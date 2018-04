Anúncios de Imóveis – 14/4/18

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 14-4-2018 /////////// IMÓVEIS * CASAS JAIME CORRETOR...

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516

Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 14-4-2018

IMÓVEIS

* CASAS

JAIME CORRETOR DE IMÓVEIS – Imóveis a venda. Fone: 9694-5553/ 3351-2722 Creci. 75152. (68063)

ANDRÉA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – Imóveis a Venda. Fone 3551-4734/ 99749-9306 Rua Julio Mesquita, 393 – Centro.

ALTERNATIVA IMOVEIS – CRECI 27.494 J tel. (19) 9.9962-5000 www.alternativaimoveis.imb.br (68222)

ASSUMPÇÃO IMÓVEIS – imoveis@ assumpcao.com.br (19) 8.98614039 whats CRECI 33.263-F-SP (68357)

BELVEDERE – prox. Nestlé ótima e ampla residencia, 3 dts, sala estar e jantar, 2 cozs., fundo amplo e diversificado, r$ 320 mil, troca por casa pq. em condominio região pq. ecologico e uniararas. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68482)

CENTRO – próx. tiro de guerra e marginal, super terreno 450m2 + construção de fundos, melhor topografia e privilegiado local. r$ 290 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68482)

CENTRO – Vd casa próx. AAA, 3 dorm, AE, 2 salas, copa, coz, piscina, churrasq., gar. 3 carros. Fone 3541-0877 (67012)

COND. FECHADO – Chácara Araruna, sobrado novo, 3 suítes, 2 c/ closet, área gourmet, AC 250m², AT 324m². Fone 3351-5915/ 9.9213-9773 (68265)

COND. PRÓX. AO CENTRO – casa em local diferenciado, 3 dts(suite),super sala climatizada, etc vale a pena, r$ 650 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68482)

EDIVANIA GRABERT CORRETORA DE IMÓVEIS – 9.9920-7111 whats – Creci 48111

JD DAS FLORES – região hosp. Unimed, excelente residência, 3 dts(suítes), sala ampla, copa, cozinha, c/amplo fundo de lazer, r$ 385 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68482)

JD DAS FLORES – Vd casa, 3 dorm. (1 suíte), copa, coz., garagem 2 carros, portão eletrônico, próximo Hospital Unimed. Fone 3551-4724/ 3541-0877 (67012)

JD NOVA EUROPA – tipo cond., ótimo casa, 3 dorm, 2 suítes, sala jantar e estar, fundos c/ suíte, área gourmet e piscina, super garagem, local privilegiado, R$ 470 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68482)

JD SÃO JOÃO – próx. região centro, imóvel composto por 2 peq.residências , bom para renda, apenas r$ 135mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68482)

OPORTUNIDADE – Casa em Cond. Fechado, 2 dorm, sala, wc, copa, coz. planejada, garagem c/ 76m² p/ 2 carros, sendo 1 coberto, AT 220m², AC 70m², quintal c/ 74m², R$ 199.900,00. Fone 9.9709-2229 (68328)

PQ INDUSTRIAL – Vd casa, 3 dorm., 2wc, sala, copa, coz., garagem + mais de um carro, edícula com área coberta R$ 250 Mil, financia, troco por imóvel menor. Fone 3544-4635/ 9.9909-7763 (68399)

PRÓX. AO PQ. ECOLÓGICO – Vd Casa sala 2 amb, 2 dorm, sendo 1 c/ suíte, coz. grande, AS, churrasq, quintal, gar. 2 carros. Fone 99621-6211/ 99629-4326 (68470)

PRÓX. FAVETA E PQ. ECOLÓGICO – casa ampla e diferenciada c/ enorme frente livre p/ lazer e etc. r$ 450 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68482)

PRÓX. HOSP. UNIMED – casa boa e grande em terreno 360 m2 -3 dts(suite), arm. embutidos ,sala ampla c/ lavabo, wc, copa-coz-etc. local privilegiado, aceita residência menor ou terreno, r$ 390 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68482)

