Anúncios de Imóveis – 24/2/18

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 24-2-2018 /////////// IMÓVEIS * CASAS JAIME CORRETOR...

Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 24-2-2018

IMÓVEIS

* CASAS

JAIME CORRETOR DE IMÓVEIS – Imóveis a venda. Fone: 9694-5553/ 3351-2722 Creci. 75152. (68063)

ANDRÉA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – Imóveis a Venda. Fone 3551-4734/ 99749-9306 Rua Julio Mesquita, 393 – Centro.

ASSUMPÇÃO IMÓVEIS – imoveis@assumpcao.com.br (19) 998614039 whats CRECI 33.263-F-SP (68088)

Belvedere – Prox. Av. Padre Alarico, residência c/ 3 dts e salão comercial ao lado, bom principalmente para renda, área t. 280m², área c. 170m², R$ 350mil, aceita carros. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

CASA PQ. DAS ARVORES – 125m², R$ 160 mil. Fone (19) 9.7415-2747/ 9.9796-0977 (68066)

CENTER MARTINI – Vd Casa, c/ 2 dorm, gar 1 carro, sala, R$ 180 mil, financia. Whatsapp 98265-2644/ 3541-6600 (68198)

CENTRO – Casa na Rua Julio Mesquinta, altura do nº 1000, grande, bom estado, terreno plano de 500m², bom p/ moradia ou comércio, fundo c/ 300m² livres, R$ 490 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

CENTRO – exc. casas, novas e comuns, amplas em terrenos grandes, R$ 460, 570, 590 e 650 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

CENTRO – Vd casa próx. AAA, 3 dorm, AE, 2 salas, copa, coz, piscina, churrasq., gar. 3 carros. Fone 3541-0877 (67012)

COND. FECHADO – Chácara Araruna, sobrado novo, 3 suítes, 2 c/ closet, área gourmet, AC 250m², AT 324m². Fone 3351-5915/ 9.9213-9773 (67905)

COND. PRÓX. AO CENTRO – residencia diferenciada, 3 dorm, suíte, super sala, climatizada. R$ 650 mil, aceita terreno em condomínio. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

CONDOMINIO LAGO AZUL – Vd Casa. Fone (0xx19) 3329-4025 (67854)

IMOBILIÁRIA CHAVE REAL: Fone 3321-9732 vendas/ (19) 98149-8392 Claudete/ (19) 98163-0402 Cidinha site: www.chaverealimoveis.com.br (68195)

JD BUZOLIN – próx. ao Faveta, casa exc, s. nova, 3 dorm, suíte, terreno grande, podendo fazer piscina e outros na frente, R$ 450 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

JD BUZOLIN – próx. Unimed, casa grande, boa e completa, AT 360m², aceita terreno na região, R$ 395 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

JD DALLA COSTA – Vd Casa, 2 dorm sendo 1 suíte, sala, coz. wc, as, gar. 2 carros, direto c/ prop. Fone 9.9415-2345 (68049)

JD DALLA COSTA – Vd Casa, terreno inteiro, R$ 135 mil. Tratar c/ proprietário 99704-2070 (68131)

JD DAS FLORES – Vd casa, 3 dorm. (1 suíte), copa, coz., garagem 2 carros, portão eletrônico, próximo Hospital Unimed. Fone 3551-4724/ 3541-0877 (67012)

JD FÁTIMA – excelente casa, 3 dorm, quintal, garagem, 1 copa, R$ 315 mil. whatsapp 98265-2644 (68198)

JD NOVA EUROPA – exc casa, 3 dorm, 2 suítes, sala, copa, coz, ampla garagem, fundos c/ suíte, área gourmet e piscina, local tipo condomínio, R$ 470 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

JD SÃO JOÃO – excelente casa em condomínio, nova, R$ 160 mil, aceita proposta. Whatsapp 98265-2644/ 3541-6600 (68198)

JD SÃO JOÃO – Vd Casa na Rua Piracicaba, 3 dorm, sala, copa, coz, garagem, quintal grande, ótimo local, R$ 195 mil. Fone 99628-9031 (68135)

