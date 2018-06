Anúncios de Imóveis – 07/06/2018

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 07-6-2018 /////////// IMÓVEIS *CASAS CASA PQ. DAS...

Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 07-6-2018

IMÓVEIS

*CASAS

CASA PQ. DAS ARVORES – 125m², R$ 160 mil. Fone (19) 9.7415-2747/ 9.9796-0977 (68766)

CENTRO – Vd casa próx. AAA, 3 dorm, AE, 2 salas, copa, coz, piscina, churrasq., gar. 3 carros. Fone 3541-0877 (68503)

VD CASA JD ALTO DA COLINA – 250 m², sendo 180 m² de construção, sala, copa, cozinha, 2 quartos, 1 suíte, caragem p/ 3 carros, jardim de inverno, área c/ churrasqueira. Faz Financiamento. Fone: 3544-4511 ou 99418-6546 Whatts. (68733)

JD DALLA COSTA – Vd Casa, terreno inteiro, R$ 135 mil. Tratar c/ proprietário 99704-2070 (68785)

JD DAS FLORES – Vd casa, 3 dorm. (1 suíte), copa, coz., garagem 2 carros, portão eletrônico, próximo Hospital Unimed. Fone 3551-4724/ 3541-0877 (68503)

JD OLIVIA PARQUE – Vd Casa, aprox. 140 m², Av. Francisco Borges, 1.418, 3 dorm. (1 suíte), piso frio, c/ varanda na frente, churrasq. c/ tijolos a vista, frente gramada. R$: 350 Mil, aceito proposta. Fone: 3351-1278 (68774)

JD TARUMÃ – Vd Casa 2 dorm, sala, copa, coz, AS, quarto p/ despejo e garagem para dois carros. Fone: (17) 99763-8118 (68773)

JOSE OMETTO II – Vd Casa, 3 dorm, wc, sala, copa, coz, AS, área de lazer c/ quarto, wc e churrasq, gar. 4 carros, doc.ok, aceito carro, valor a combinar. Fone 99912-1520/ 3542-1780 (68790)

*CASA ALUGA

ALUGA-SE CASA – na Vila Dona Rosa. Fone 99899-4748 (68772)

ALUGA-SE QUARTOS – p/ homens sozinhos, Jd Belvedere – Fone: 99102-7724 (68747)

*TERRENO

JD UNIVERSITÁRIO – 463 m², Avenida Antonio Prudente, ao lado do fórum. Fone: 99633-5112 ou 3542-5227 (68789)

JD. UNIVERSITÁRIO – Vd Terreno 360m², R$ 165 Mil. Fone (19) 9.7415-2747/ 9.9796-0977 (68766)

VD TERRENO – AT 1.133m², no Resid. Anunciata, infra estrutura completa, doc. ok, próx. ao Jd Candida, últimos lotes a venda, R$ 250,00 por m². Fone 3541-5758/ 9.9886-5025 Whats c/ Andre ou Luiz (68763)

*APARTAMENTOS

EDIF. ANGELO FRANZINI – Vd Apto, 6º andar, na Rua Nunes Machado – Centro, próximo Praça Barão de Araras e Lago Municipal. Fone 9.9778-7282 João Felipe (68776)

JD 8 DE ABRIL – Vd Apto Resid. Bahamas, 2 dorm, sendo 1 suíte, sala, coz, wc, 1 vaga garagem, R$ 230 Mil, aceito carro. Fone 9.9784-1287 (68784)

JD ABOLIÇÃO – Vd Apto 2 dorm, sendo 1 suíte, coz, wc, sala, 1 garagem, R$ 250 Mil, aceito carro. Fone 9.9784-1287 (68784)

VENDO OU ALUGO – Cobertura ED. PORTAL AMÉRICA, 3 dorm. (1 suíte), sala, tv, piscina, churrasqueira. Aceita imóvel de menor valor. Fone 99572-2603/ 3351-2779/ 3351-2770 (68783)

*APTO ALUGA

COND. PARQUE ALVORADA – Aluga-se Apto, 2 dorm., 1 garagem, área de lazer completa. Fone 9.9748-8253 (68778)

*COMERCIAL

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL – na Rua Santa Catarina. Fone 9.9899-4748 (68772)

*CHÁCARA

ALUGA-SE CHÁCARA – Piscina, mini campo, mesa de bilhar, churrasqueira, 21 lugares p/ dormir. Semana Santa disponível. Fone 3352-0777/ 9.9161-0604 (68429)

RESID. SANTA MÔNICA – Vd Chácara 2.500m², c/ 3 dorm sendo 1 suíte, sala e coz cojungada, varanda, churrasqueira, piscina aquecida, mini campo, casa de caseiro e outros R$ 780 mil. Fone 3352-4253/ 98340-3333 (68770)

*LAZER E TEMPORADA

ALUGA-SE APTO EM UBATUBA – p/ 6 pessoas na Praia Grande, próx. a praia. Fone 3541- 0797/ 9798- 9951 (68777)

ALUGA-SE APTO P/ TEMPORADA EM UBATUBA – 2 dorm. (1 suíte), piscina, churrasq., garagem, sauna e sala de jogos. Fone 99792-0454 whats/ 99819-6593/ 99739-2516 (68267)

ALUGA-SE AREA DE LAZER – próx. Clube Sayão, piscina c/ grade, coz. c/ churrasqueira, forno e fogão a lenha, geladeira, salão acomoda 50 pessoas, 2 wc, área verde c/ jd. e playground. Fone 3541-6155/ 9.9641-9137 (VIVO) (67529)

ALUGA-SE CHÁCARA VÔ ZÉ – Elihu Root, p/ finais de semana.Face: chacara vô zé. Fone 3541-8644/ 99686-1252 (67565)

ÁREA DE LAZER UNIVERSITÁRIA – Edícula Jd. 8 de Abril, churrasq, piscina c/ hidro e cascata, chuveirão, fogão, geladeira, freezer e 2 wc, frente c/ praça, minicampo e playground p/ criança, Diária R$ 300,00 seg. à Domingo (9:00 as 22h).

– www.areadelazeruniversitaria.com.br – Fone 3541-7698/ 9.9759-1463 whats (68788)