ANÚNCIOS DE IMÓVEIS 26-07-18

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 26-07-18 /////////// IMÓVEIS *CASA ALFREDO OLIVEIRA –...

Compartilhe em suas redes sociais!

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516

Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 26-07-18

///////////

IMÓVEIS

*CASA

ALFREDO OLIVEIRA – Corretor de Imóveis, Creci 175.435 F. Fone: 99688-5968 Whatts, alfredo.oliveira@creci.org.br

JOSÉ FERREIRA COSTA – IMOBILIÁRIA IMORADIA: 3544-5566 / 99224-3532 Creci 47758

ASSUMPÇÃO IMÓVEIS – imoveis@assumpcao.com.br CRECI 33.263-F-SP(68868) – Fone: 19) 9.9861-4039 – whats

ANDRÉA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – Imóveis a Venda. Fone: 3351-4734 / 99749-9306, Rua Júlio Mesquita, 393 – Centro.

CLAUDIO CORRETOR DE IMÓVEIS – Imóveis a Venda. Fone: 19 99510-7318 / CRECI 83.189

EDIVANIA GRABERT – Corretora de Imóveis: Fone 9.9920-7111 whats Creci 48111

DE LIMA CORRETOR DE IMÓVEIS – Fone 3541-4915/ 9.9763-2128

CRECI – 49154 (68959)

J. NASCIMENTO – Corretor de Imóveis: Fone: (19) 3547-9026/ 9.9759-2342 Whattsapp – CRECI 151670

JAIME CORRETOR DE IMÓVEIS – Imóveis a venda. Fone: 99694-5553 / 3351-2722. Creci 75152

JD CELINA – Sala, Coz., 2 Quartos, 1 Banheiro e 1 Suíte, garagem p/ 2 carros. R$: 230 Mil. Aceita Financiamento. Fone: 9.9744-7698 (69071)

CENTRO – Vd casa próx. AAA, 3 dorm, AE, 2 salas, copa, coz, piscina, churrasq., gar. 3 carros. Fone 3541-0877 (68503)

CONDOMINIO LAGO AZUL – Vd Casa. Fone (0xx19) 3329-4025 / (0xx19) 9.9743-1680 Whatts (68980)

JD DALLA COSTA – Vd Casa, 2 dorm sendo 1 suíte, sala, coz. wc, as, gar. coberta 2 carros, direto c/ prop. Fone 9.9415-2345 (68960)

JD DAS FLORES – Vd casa, 3 dorm. (1 suíte), copa, coz., garagem 2 carros, portão eletrônico, próximo Hospital Unimed. Fone: 3551-4724/ 3541-0877 (68503)

JD HAISE MARIA – 2 Quartos, Sala, Copa, Coz. e Banheiro, Garagem p/ 1 carro. R$: 150 Mil. Fone: 9.9628-2219 (69053)

JD LUIZA MARIA – 200 m², 3 Quartos (1 suíte), 3 Banheiros, área de lazer. R$: 470 Mil. Fone: 98179-8412 (69035)

JD SANTA ROSA PRÓX. AO CENTRO – Terreno 458 m², 2 casas sendo 1 de Frente e 1 de Fundo, Vista Panorâmica, R$: 300 Mil. Fone: 9.8326-1669 (68990)

TERRAS DE CAROLINA – Terminada, Aceita carro ou terreno c/ parte de pagamento. Fone: 9.9612-8907 (69061)

VD CASA NO JD DAS FLORES – Com 3 quartos, sendo (1suíte), sala, cozinha, 2 banheiros, garagem para 4 carros e edícula c/ churrasqueira, c/1 banheiro e quarto grande, área construída 177 m² por R$ 430.000,00- contato Deusdete celular (11) 9.5251-7941 (69003)

VD OU TROCO LINDA CASA – Nova, meio terreno no Jd. Fátima, Porcelanato, cozinha e lavanderia c/ armários, box, pronta pra morar, R$: 235 Mil. Fone: 3541-4919 ou 99635-4196 (68909)

CASA ALUGA

ALUGA-SE QUARTO – No Pq Industrial, próx ao Centro, ambiente familiar p/ homem, mobiliado a partir de R$ 250,00. Fone 3541-2800 / 9.9679-8139 (69017)

ALUGA-SE QUARTOS – p/ homens sozinhos, Jd Belvedere – Fone: 99102-7724 (69021)

TERRENO

BOSQUE DOS YPÊS – Vd Lote Comercial c/ 385 m², Rua Prof. Waldir Severino, Quadra “M” – Lote “05”. Tratar 9.9161-7663 (69036)

COND. FECHADO TERRAS DE SANTA ELISA – 424 m², Ótima localização, Próximo a portaria. Valor – R$: 190 Mil Tratar pelos Fones: 19.9.9540.8352 OU 19.9.9905.7656.WHATS (69008)

COND. SAMANTHA 3 – Vd Terreno 343m², quadra F, lote 7, vista p/ cidade, R$ 169 mil. Fone: 9.9786-3201 (69020)

CONDOMÍNIO COLINA VERDE – 1.510 m², Plano, Privativo, todo murado, protaria 24 horas, Vista Privilegiada p/ área de preservação. Próx ao Centro. R$: 453 Mil ( Oport. R$: 300,00 o m²). Fone: 9.8136-7808 (69005)