JD. FÁTIMA – Vd Casa Rua Guaianases 116, at 5,5 x 40, 2 dorm,garagem 1 carros, portão eletrônico, troco por terreno. Fone 3541-5861/ 9.9212-8612 (68165)

JOSE OMETTO II – Vd Casa AT 200m, AC 70m, R$ 95 Mil. Fone (19) 9.7415-2747/ 9.9796-0977 (68066)

PQ STA CANDIDA – próx Unar, ótima residencia, 3 dorm, sala, copa, coz, pequeno fundo gramado, AT 180m², melhor e privilegiado local, apenas R$ 245 mil Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

PQ. STA CANDIDA – região faculdade, ótima e ampla casa, 3 dorm, suíte, sala ampla, super garagem, fundos c/ suíte e área coberta, R$ 370 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

PQ. TIRADENTES – Vd Casa 3 dorm, sala, coz, wc + edícula de 2 cômodos e banheiro, R$ 140 mil não financia . Fone 3352-2569 (68037)

PQ. TIRADENTES – Vd Casa R$ 130 Mil, aceita financ. Fone 99951-9752 (68115)

PRÓX. COND. SAMANTHA – e Centro, ótimas casas e s. novas, 2 e 3 dorm, suíte, com e sem piscina, bom gosto e qualidade, 320 e 370 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

PRÓX. MC DONALDS – e escola Anglo, casa ampla, exc. padrão, fundo avarandado, área gourmet e escritório, R$ 670 mil, aceita casa menor na região. .Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

VD IMÓVEL – na Rua 13 de Maio – Centro, sobrado com comércio embaixo.. Fone 99879-3040 (68172)

* CASA ALUGA

ALUGA-SE CASA – na Vila Dona Rosa. Fone 99899-4748 (68166)

ALUGA-SE CASA – Rua Sergipe, 105 – Marabá, 1 quarto, sala, coz., wc, garagem, R$ 500,00. Fone 99783-4132 (68168)

ALUGA-SE QUARTO – no Pq Industrial e próx ao Centro, ambiente familiar p/ homem, mobiliado a partir de R$ 250,00. Fone 3541-2800 (68201)

* TERRENO

COND. SANTA ELISA – Vd Terreno 336,27m², ótima localização. Fone 9.8880-2919 (68046)

COND. STA ELISA – Vd ótimo terreno, local alto, plano, lado e fundo fechados. Tratar direto c/ prop. Fone (61) 98214-6880 (68129)

JD BELVEDERE – Vd 2 Terrenos 540m² c/ 12m de frente e 432m² c/ 17m de frente, Rua Olavo Bilac, preço de ocasião. Fone 99969-4003 (68041)

JD TARUMÃ – Vd/ Tr terreno 12 x 26.5, R$ 132 Mil, tr por terreno em condomínio. Fone 9.9793-5903 (68082)

JD. UNIVERSITÁRIO – Vd Terreno 360m², R$ 165 Mil. Fone (19) 9.7415-2747/ 9.9796-0977 (68066)

OURO VERDE – Vd terreno 220m², próximo Uniararas. Fone (19) 9.9892-9899 (68109)

REDIS. LAGOA – Vd Terreno 408m², preço de ocasião, facilitamos pagamento. Fone 99217-9256/ 3352-0078 (68103)

SAMANTHA II – Vd Terreno 420m², ou Troca-se por terreno no Santa Elisa (fechado) + diferença em dinheiro. Tratar c/ proprietário 9.8159-0213 (68162)

SAMANTHA III – Vendo ótimo terreno, plano, 355m², RS 166.000,00. Tratar direto com o proprietário. Fone (19) 9.9769-0079 (68025)

SANTA ELISA – Vd terreno plano no cond. fechado, ótima localização, R$ 173 mil. Fone 99793-8320 (68129)

TERRAS DE STA ELISA – Vd terreno 420m², c/ 2 frente na Rua Manoel Moreira e Rua Oswaldo Menegasso. Fone 99161-7663 Silvino (68188)

