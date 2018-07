ANÚNCIOS DE IMÓVEIS 12-07-18

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 12-07-18 /////////// IMÓVEIS *CASA ALFREDO OLIVEIRA –...

Compartilhe em suas redes sociais!

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516

Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 12-07-18

///////////

IMÓVEIS

*CASA

ALFREDO OLIVEIRA – Corretor de Imóveis, Creci 175.435 F. Fone: 99688-5968 Whatts, alfredo.oliveira@creci.org.br

JOSÉ FERREIRA COSTA – IMOBILIÁRIA IMORADIA: 3544-5566 / 99224-3532 Creci 47758

ASSUMPÇÃO IMÓVEIS – imoveis@assumpcao.com.br CRECI 33.263-F-SP(68868) – Fone: 19) 9.9861-4039 – whats

ANDRÉA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – Imóveis a Venda. Fone: 3351-4734 / 99749-9306, Rua Júlio Mesquita, 393 – Centro.

EDIVANIA GRABERT – Corretora de Imóveis: Fone 9.9920-7111 whats Creci 48111

JAIME CORRETOR DE IMÓVEIS – Imóveis a venda. Fone: 99694-5553 / 3351-2722. Creci 75152

JD PIRATININGA – PRÓX. AO CENTRO – Vende-se 1 Casa de meio terreno, 5×25 mts, 1 garagem p/ 2 carros, 1 sala, 1 Coz. grande, 2 Quartos (1 suíte), Banheiro, Lavanderia no fundo. Interessados entrar em contato 19.9.9879-7767

CENTRO – Vd casa próx. AAA, 3 dorm, AE, 2 salas, copa, coz, piscina, churrasq., gar. 3 carros. Fone 3541-0877 (68503)

CONDOMINIO LAGO AZUL – Vd Casa. Fone (0xx19) 3329-4025 / (0xx19) 9.9743-1680 Whatts (68980)

JARDIM COPACABANA – 106 m² de área construída. R$: 190 Mil, doc. Ok para Financiamento. Fone: (19) 9.9679-7015 – Evandro (68881)

JD DALLA COSTA – Vd Casa, 2 dorm sendo 1 suíte, sala, coz. wc, as, gar. coberta 2 carros, direto c/ prop. Fone 9.9415-2345 (68960)

JD DAS FLORES – Vd casa, 3 dorm. (1 suíte), copa, coz., garagem 2 carros, portão eletrônico, próximo Hospital Unimed. Fone: 3551-4724/ 3541-0877 (68503)

PARQUE TIRADENTES – Ótima Residência, 4 Cômodos, Garagem p/ 2 carros, Fone: 9.9846-6774 (68893)

VD CASA NO JARDIM PIRATININGA – 1/2 Terreno, 1 Garagem, 2 Cômodos, 1 Banheiro na frente, nos fundos mais 1 Côm. e 1 Banheiro. Interessados entrar em contato pelo Fone: 9.9879-7767 (68943)

VD CASA NO JOSÉ OMETTO II – Ótima colocação. Preço a combinar. Fone: 9.9981-2397 (68947)

VD CASA NOVA NO PQ SANTA CÂNDIDA – Excelente localização, terreno de 150 m², área construída de 78 m², 2 quartos (suíte), lavanderia, sala, cozinha americana, acabamento em gesso, espaço p/ 4 carros. Tratar c/ Gilmar 19.9.9696-2221 (68976)

VD OU TROCO LINDA CASA – Nova, meio terreno no Jd. Fátima, Porcelanato, cozinha e lavanderia c/ armários, box, R$: 250 Mil. Fone: 3541-4919 / 99635-4196 (68909)

*CASA ALUGA

ALUGA-SE CASA – Rua Santa Catarina. 3 cômodos. Fone: 9.9899-4748 (68887)

ALUGA-SE QUARTO – no Pq Industrial e próx ao Centro, ambiente familiar p/ homem, mobiliado a partir de R$ 250,00. Fone 3541-2800 (68840)

*TERRENO

CAMPOS VERDES – Vd Terreno, R$ 52 Mil + parcelas de R$ 930,00 ou Troco por carro. Fone (19) 99745-5483 (68857)

JARDIM ALTO DA COLINA – Vendo ou troco por casa. 300 m², murado, c/ portão basculante, 180 Mil. Fone: 9.9679-5370 (68977)

JD TARUMÃ – Vd/ Tr terreno 12 x 26.5, R$ 132 Mil, tr por terreno em condomínio. Fone 9.9793-5903 (68930)