PRÓX. UNAR – oportunidade , ótima casa c/ 3dts, sala, copa-coz, fundo gramado em terreno de 180m2, apenas r$ 240 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68482)

PRÓX. UNIARARAS – e Municipal, casa c/ 3 dts, sala e cozinha grandes, 2 wcs, bastante quintal, r$ 240 mil . Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68482)

REGIÃO DO MERCADÃO – imóvel composto por construções comuns em bom estado, em terreno de 500m2, bom p/ uso diversos, apenas 290 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68482)

REGIÃO MC DONALS – super e privigiliada residencia, em terreno grande, tudo completo, area const. 300m2, r$ 670 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68482)

VD IMÓVEL – na Rua 13 de Maio – Centro, sobrado com comércio embaixo.. Fone 99879-3040 (68172)

* CASA ALUGA

ALUGA-SE CASA – de fundos, na Rua João Melari – Jd Copacabana, sendo 2 dorm, suíte, coz grande, área na frente e garagem, p/ casal

s/ filhos, s/ animal ou pessoa sozinha. Fone 99874-0070 (68456)

ALUGA-SE QUARTO – no Pq Industrial e próx ao Centro, ambiente familiar p/ homem, mobiliado a partir de R$ 250,00. Fone 3541-2800 (68460)

JOSE OMETTO I – Aluga-se Casa, 3 dorm, sala, coz, copa, wc, AS, garagem. Fone 99677-2787 (68406)

* TERRENO

ÁREA de 9.000m2 Av Loreto – com 110m de frente, ótima localização para comércio ou empreendimento imobiliário. (19) 3302-9961/ 9.8156-5555 (68481)

COND. RESID. LAGOA – Vd Terreno 360m², ótima localização. Fone 99622-2300 (68424)

COND. SANTA ELISA – Vd Terreno 336,27m², ótima localização. Fone 9.8880-2919 (68046)

COND. VIVENDAS ARARUNA – Vd terreno 473m², com portaria 24h. Fone 9.8181-9323/ 3547-9818 (68379)

JD CELINA – Vd 1/2 Terreno 125M² desmembrado, doc ok, quitado. Fone 99668-7883/ 99741-1509 (68394)

JD OURO VERDE – Vd terreno 220m², c/ calçadinha e ligação de água, próximo Uniararas. Fone (19) 9.9892-9899 (68382)

JD PIRATININGA – Vd Terreno 320m², R. Irma Diva Patarra, R$ 155 mil, aceito negociação e Pick Up pequena até R$ 30 mil. Fone 99926-5314 (68341)

JD TARUMÃ – Vd/ Tr terreno 12 x 26.5, R$ 132 Mil, tr por terreno em condomínio. Fone 9.9793-5903 (68329)

LOTE COMERCIAIS 451m² – a partir de R$ 142.065,00 a vista, aceita financiamento, próximo a Av. Loreto. (19) 3302-9961/ 9.8156-5555 (68481)

LOTES RESIDENCIAIS 302m² – a partir de R$ 102.680,00 a vista, aceita Financiamento, Avenida Loreto em frente ao Parque Ecológico. (19) 3302-9961/ 9.8156-5555 (68481)

REDIS. LAGOA – Vd Terreno 408m², preço de ocasião, facilitamos pagamento. Fone 99217-9256/ 3352-0078 (68452)

RESID. LAGOA – Vd Terreno, em condomínio com ótima área de lazer completa (academia, sauna, quadra de tênis, piscina, salão gourmet) e menor taxa de condomínio. Fone 99259-3609 (68424)

RESIDENCIAL LAGOA – Vd Terreno 12x30m, condominio fechado, infraestrutura funcionando, piscinas, quadras e etc. Próx. a portaria, de frente para o Lago. Tratar (19) 9.9932-4385 (68311)

RESIDENCIAL LAGOA – Vendo ótimo terreno de esquina, plano, 365 mt2. Preço de ocasião – 171.000,00. Tratar direto com o proprietário. Fone: (19) 99769-0079 (68469)

