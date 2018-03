Anúncios de imóveis – 17/3/18

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 17-3-2018 /////////// IMÓVEIS * CASAS JAIME CORRETOR...

Compartilhe em suas redes sociais!

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516

Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 17-3-2018

///////////

IMÓVEIS

* CASAS

JAIME CORRETOR DE IMÓVEIS – Imóveis a venda. Fone: 9694-5553/ 3351-2722 Creci. 75152. (68063)

ANDRÉA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – Imóveis a Venda. Fone 3551-4734/ 99749-9306 Rua Julio Mesquita, 393 – Centro.

ALTERNATIVA IMOVEIS – CRECI 27.494 J tel. (19) 9.9962-5000 www.alternativaimoveis.imb.br (68222)

J. NASCIMENTO CORRETOR DE IMÓVEIS – Só imóveis financiados: Pq. Angra dos Reis, 2 dorm, c/ área de lazer, pequena entrada, restante em 360 meses e

Terreno Terras de Carolina, aberto, entrada 12 mil (em4x), restante até 180 vezes. Fone (19) 3547-9026/ 9.9759-2342 creci 151670 (68297)

CASA PQ. DAS ARVORES – 125m², R$ 160 mil. Fone (19) 9.7415-2747/ 9.9796-0977 (68253)

CENTRO – região do Mercadão, imóvel composto por construções comuns e,m bom estado, em terreno de 500 m2, bom p/ uso diversos, apenas 290 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68209)

CENTRO – Vd casa próx. AAA, 3 dorm, AE, 2 salas, copa, coz, piscina, churrasq., gar. 3 carros. Fone 3541-0877 (67012)

COND. FECHADO – Chácara Araruna, sobrado novo, 3 suítes, 2 c/ closet, área gourmet, AC 250m², AT 324m². Fone 3351-5915/ 9.9213-9773 (68265)

COND. PROX. AO CENTRO – casa em local diferenciado, 3 dts(suite),super sala climatizada, etc.vale a pena, r$ 650 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68209)

JD CAMPESTRE – >Vd casa, 2 dorm., demais dep., edícula, garagem 2 carro, mobiliada ou vazia. Fone 3541-8699/ 99843-6909 (68211)

JD DALLA COSTA – Vd Casas, 3 dorm, c/ 1 suíte, sala, coz, lavanderia e gar. coberta p/ 2 carros, fino acabamento, preço de de ocasião. Fone 99967-1970 (68219)

JD DALLA COSTA – Vd Casa, 2 dorm sendo 1 suíte, sala, coz. wc, as, gar. coberta 2 carros, direto c/ prop. Fone 9.9415-2345 (68240)

JD DALLA COSTA – Vd Casa, terreno inteiro, R$ 135 mil. Tratar c/ proprietário 99704-2070 (68299)

JD DAS FLORES – Vd casa, 3 dorm. (1 suíte), copa, coz., garagem 2 carros, portão eletrônico, próximo Hospital Unimed. Fone 3551-4724/ 3541-0877 (67012)

JD ESMERALDA – Vd Casa, em fase de acabamento, 3 dorm, 1 suíte, sala conjugada, coz, lavabo, AS, entrada p/ carro, R$ 250 mil + parcelas do terreno. Fone 98783-4944/ 99913-9195 (68261)

JD TANGARÁ – Vd casa, at 250m² ac 160 m, 3 doerm., sala coz., wc, edícula, garagem espaçosa. Fone 9.8148-1760 (68233)

JOSE OMETTO II – Vd Casa AT 200m, AC 70m, R$ 95 Mil. Fone (19) 9.7415-2747/ 9.9796-0977 (68253)

PQ INDUSTRIAL – Vd casa, 3 dorm., 2wc, sala, copa, coz., garagem + mais de um carro, edícula com área coberta R$ 250 Mil, financia, troco por imóvel menor. Fone 3544-4635 (68246)

PQ TIRADENTES – Vd casa de esquina c/ salão de igreja para Avenida 3. Fone 98139-0950 (68232)

PQ. STA CANDIDA – excelente e ampla residencia, 3 dts(suíte), sala ampla, fundo c/ suíte etc, r$ 370 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68209)

PRÓX. HOSPITAL UNIMED – casa boa e grande em terreno 360 m2 -3 dts(suite),sala ampla c/ lavabo, wc, copa, coz, etc, local privilegiado, R$ 390 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68209)

PRÓX. PQ ECOLÓGICO – casa ampla e diferenciada c/ enorme frente livre p/ lazer e etc. r$ 450 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68209)

PRÓX. UNAR – oportunidade, ótima casa c/ 3dts, sala, copa, coz, fundo gramado em terreno de 180 m2, apenas r$ 240 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68209)

PRÓX. UNIARARAS – ótima residência, 3 amplos dormts, boas sala e coz, 2 wcs, ótima garagem e extenso quintal, r$ 240 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68209)

REGIÃO MC DONALDS – e Escola Anglo, super e previgiliada residencia, em terreno grande, tudo completo, area const. 300 m2, r$ 670 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68209)

