ANÚNCIOS DE IMÓVEIS 14-06-18

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 14-6-2018 /////////// IMÓVEIS *CASA JAIME CORRETOR DE...

Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 14-6-2018

IMÓVEIS

*CASA

JAIME CORRETOR DE IMÓVEIS – Imóveis a Venda. Fone: 99694-5553/3351-2122 Creci 75152

ANDRÉA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – Imóveis a Venda. Fone: 3351-4734/99749-9306, Rua Júlio Mesquita, 393 – Centro.

ASSUMPÇÃO IMÓVEIS – imoveis@assumpcao.com.br – Fone: 99861-4039 Whatts. Creci 33.263 F – SP

ALFREDO OLIVEIRA – Corretor de Imóveis, Creci 175.435 F. Fone: 99688-5968 Whatts, alfredo.oliveira@creci.org.br

CENTRO – Vd casa próx. AAA, 3 dorm, AE, 2 salas, copa, coz, piscina, churrasq., gar. 3 carros. Fone 3541-0877 (68503)

VD CASA JD ALTO DA COLINA – 250 m², sendo 180 m² de construção, sala, 2 quartos, 1 suíte, caragem p/ 3 carros, jardim de inverno, copa, cozinha, área c/ churrasqueira. Faz Financiamento. Fone: 3544-4511 ou 99418-6546 Whatts. (68733)

JD DAS FLORES – Vd casa, 3 dorm. (1 suíte), copa, coz., garagem 2 carros, portão eletrônico, próximo Hospital Unimed. Fone: 3551-4724/ 3541-0877 (68503)

VD OU TROCO LINDA CASA – Nova, meio terreno no Jd. Fátima, Porcelanato, cozinha e lavanderia c/ armários, box, R$: 250 Mil. Fone: 3541-4919 ou 99635-4196 (68815)

*CASA ALUGA

ALUGO CASA – no Centro, p/ moradia e/ ou comércio. Para aposentados ou com cart. assinada. Fone 98100-8221 (68813)

ALUGO CASA – no Sitio com arrendamento de terra ao seu redor da casa e da área de preservação permanente (mata virgem) através da agroecologia, c/ estrutura p/ criação de porcos e galinhas e poço artesiano. Fone 9.8100-8221 (68813)

*TERRENO

REDIS. LAGOA – Vd Terreno 408m², preço de ocasião, facilitamos pagamento, preço abaixo do valor de mercado. Fone 99217-9256/ 3352-0078 (68814)

SAMANTHA III – Vd Lote P14, 400m², PLANO, R$ 250 Mil (possui ao lado ÚNICA área verde do condomínio); Contato direto c/ proprietário Fernando (19) 99798-9303 (68818)

SAMANTHA III- Vd Lote P15, 348m², PLANO, R$ 200 Mil (localizado ao lado do lote P14). Contato direto c/ proprietário Fernando (19) 99798-9303 (68818)

VD TERRENO – AT 1.133m², no Resid. Anunciata, infra estrutura completa, doc. ok, próx. ao Jd Candida, últimos lotes a venda, R$ 250,00 por m². Fone 3541-5758/ 9.9886-5025 Whats c/ Andre ou Luiz (68763)

VILLAGIO SAMANTHA – Vd Terreno 10×25 mts, plano, ótima localização. Fone: 98875-9220 (68824)

*APARTAMENTO

VD APTO – EM SÃO PAULO – Prox. metrô Santa Cruz, 2 dorm. (1 suíte), sala, cozinha, varanda c/ churrasqueira, armários embutidos, salão de festas, churrasqueira, piscina, academia, brinquedoteca, Condom. R$: 500,00. Fone: 3551-2456 ou (11) 99450-6605. (68798)

*LAZER E TEMPORADA

ALUGA-SE APTO P/ TEMPORADA EM UBATUBA – 2 dorm. (1 suíte), piscina, churrasq., garagem, sauna e sala de jogos. Fone 99792-0454 whats/ 99819-6593/ 99739-2516 (68267)

ALUGA-SE AREA DE LAZER – próx. Clube Sayão, piscina c/ grade, coz. c/ churrasqueira, forno e fogão a lenha, geladeira, salão acomoda 50 pessoas, 2 wc, área verde c/ jd. e playground. Fone 3541-6155/ 9.9641-9137 (VIVO) (67529)

ALUGA-SE CHÁCARAS – Bons Momentos e Chácara Coração. Fone 3541-3275/ 99165-0069 www.pacabol.com.br (68821)