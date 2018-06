ANÚNCIOS DE IMÓVEIS 21-06-18

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 21-06-18 /////////// IMÓVEIS *CASA JAIME CORRETOR DE...

Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 21-06-18

IMÓVEIS

*CASA

JAIME CORRETOR DE IMÓVEIS – Imóveis a Venda. Fone: 99694-5553/3351-2122 Creci 75152

ANDRÉA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – Imóveis a Venda. Fone: 3351-4734/99749-9306, Rua Júlio Mesquita, 393 – Centro.

ASSUMPÇÃO IMÓVEIS – imoveis@assumpcao.com.br – Fone: 99861-4039 Whatts. Creci 33.263 F – SP

EDIVANIA GRABERT CORRETORA DE IMÓVEIS – Fone 9.9920-7111 whats

– Creci 48111

ALFREDO OLIVEIRA – Corretor de Imóveis, Creci 175.435 F. Fone: 99688-5968 Whatts, alfredo.oliveira@creci.org.br

VD CASA JD ARARAS III – Nova, c/ garagem para dois carros, sala, cozinha, banheiro, dois quartos, área de serviço, área livre no fundo, terreno com 148 m², área construída de 67,74 m², acabamento de 1ª qualidade. Fone: 19 9 9728-7966. (Aceita Financiamento CEF) (68843)

VD OU TROCO LINDA CASA – Nova, meio terreno no Jd. Fátima, Porcelanato, cozinha e lavanderia c/ armários, box, R$: 250 Mil. Fone: 3541-4919 ou 99635-4196 (68815)

*CASA ALUGA

ALUGA-SE QUARTO – no Pq Industrial e próx ao Centro, ambiente familiar p/ homem, mobiliado a partir de R$ 250,00. Fone 3541-2800 (68840)

ALUGA-SE QUARTOS – p/ homens sozinhos, Jd Belvedere – Fone: 99102-7724 (68869)

AULGA-SE CASA – No Narciso Gomes, 2 Quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, área de serviço, quintal, garagem p/ 1 carro. R$: 600,00 c/ 1 mês adiantado. Fone: 99962-7635 (68855)

*TERRENO

CAMPOS VERDES – Vd Terreno, R$ 52 Mil + parcelas de R$ 930,00 ou Troco por carro. Fone (19) 99745-5483 (68857)

REDIS. LAGOA – Vd Terreno 408m², preço de ocasião, facilitamos pagamento, preço abaixo do valor de mercado. Fone 99217-9256/ 3352-0078 (68814)

SAMANTHA III – Vd Lote P14, 400m², PLANO R$ 250 Mil (possui ao lado ÚNICA área verde do condomínio); – Vd Lote P15, 348m², PLANO, R$ 200 Mil (localizado ao lado do lote P14). ** Contato direto c/ proprietário Fernando (19) 99798-9303 (68818)

VILLAGGIO SAMANTHA – Vd Terreno 250 m², ótima localização, pronto p/ construir. Fone: 3542-7605 ou 9.8801-8471 (68859)

*APARTAMENTO

VD APTO – EM SÃO PAULO – Prox. metrô Santa Cruz, 2 dorm. (1 suíte), sala, cozinha, varanda c/ churrasqueira, armários embutidos, salão de festas, churrasqueira, piscina, academia, brinquedoteca, Condom. R$: 500,00. Fone: 3551-2456 ou (11) 99450-6605. (68798)

VD APTO RESIDENCIAL ATUALLIS – 3º Andar, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, laminado nos quartos e salas, janela vista cidade, garagem c/ 1 vaga. Aceito c/ parte de pagamento, carro, moto ou terreno e Financiamento. Fone: 9.9808-6869 (68858)

VD, TROCO OU ALUGO APTO NO CENTRO – 166 m², c/ 3 dorm. (1suíte) c/ armários embutidos, sala 2 ambientes, banheiro social, depência de empregados, 2

vagas na garagem. Aceito Financiamento. R$: 400,00 – Aluguel + Cond. + IPTU + Energia ou R$: 400.000,00 p/ venda. Fone: 3352-5882 (68833)

*LAZER E TEMPORADA

ALUGA-SE APTO P/ TEMPORADA EM UBATUBA – 2 dorm. (1 suíte), piscina, churrasq., garagem, sauna e sala de jogos. Fone 99792-0454 whats/ 99819-6593/ 99739-2516 (68870)

ALUGA-SE CHÁCARAS – Bons Momentos e Chácara Coração. Fone 3541-3275/ 99165-0069 www.pacabol.com.br (68821)