VD IMÓVEL – na Rua 13 de Maio – Centro, sobrado com comércio embaixo.. Fone 99879-3040 (68172)

* CASA ALUGA

ALUGA-SE CASA – na Vila Dona Rosa. Fone 99899-4748 (68166)

ALUGA-SE CASA – no Jd Mercateli, 3 cômodos, sem garagem, de preferência para casal. Fone 9.9779-9776/ 9.9215-9645 (68303)

ALUGA-SE QUARTO – no Pq Industrial e próx ao Centro, ambiente familiar p/ homem, mobiliado a partir de R$ 250,00. Fone 3541-2800 (68309)

ALUGO CASA – Jd Ouro Verde, 1 dorm. sala, coz., wc, garagem. Fone 9.9883-7311 (68315)

* TERRENO

ÁREA de 9.000m2 Av Loreto – com 110m de frente, ótima localização para comércio ou empreendimento imobiliário. (19) 3302-9961/ 9.8156-5555 (68289)

CAMPOS VERDES – Vd Terreno, R$ 52 Mil + parcelas de R$ 930,00 ou Troco por carro. Fone (19) 99745-5483 (68279)

COND. SANTA ELISA – Vd Terreno 336,27m², ótima localização. Fone 9.8880-2919 (68046)

JD CELINA – Vd 1/2 Terreno 125M² desmembrado, doc ok. Fone 99668-7883/ 99741-1509 (68218)

JD DALLA COSTA – Vd Terreno (meio ou inteiro). Fone 9.9779-9776/ 9.9215-9645 (68303)

JD. UNIVERSITÁRIO – Vd Terreno 360m², R$ 165 Mil. Fone (19) 9.7415-2747/ 9.9796-0977 (68253)

LOTE COMERCIAIS 451m² – a partir de R$ 142.065,00 a vista, aceita financiamento, próximo a Av. Loreto. (19) 3302-9961/ 9.8156-5555 (68289)

LOTES RESIDENCIAIS 302m² – a partir de R$ 102.680,00 a vista, aceita Financiamento, Avenida Loreto em frente ao Parque Ecológico. (19) 3302-9961/ 9.8156-5555 (68289)

REDIS. LAGOA – Vd Terreno 408m², preço de ocasião, facilitamos pagamento. Fone 99217-9256/ 3352-0078 (68270)

RESIDENCIAL LAGOA – Vd Terreno 12x30m, condominio fechado, infraestrutura funcionando, piscinas, quadras e etc. Próx. a portaria, de frente para o Lago. Tratar (19) 9.9932-4385 (68311)

RESIDENCIAL LAGOA – Vendo ótimo terreno de esquina, plano, 365 mt2. Preço de ocasião – 171.000,00. Tratar direto com o proprietário. Fone: (19) 99769-0079 (68271)

SAMANTHA II – Vd Terreno 420m², ou Troca-se por terreno no Santa Elisa (fechado) + diferença em dinheiro. Tratar c/ proprietário 9.8159-0213 (68162)

SAMANTHA III – Vendo ótimo terreno, plano, 355m², RS 166.000,00. Tratar direto com o proprietário. Fone (19) 9.9769-0079 (68271)

TERRAS DE STA ELISA – Vd terreno 420m², c/ 2 frente na Rua Manoel Moreira e Rua Oswaldo Menegasso. Fone 99161-7663 Silvino (68188)

VD CHÁCARA – área de 1.133mts, ideal para moradia ou lazer. Terreno localizado em local privilegiado, ao lado do bairro Jd Rosana e próx. ao Jd Candida, infraestrutura completa e doc. ok. Fone 3541-5758/ 9.9886-5025 Whats (68294)

VD TERRENO – p/ chácara, ao laro do Cond. de Chácaras Terras de Santa Cruz, 378m², R$ 35 mil a vista. Fone 99689-4898 (68249)

* APARTAMENTO

APTO JD DOM BOSCO – novo fino acab., 2 dorm, suíte, sacada e garagem, R$ 220 mil. Fone 3544-6953/ 9.8118-7646 (68306)

CENTRO – super apto, com a/c de 166 m2, super mobiliado, muitos privilegios, etc, r$ 430 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68209)

JD 8 DE ABRIL – Vd Apto Resid. Bahamas, 2 dorm, sendo 1 suíte, sala, coz, wc, 1 vaga garagem, R$ 240 Mil, aceito carro/ caminhonete. Fone 9.9784-1287 (68278)

JD ABOLIÇÃO – Vd Apto 2 dorm, sendo 1 suíte, coz, wc, sala, 1 garagem, R$ 250 Mil, aceito carro/ caminhonete. Fone 9.9784-1287 (68278)

OPORTUNIDADE – R$ 560 Mil – Apto 3 dorm, sendo 1 suíte, sala 2 amb., escritório, coz, AS, todos c/ arm emb. exc. qualidade, ótima local, frente ao Teatro. Fone 3321-9217/ 9.9304-4674 (67986)

PQ ATUALLE – Vd Apartamento (Prox clinica Sayão), com móveis planejados e porcelanato. Aceita-se financ. Contato 99642-1825 (68215)

