ANÚNCIOS DE IMÓVEIS 16-08-18

Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 16-08-18

IMÓVEIS

CASA

CONDOMINIO LAGO AZUL – Vd Casa. Fone (0xx19) 3329-4025 / (0xx19) 9.9743-1680 Whatts (69092)

JD CELINA – Sala, Coz., 2 Quartos, 1 Banheiro e 1 Suíte, garagem p/ 2 carros. R$: 230 Mil. Aceita Financiamento. Fone: 9.9744-7698 (69071)

VD OU TROCO LINDA CASA – Nova, meio terreno no Jd. Fátima, Porcelanato, coz. e lav. c/ armários, box, pronta pra morar, R$: 235 Mil. Fone: 3541-4919 ou 99635-4196 (69054)

CASA ALUGA

ALUGA-SE QUARTO – No Pq Industrial, próx ao Centro, ambiente familiar p/ homem, mobiliado a partir de R$ 250,00. Fone 3541-2800 / 9.9679-8139 (69017)

TERRENO

BOSQUE DOS YPÊS – Vd Lote Comercial c/ 385 m², Rua Prof. Waldir Severino, Quadra “M” – Lote “05”. Tratar 9.9161-7663 (69036)

COND. SAMANTHA 3 – Vd Terreno 343m², quadra F, lote 7, vista p/ cidade, R$ 169 mil. Fone: 9.9786-3201 (69020)

CONDOMÍNIO COLINA VERDE – 1.510 m², Plano, Privativo, todo murado, protaria 24 horas, Vista Privilegiada p/ área de preservação. Próx ao Centro. R$: 453 Mil ( Oport. R$: 300,00 o m²). Fone: 9.8136-7808 (69005)

JD ABOLIÇÃO – 125 m², Plano. Fone: 3542-3805 (69111)

JD BELVEDERE – Vd 2 Terrenos separados, 1 c/ 540m² c/ 12m de frente e 1 c/ 432m² c/ 17m de frente, Rua Olavo Bilac, preço de ocasião. Fone 99969-4003/ 99699-5898 (69045)

JD ESMERALDA – Ótima localização, R$: 65 Mil + parcelas de R$: 800,00. Fone: Fone: 3541-4919 ou 99635-4196 (69082)

REDISIDENCIAL LAGOA – Vd Terreno 408m², preço de ocasião, facilitamos pagamento, preço abaixo do valor de mercado. Fone: 9.9217-9256 (69040)

SAMANTHA 3 – Vendo Terreno, Ótima localização, lazer e segurança, pronto para construir, 330 m². R$ 155 Mil. Direto c/ Proprietário 9.9752-2051. (69085)

APARTAMENTO

ED. MANHATTAN – Vd Apto novo, 2 dorm. (1 suíte) c/ armários, 1 garagem, portaria 24hs, R$ 290 Mil.Fone 3541-4919/ 99635-4196 (69055)

VD OU TROCO APTO – Ed. Angelo Franzini no centro, 10° andar de frente p/ praça, 3 dorm. (1 suíte) todos com armários, coz. planejada c/ armários, 2 garagem, ar cond.., portaria 24hs, R$ 490 Mil. Fone 3541-4919/ 99635-4196 (69055)

COMERCIAL

VD/TR OU ALUGO BARRACÃO – JD Dalla Costa, c/ 2 edículas juntas, Ótimo investimento p/ aluguel, R$ 250 Mil. Fone: Fone: 3541-4919 ou 99635-4196 (69054)

CHÁCARA

ALUGA-SE CHÁCARA – Piscina, mini campo, mesa de bilhar, churrasqueira, 21 lugares p/ dormir. Semana Santa disponível. Fone 3352-0777/ 9.9161-0604 (68429)

LAZER E TEMPORADA

ALUGA-SE AREA DE LAZER – próx. Clube Sayão, piscina c/ grade, coz. c/ churrasqueira, forno e fogão a lenha, geladeira, salão acomoda 50 pessoas, 2 wc, área verde c/ jd. e playground. Fone 3541-6155/ 9.9641-9137 (VIVO) (67529)

ALUGA-SE CHÁCARA Vô ZÉ – Elihu Root, p/ finais de semana.Face: chacara vô zé. Fone 3541-8644/ 99686-1252 (68876)