SAMANTHA III – Vendo ótimo terreno, plano, 355m², RS 166.000,00. Tratar direto com o proprietário. Fone (19) 9.9769-0079 (68469)

SÃO BENTO – Vd Terreno de 500 e 1.000m², entrada + parcelas. Fone 3542-1414/ 99219-9166 (68465)

TERRAS DE SANTA ELISA – Vd Terreno 400m², R$ 170 mil. Fone (16) 98232-2100 (68356)

VD ÁREA 3.000m² – Av Dona Regina michielin/ Lago, 1.000m² – parcelo. (19) 99205-9563 creci 34394 (68358)

VD TERRENO – área de 1.133mts, ideal para moradia ou lazer. Terreno localizado em local privilegiado, ao lado do bairro Jd Rosana e próx. ao Jd Candida, infraestrutura completa e doc. ok. Fone 3541-5758/ 9.9886-5025 Whats (68475)

* APARTAMENTO

APTO JD DOM BOSCO – Pronto p/ morar, 2 dorm, suíte, sacada e garagem, doc ok, finacia. Fone 3544-6953/ 9.8118-7646 (68485)

CENTRO – super apto com a/c de 166m2, super mobiliado, muitos privilegios, etc. r$ 430 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68482)

COND. PQ DAS FLORES – Vd Apto 70m², 2 dorm, sala, coz, wc, AS, ar cond, 1 garagem coberta, salão de festas, playground, quadra de esporte e salão de jogos, R$ 130 mil, aceita financ. Fone 99787-1614 (68371)

COND. RESID. ALTO DAS ARARAS – Vd Apto, 1ª rua, bloco 8, 2ª andar, c/ armários planejados, 2 dorm, coz, 3 garagens coberta. Fone 98144-8957 (68477)

JD 8 DE ABRIL – Vd Apto Resid. Bahamas, 2 dorm, sendo 1 suíte, sala, coz, wc, 1 vaga garagem, R$ 230 Mil, aceito carro. Fone 9.9784-1287 (68423)

JD ABOLIÇÃO – Vd Apto 2 dorm, sendo 1 suíte, coz, wc, sala, 1 garagem, R$ 250 Mil, aceito carro. Fone 9.9784-1287 (68423)

OPORTUNIDADE – R$ 560 Mil – Apto 3 dorm, sendo 1 suíte, sala 2 amb., escritório, coz, AS, todos c/ arm emb. exc. qualidade, ótima local, frente ao Teatro. Fone 3321-9217/ 9.9304-4674 (67986)

PRÓX. DELEGACIA – apto novo mobiliado, 2 dts (suite), sala, coz, wc, sacada frente p/ centro, elevador, r$ 195 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68482)

PRÓX. ESCOLA ANGLO – aptos. privilegiados e completos, sacadas, 2 garagens, 2 e 3 dormts. r$ 260 e r$ 290 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68482)

VD APARTAMENTO – 2 quartos (Prox clinica Sayão). Quitado e aceita-se financiamento. Contato 99642-1825 (68413)

VD/TR APARTAMENTO – Cond. Parq. Atualle, 2 dorm., sala, coz, wc, 1 vaga garagem, coz., planejada, porcelanato no apto inteiro R$ 170 Mil. Fone 3542-2193/ 9.7405-2771 (68484)

* COMERCIAL

VD DEPÓSITO DE BEBIDA – na Av. Fabio S Prado nº 615 – Jd São João, preço a combinar. Fone 99613-2858 Claudio (68373)

VD FÁBRICA DE PÃES – + Ponto Comercial (Padaria Rainha) na Rua Paraiba nº 518. Fone 99211-0449 (68467)

VD PONTO COMERCIAL – c/ salão de beleza completo. Exc. localização, no Centro de Araras, c/ interfone, portão elet. ar cond., ventiladores, 2 wc, 4 ambientes, caixa e cozinha. Aceito veículos no negócio. Fone 99760-1948 Walter/ 3352-4010 Nelo Imóveis (68474)