VD CHÁCARA – área de 1.133mts, ideal para moradia ou lazer. Terreno localizado em local privilegiado, ao lado do bairro Jd Rosana e próx. ao Jd Candida, infraestrutura completa e doc. ok. Fone 3541-5758/ 9.9886-5025 Wats (68186)

* APARTAMENTO

APTO JD DOM BOSCO – novo fino acab., 2 dorm, suíte, sacada e garagem, R$ 220 mil. Fone 3544-6953/ 9.8118-7646 (68144)

CENTRO – bom apto reformado, 3 dormitórios c/ armários embutidos e etc. R$ 270 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

CENTRO E REGIÃO – Apto novos e semi novos, 2 e 3 dorm, suíte, R$ 240, 290 e 320 mil em diante. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

JD 8 DE ABRIL – Vd Apto Resid. Bahamas, 2 dorm, sendo 1 suíte, sala, coz, wc, 1 vaga garagem, R$ 240 Mil, aceito carro/ caminhonete. Fone 9.9784-1287 (68199)

JD ABOLIÇÃO – Vd Apto 2 dorm, sendo 1 suíte, coz, wc, sala, 1 garagem, R$ 250 Mil, aceito carro/ caminhonete. Fone 9.9784-1287 (68199)

OPORTUNIDADE – R$ 560 Mil – Apto 3 dorm, sendo 1 suíte, sala 2 amb., escritório, coz, AS, todos c/ arm emb. exc. qualidade, ótima local, frente ao Teatro. Fone 3321-9217/ 9.9304-4674 (67986)

PQ ATUALLE – Vd Apartamento (Prox clinica Sayão), com móveis planejados e porcelanato. Aceita-se financ. Contato 99642-1825 (68071)

PRÓX. DELEGACIA – Apto 2 dorm, suíte, sala, coz, AS, ampla sacada e elevador, melhor vista p/ o centro, prédio único, R$ 175 mil e R$ 195 mil, aceito carro e financ. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

>Região Esc. Anglo – Ótimo Apto. 3DTS (suíte) armários, boa sala c/ sacada, coz. completa, 2 garagens e ótimo condomínio. R$ 290 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

RESID. BELA FIORI – Vd/Tr Apto 2 dorm, academia, salão de festas, gar. coberta, elevador, R$ 170 mil. Fone 98321-4897/ 99328-2625 (67952)

VD/TR APARTAMENTO – Cond. Parq. Atualle, 2 dorm., sala, coz, wc, 1 vaga garagem, coz., planejada, porcelanato no apto inteiro R$ 170 Mil. Fone 3542-2193/ 9.7405-2771 (68122)

* COMERCIAL

VD COMÉRCIO – de Pães + Ponto de Comério p/ Padaria, movimento mensal R$ 70 mil, valor da venda R$ 150 mil. Fone 3541-2620/ 99211-0449 (68173)

VD/ ALUGO SALA COMERCIAL – Edif. Office Center, 50m², sala 3 ambientes, 2 wc, 1 garagem, área serviço. Aceita financ. R$ 200 mil ou Alugue R$ 700,00 + R$ 300,00 de Cond . Fone 98132-6677 whats (68022)

* COMERCIAL ALUGA

ALUGA-SE SALA – para consultorio em clinica ja montada no Centro de Araras, prox. ao Hospital Sao Luiz. Atendimento especializado na área de saúde (psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e afins) Contato pelo cel ou WhatsApp 996534005 (68084)

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL – na Av Jose Antonio Cressoni – Jd Copacabana, precisa de 1 aluguel adiantado, calção e fiador. Fone 99470-8168

(68191)

PONTO COMERCIAL P/ RESTAURANTE – Área de 200m totalmente reformada, c/ 3 ambientes, sendo 1 para cozinha e 2 para servir. R$ 2.500,00. Tratar (19)

98440-6181 Érika e (19) 99205-8151 Henrique (68044)

* CHACARA

BAIRRO SÃO BENTO – Vd Chácara 800m², 3 cômodos prontos, c/ água e luz, 50% murado, área p/ lazer ou moradia. Aceito troca. Rua 1 nº 740. Fone 98313-0633 / 98137-1124 Inacio (68138)

