Tobogã, Piscina de Bolinha e Pimbolim), 2 monitoras, cozinha c/ 2 freezer e churrasqueira. Tudo bem colorido e confortável p/ você e seu filho. Venham conhecer! Fone 3542-2986/ 3542-1047/ 9614-9667 Carla R. Pernambuco, 65 – Pq. Industrial (67871)