SAMANTHA III – LOTE PARA VENDA – Terreno para venda em um dos melhores Loteamentos de Araras, com infra estrutura completa e área de lazer. Ótima localização com vista privilegiada da cidade. Descrição do lote: 472,50m². **VENDA DE LOTES **Lotes localizados no LOTEAMENTO TERRA NOBRE I e II, a partir de 250m². Entre em contato para adquirir, ótima oportunidade para investimentos. **Tratar pelo telefone (19) 99844-4360. (68964)

VD OU TROCO TERRENO – No Condominio Residencial Lagoa. Aceita imóvel ou veículos. Fone: 9.9870-6580 (68872)

VENDE-SE TERRENO NO MORADA DO SOL – 2.520 m², R$ 300 MIL, Plano, Vizinhos dos lados.Tratar pelo Fone: 19.9.9540.8352 ou 19.9.9905.7656.Whatts (68918)

VILLAGIO SAMANTHA – Vd Terreno 250 m², ótima localização, pronto p/ construir. Fone: 3542-7605 ou 9.8801-8471 (68950)

*APARTAMENTO

APTO JD DOM BOSCO – Pronto p/ morar, 2 dorm, suíte, sacada e garagem, doc ok, financia. Fone 3544-6953/ 9.8118-7646 (68835)

VD APTO ED. ANGELO FRANZINI – Rua Nunes Machado 485 Centro, 3 dorm.(1 suíte) wc social, sala, coz., as c/ wc, rico em armários, totalmente reformado, Vista para o Lago, 2 garagem. Fone 3541-1020/ 9.9612-1888 (68973)

VD APTO RESIDENCIAL ATUALLIS – 3º Andar, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, laminado nos quartos e salas, janela vista cidade, garagem c/ 1 vaga. Aceito c/ parte de pagamento, carro, moto ou terreno e Financiamento. Fone: 9.9808-6869 (68858)

VD/TR POR CARRO OU APTO – 2 dorm., sala, coz., wc, lavanderia, garagem salão de jogos, salão de festas, churrasqueira, quadra esportiva, Av. Melvin Jones, 1421, Cond. Residencial Parque das Flores, R$ 160 Mil. Fone 9.7409-5255 (68807)

*COMERCIAL

VD OU TROCO BARRACÃO – JD Dalla Costa, c/ 2 edículas juntas. Ótimo investimento p/ aluguel. Fone: Fone: 3541-4919 ou 99635-4196 (68974)

VD PESQUEIRO NA CASCATA – Perto da Capela. Fone: (19) 3441-0473 (68934)

*COMERCIAL ALUGA

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL – Rua Santa Catarina, nº 1.000. Fone: 9.9899-4748 (68887)

*LAZER E TEMPORADA

ALUGA-SE APTO – na Praia Grande, frente p/ o mar, 2 dorm, sala, coz, wc, gar. coberta 1 carro. Temporada/ Fora de temporada e finais de semana, disponível p/ feriados. Fone 9.8304-5400 whats/ 3551-4385 (68978)

ALUGA-SE APTO EM UBATUBA – p/ 6 pessoas na Praia Grande, próx. a praia. Fone 3541- 0797/ 9798- 9951 (68952)

ALUGA-SE APTO P/ TEMPORADA EM UBATUBA – 2 dorm. (1 suíte), piscina, churrasq., garagem, sauna e sala de jogos. Fone 99792-0454 whats/ 99819-6593/ 99739-2516 (68870)

ALUGA-SE ÁREA DE LAZER – próx. Clube Sayão, piscina c/ grade, coz. c/ churrasqueira, forno e fogão a lenha, geladeira, salão acomoda 50 pessoas, 2 wc, área verde c/ jd. e playground. Fone 3541-6155/ 9.9641-9137 (VIVO) (67529)

ALUGA-SE CHÁCARA Vô ZÉ – Elihu Root, p/ finais de semana.Face: chacara vô zé. Fone 3541-8644/ 99686-1252 (68876)

ALUGA-SE CHÁCARAS – Bons Momentos e Chácara Coração. Fone 3541-3275/ 99165-0069 www.pacabol.com.br (68955)

ÁREA DE LAZER UNIVERSITÁRIA – Edícula Jd. 8 de Abril, churrasq, piscina c/ hidro e cascata, chuveirão, fogão, geladeira, freezer e 2 wc, frente c/ praça, minicampo e playground p/ criança, Diária R$ 300,00 seg. à Domingo (9:00 as 22h).

– www.areadelazer universitaria.com.br – Fone 3541-7698/ 9.9759-1463 whats (68892)