* COMERCIAL ALUGA

ALUGO SALA COMERCIAL – conjugada, Rua Benedita Nogueira, 263 (ao lado da Ótica Barreto), R$ 600,00. Fone 3541-4131/ 9.9116-3991 Jorge (68334)

* CHACARA

ALUGA-SE CHÁCARA – Piscina, mini campo, mesa de bilhar, churrasqueira, 21 lugares p/ dormir. Semana Santa disponível. Fone 3352-0777/ 9.9161-0604 (68429)

RESID. SANTA MÔNICA – Vd Chácara 2.500m², c/ 3 dorm sendo 1 suíte, sala e coz cojungada, varanda, churrasqueira, piscina aquecida, mini

campo, casa de caseiro e outros R$ 780 mil. Fone 3352-4253/ 98340-3333 (68164)

SÃO BENTO – Vd Chácara de at 600m², ac 105m², murado à 100m da igreja, c/ escritura. Fone 3542-1414/ 99219-9166 (68465)

* LAZER E TEMPORADA

ALUGA-SE APTO – na Praia Grande, frente p/ o mar, 2 dorm, sala, coz, wc, gar. coberta 1 carro. Temporada e finais de semana, disponível p/ feriados. Fone 9.8304-5400 whats/ 3551-4385 (67699)

ALUGA-SE APTO EM UBATUBA – p/ 6 pessoas na Praia Grande, próx. a praia. Fone 3541- 0797/ 9798- 9951 (68359)

ALUGA-SE APTO P/ TEMPORADA EM UBATUBA – 2 dorm. (1 suíte), piscina, churrasq., garagem, sauna e sala de jogos. Fone 99792-0454 whats/ 99819-6593/ 99739-2516 (68267)

ALUGA-SE AREA DE LAZER – próx. Clube Sayão, piscina c/ grade, coz. c/ churrasqueira, forno e fogão a lenha, geladeira, salão acomoda 50 pessoas, 2 wc, área verde c/ jd. e playground. Fone 3541-6155/ 9.9641-9137 (VIVO) (67529)

ALUGA-SE CHÁCARA Vô ZÉ – Elihu Root, p/ finais de semana.Face: chacara vô zé. Fone 3541-8644/ 99686-1252 (67565)

ALUGA-SE CHÁCARAS – Bons Momentos e Chácara Coração. Fone 3541-3275/ 99165-0069 www.pacabol.com (68437)

ALUGO ÁREA DE LAZER – c/ piscina, churrasqueira, freezer, fogão e fogão a lenha. Fone 3541-2853 (68486)

ÁREA DE LAZER UNIVERSITÁRIA – Edícula Jd. 8 de Abril, churrasq, piscina c/ hidro e cascata, chuveirão, fogão, geladeira, freezer e 2 wc, frente c/ praça, minicampo e playground p/ criança, Diária R$ 300,00 seg. à Domingo (9:00 as 22h). www.areadelazer universitaria.com.br Fone 3541-7698/ 9.9759-1463 whats (68438)

CHÁCARA PAU A PIQUE – Morada do Sol, tudo p/ seu evento e lazer, salão de festas, 2 coz, piscina grande e pequena, mini campo e acomodações p/ dormir. Venha conhecer 3541-1126 (68326)

SALÃO DE FESTAS HARMONIA – Aluga-se Salão amplo c/ 450m de puro lazer, 8 brinquedos (X Box, Pula Pula, Escorregador, 2 Rampas de escalada, Tobogã, Piscina de Bolinha e Pimbolim), 2 monitoras, cozinha c/ 2 freezer e churrasqueira. Tudo bem colorido e confortável p/ você e seu filho. Venham conhecer! Fone 3542-2986/ 3542-1047/ 9614-9667 Carla R. Pernambuco, 65 – Pq. Industrial (68434)

* SITIO

CASCATA – vd área de 4 alqueires, fundo c/ rio mogi. Fone 99219-9166/ 3542-1414 (68466)