PRÓX. DELEGACIA – apto novo mobiliado, 2 dts (suite), sala, coz, wc, sacada frente p/ centro, elevador, r$ 195 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68209)

PRÓX. ESCOLA ANGLO – aptos privilegiados e completos, sacadas, 2 garagens, 2 e 3 dormt, r$ 260 e r$ 290 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68209)

RESID. BELA FIORI – Vd/Tr Apto 2 dorm, academia, salão de festas, gar. coberta, elevador, R$ 170 mil. Fone 98321-4897/ 99328-2625 (67952)

VD/TR APARTAMENTO – Cond. Parq. Atualle, 2 dorm., sala, coz, wc, 1 vaga garagem, coz., planejada, porcelanato no apto inteiro R$ 170 Mil. Fone 3542-2193/ 9.7405-2771 (68305)

* APTO ALUGA

VD/ ALUGO APTO – no Edif. Alamanda, c/ 3 dorm sendo 1 suíte, armários emb., coz. modulada, ar cond, 2 garagens, R$ 1.100,00/ mensal. Fone 3541-7527 (68291)

* COMERCIAL

VD BARRACÃO COMERCIAL – AC 360m², no Jose Ometto, prox. Sup. Pague Menos, Rua Francisco Russo nº 143, facilita-se, aceita financ. Fone 99756-6434 (68252)

VD BARRACÃO COMERCIAL – terreno 500m², AC 250m² + edícula 70m², novo, sem uso, no Jd Miriam. Facilito. Fone 99756-6434 (68252)

VD COMÉRCIO – de Pães + Ponto de Comério p/ Padaria, movimento mensal R$ 70 mil, valor da venda R$ 150 mil. Fone 3541-2620/ 99211-0449 (68173)

* COMERCIAL ALUGA

ALUGA-SE BARRACÃO – novo, no Jd Esmeralda (na Avenida). Fone 3541-4919/ 9.9635-4196 (68322)

PONTO COMERCIAL P/ RESTAURANTE – Área de 200m totalmente reformada, c/ 3 ambientes, sendo 1 para cozinha e 2 para servir. R$ 2.500,00. Tratar (19) 98440-6181 Érika e (19) 99205-8151 Henrique (68044)

* CHACARA

RESID. SANTA MÔNICA – Vd Chácara 2.500m², c/ 3 dorm sendo 1 suíte, sala e coz cojungada, varanda, churrasqueira, piscina aquecida, mini campo, casa de caseiro e outros R$ 780 mil. Fone 3352-4253/ 98340-3333 (68164)

VD CHÁCARA – Elihu Root, 2500mts, c/ 3 dorm, sala,, coz grande, banheiro, varanda c/ churrasquira e banheiro, variedades de frutas, toda gramada, R$ 550 mil. Fone 99246-8089/ 99168-9284 Benedita/ Rosiel (68280)

* LAZER E TEMPORADA

ALUGA-SE APTO EM UBATUBA – p/ 6 pessoas na Praia Grande, próx. a praia. Fone 3541- 0797/ 9798- 9951 (68145)

ALUGA-SE APTO P/ TEMPORADA EM UBATUBA – 2 dorm. (1 suíte), piscina, churrasq., garagem, sauna e sala de jogos. Fone 99792-0454 whats/ 99819-6593/ 99739-2516 (67528)

ALUGA-SE AREA DE LAZER – próx. Clube Sayão, piscina c/ grade, coz. c/ churrasqueira, forno e fogão a lenha, geladeira, salão acomoda 50 pessoas, 2 wc, área verde c/ jd. e playground. Fone 3541-6155/ 9.9641-9137 (VIVO) (67529)

ALUGA-SE CHÁCARA Vô ZÉ – Elihu Root, p/ finais de semana.Face: chacara vô zé. Fone 3541-8644/ 99686-1252 (67565)

ALUGA-SE CHÁCARAS – Bons Momentos e Chácara Coração. Fone 3541-3275/ 99165-0069 www.pacabol.com (68181)

ALUGO ÁREA DE LAZER – c/ piscina, churrasqueira, freezer, fogão e fogão a lenha. Fone 3541-2853 (68308)

ÁREA DE LAZER UNIVERSITÁRIA – Edícula Jd. 8 de Abril, churrasq, piscina c/ hidro e cascata, chuveirão, fogão, geladeira, freezer e 2 wc, frente c/ praça, minicampo e playground p/ criança, Diária R$ 300,00 seg. à Domingo (9:00 as 22h).

www.areadelazer universitaria.com.br Fone 3541-7698/ 9.9759-1463 whats (68184)

SALÃO DE FESTAS HARMONIA – Aluga-se Salão amplo c/ 450m de puro lazer, 8 brinquedos (X Box, Pula Pula, Escorregador, 2 Rampas de escalada, Tobogã, Piscina de Bolinha e Pimbolim), 2 monitoras, cozinha c/ 2 freezer e churrasqueira. Tudo bem colorido e confortável p/ você e seu filho. Venham conhecer! Fone 3542-2986/ 3542-1047/ 9614-9667 Carla R. Pernambuco, 65 – Pq. Industrial (68179)