ANÚNCIOS DE IMÓVEIS 08-09-18

Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 08-09-18 /////////// IMÓVEIS CASA COND. VIVENDAS ARARUNA Jd Candida, Vd terreno 473m², com portaria 24hs. Direto com proprietario.9.8181-9323/...

Compartilhe em suas redes sociais! Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 08-09-18 /////////// IMÓVEIS CASA COND. VIVENDAS ARARUNA Jd Candida, Vd terreno 473m², com portaria 24hs. Direto com proprietario.9.8181-9323/ 3547-9818 e na Portaria do Condomínio TERRENO CONDOMÍNIO COLINA VERDE – 1.510 m², Plano, Privativo, todo murado, protaria 24 horas, Vista Privilegiada p/ área de preservação. Próx ao Centro. R$: 453 Mil ( Oport. R$: 300,00 o m²). Fone: 9.8136-7808 (69005) LAZER E TEMPORADA ALUGA-SE AREA DE LAZER – próx. Clube Sayão, piscina c/ grade, coz. c/ churrasqueira, forno e fogão a lenha, geladeira, salão acomoda 50 pessoas, 2 wc, área verde c/ jd. e playground. Fone 3541-6155/ 9.9641-9137 (VIVO) (67529) ALUGA-SE CHÁCARA Vô ZÉ – Elihu Root, p/ finais de semana.Face: chacara vô zé. Fone 3541-8644/ 99686-1252 (68876) Compartilhe em suas redes sociais!