JD BELVEDERE – Vd 2 Terrenos separados, 1 c/ 540m² c/ 12m de frente e 1 c/ 432m² c/ 17m de frente, Rua Olavo Bilac, preço de ocasião. Fone 99969-4003/ 99699-5898 (69045)

JD TARUMÃ – Vd/ Tr terreno 12 x 26.5, R$ 132 Mil, tr por terreno em condomínio. Fone 9.9793-5903 (68930)

SANTA ELISA – parte aberta, vd terreno 420m² lote comercial, frente p/ Avenida, frente p/ duas ruas, R$ 115 Mil. Fone 9.8114-7494 (69014)

VD TERRENO NO SAMANTHA 3 – 600 m², R$: 320 Mil. Tratar pleos Fones: 19.9.9540.8352 / 19.9.9905.7656 (69008)

VD ÚLTIMO LOTE DO RESID. MORADA DO SOL – OPORTUNIDADE! 2.520 m², Cercado, Documentação Ok, só transferir e construir. Valor R$ 300 Mil, Tratar c/Proprietário: 11-4522-2884 / 11-9 9782-1249 Airton (69059)

APARTAMENTO

APTO DUPLEX NO PENHASCO DAS TARTATUGAS – Enseada, Guarujá. Ampla sala de estar, com lavabo e terraço, cozinha americana e duas grandes suítes com terraço. 2 vagas garagem..Localização privilegiada, de um lado uma linda Enseada, e de outro a imensidão do mar. Laser com piscina, brinquedoteca, fitness center, espaço gourmet, piscina adulto com raia de 25m, piscina infantil, quadra de tenis, mirante, Solarium, e muito mais… Valor $650.000.00 Tratar pelos fones, 19.9.9540.8352. Ou 19.9.9905.7656. Com Paulo Grigoletto Corretor. CRECI 157569 (69060)

APTO JD DOM BOSCO – Pronto p/ morar, 2 dorm, suíte, sacada e garagem, doc ok, financia. Fone 3544-6953/ 9.8118-7646 (69047)

ED. MANHATTAN – Vd Apto novo, 2 dorm. (1 suíte) c/ armários, 1 garagem, portaria 24hs, R$ 290 Mil.Fone 3541-4919/ 99635-4196 (69055)

VD APTO ED. ANGELO FRANZINI – Rua Nunes Machado 485 Centro, 3 dorm.(1 suíte) wc social, sala, coz., as c/ wc, rico em armários, totalmente reformado, Vista para o Lago, 2 garagem. Fone 3541-1020/ 9.9612-1888 (68973)

VD OU TROCO APTO – Ed. Angelo Franzini no centro, 10° andar de frente p/ praça, 3 dorm. (1 suíte) todos com armários, coz. planejada c/ armários, 2 garagem, ar cond.., portaria 24hs, R$ 490 Mil. Fone 3541-4919/ 99635-4196 (69055)

VENDO OU TROCO POR CARRO APTO – 2 dorm., sala, coz., wc, lavanderia, garagem, salão de jogos, salão de festas, churrasqueira, quadra esportiva, Av. Melvin Jones, 1421, Cond. Residencial Parque das Flores, R$ 160 Mil. Fone 9.7409-5255 (68931)

COMERCIAL

VD OU TROCO BARRACÃO – JD Dalla Costa, c/ 2 edículas juntas, Ótimo investimento p/ aluguel, R$ 250 Mil. Fone: Fone: 3541-4919 ou 99635-4196 (68974)

VD PESQUEIRO NA CASCATA – Perto da Capela. Fone: (19) 3441-0473 (68934)

VENDO, ALUGO OU TROCO SALÃO – Em frente ao Parque Ecológico, 432 m², Construção de 1º Qualidade, com 1 Coz. Industrial completa, 2 Mesaninos, 8 Banheiros, aprovado em todos os Órgãos Públicos. Ótimo Investimento! Interessados favor entrar em contato 9.8179-8412 (69049)

LAZER E TEMPORADA

ALUGA-SE APTO P/ TEMPORADA EM UBATUBA – 2 dorm. (1 suíte), piscina, churrasq., garagem, sauna e sala de jogos. Fone 99792-0454 whats/ 99819-6593/ 99739-2516 (68870)

ALUGA-SE APTO EM UBATUBA – p/ 6 pessoas na Praia Grande, próx. a praia. Fone 3541- 0797/ 9798- 9951 (68952)

ALUGA-SE AREA DE LAZER – próx. Clube Sayão, piscina c/ grade, coz. c/ churrasqueira, forno e fogão a lenha, geladeira, salão acomoda 50 pessoas, 2 wc, área verde c/ jd. e playground. Fone 3541-6155/ 9.9641-9137 (VIVO) (67529)

ALUGA-SE CHÁCARA Vô ZÉ – Elihu Root, p/ finais de semana.Face: chacara vô zé. Fone 3541-8644/ 99686-1252 (68876)

ALUGA-SE CHÁCARAS – Bons Momentos e Chácara Coração. Fone 3541-3275/ 99165-0069 www.pacabol.com.br (68955)

ÁREA DE LAZER UNIVERSITÁRIA – Edícula Jd. 8 de Abril, churrasq, piscina c/ hidro e cascata, chuveirão, fogão, geladeira, freezer e 2 wc, frente c/ praça, minicampo e playground p/ criança, Diária R$ 300,00 seg. à Domingo (9:00 as 22h). www.areadelazeruniversitaria.com.br – Fone 3541-7698/ 9.9759-1463 whats (69063)