Chácaras – p/ residência e lazer, melhores locais, R$ 350, 400,450, 550, 600, 700 e 750 mil.. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

PRÓX. CAMPO DA AVIAÇÃO – ótimas chácaras, próprias p/ morar e lazer, R$ 400, 450, 500, 650 e 750 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68200)

RANCHO DE PESCA – próx de Conchal, c/ 2 casas boas para moradia, R$ 180 mil, aceita proposta. Whatsapp 98265-2644/ 3541-6600 (68198)

RESID. SANTA MÔNICA – Vd Chácara 2.500m², c/ 3 dorm sendo 1 suíte, sala e coz cojungada, varanda, churrasqueira, piscina aquecida, mini campo, casa de caseiro e outros R$ 780 mil. Fone 3352-4253/ 98340-3333 (68164)

VD CHÁCARA – B. São Bento, AT 10 x 80, casa c/ 2 dorm, sala c/ coz americana, murada c/ portão elet, R$ 130 Mil. Fone 9.9828-3511/ 9.9938-1928 (68140)

* LAZER E TEMPORADA

ALUGA-SE APTO – na Praia Grande, frente p/ o mar, 2 dorm, sala, coz, wc, gar. coberta 1 carro. Temporada e finais de semana. Fone 9.8304-5400 whats/ 3551-4385 (68149)

ALUGA-SE APTO EM UBATUBA – p/ 6 pessoas na Praia Grande, próx. a praia. Fone 3541- 0797/ 9798- 9951 (68145)

ALUGA-SE APTO P/ TEMPORADA EM UBATUBA – 2 dorm. (1 suíte), piscina, churrasq., garagem, sauna e sala de jogos. Fone 99792-0454 whats/ 99819-6593/ 99739-2516 (67528)

ALUGA-SE AREA DE LAZER – próx. Clube Sayão, piscina c/ grade, coz. c/ churrasqueira, forno e fogão a lenha, geladeira, salão acomoda 50 pessoas, 2 wc, área verde c/ jd. e playground. Fone 3541-6155/ 9.9641-9137 (VIVO) (67529)

ALUGA-SE CHÁCARA Vô ZÉ – Elihu Root, p/ finais de semana.Face: chacara vô zé. Fone 3541-8644/ 99686-1252 (67565)

ALUGA-SE CHÁCARAS – Bons Momentos e Chácara Coração. Fone 3541-3275/ 99165-0069 www.pacabol.com (68062)

ALUGO ÁREA DE LAZER – c/ piscina, churrasqueira, freezer, fogão e fogão a lenha. Fone 3541-2853 (68124)

ALUGO CHÁCARA PARA EVENTOS E FINAIS DE SEMANA – Morada do Sol – Completa, piscina, churrasqueira, freezer, cozinhas, banheiros, quartos, etc Fone 3541-1126 (68134)

ÁREA DE LAZER UNIVERSITÁRIA – Edícula Jd. 8 de Abril, churrasq, piscina c/ hidro e cascata, chuveirão, fogão, geladeira, freezer e 2 wc, frente c/ praça, minicampo e playground p/ criança, Diária R$ 300,00 seg. à Domingo (9:00 as 22h).

www.areadelazer universitaria.com.br Fone 3541-7698/ 9.9759-1463 whats (68126)

PRAIA GRANDE/ GUILHERMINA – Alugo Apto, c/ elevador, p/ 6 pessoas, frente p/ o mar. Fone 9.9552-7938/ 3547-9738 (68125)

SALÃO DE FESTAS HARMONIA – Aluga-se Salão amplo c/ 450m de puro lazer, 8 brinquedos (X Box, Pula Pula, Escorregador, 2 Rampas de escalada, Tobogã, Piscina de Bolinha e Pimbolim), 2 monitoras, cozinha c/ 2 freezer e churrasqueira. Tudo bem colorido e confortável p/ você e seu filho. Venham conhecer! Fone 3542-2986/ 3542-1047/ 9614-9667 Carla R. Pernambuco, 65 – Pq. Industrial (68060)