Anúncios de Carros – 19/5/18

AUTOMÓVEIS PICK UP STRADA 14/15 – 1.4 Working, 3 portas, prata, c/ AC, VE, TE, R$ 46 mil. Fone 99606-4771 (68566) PICK UP STRADA ADV – cab. dupla, ano 2011, preta, c/ AC, VE, TE, R$ 35,5 mil. Fone 99606-4771 (68566) STRADA ADVENTURE 2014 – Preta, completa + couro, 60.000Km, R$ 47 Mil. Fone 9.9739-3337 (68676) ECOSPORT 2012 – Prata, 1.6 flex, completa, som original, rodas liga, AC, VE, TE, 4 pneus novos, IPVA e doc. 2018 pg, único dono, 97.000Km, R$ 35,9 mil, aceita troca carro menor valor. Fone 99699-7301/ 3321-9370 (68680) NEW FIESTA HATCH 14/14 – 1.5 branco, único dono, 18.600Km, doc. ok, R$ 37,5 mil sem troca. Fone 99165-0069 (68668) ASTRA SEDAN ELEGANCE 09 – 2.0, 4P, manual, cinza viena, R$ 25,9 mil. Fone 99793-9220 (68682) CARAVAN 89 – Fone 3542-1414/ 99219-9166 (68671) MONTANA 1.4 2010 – preta, VE, TE, AL, R$ 17,5 mil. Fone 98154-2300/ 99191-5399 (68614) MONTANA LS 2013 – branca, 1.4, DH, TE, capota maritima, 62,500Km, impecável, R$ 25,9 mil, aceito carro menor valor. Fone 3321-9370/ 99898-3780 (68680) SONIC 1.6 LTZ SEDAN 2012 – 16V flex, 4P, automático, banco couro, VE, AR, DIR, completíssimo, ótimo estado. Aceito carro menor valor. Fone (19) 99219-5780 (68658) ZAFIRA ELITE 06 – 7 lugares, top de linha, R$ 23,7 mil. Fone 99121-2516 (68570) ZAFIRA ELITE 2011 – 2.0, preta, completa c/ câmbio automático, R$ 39 mil. Fone 99606-4771 (68566) GOL G4 2009 – preto, 1.0 flex, 8V, VE, TE, DH, único dono, 60.000Km, pneus novos, R$ 19 mil. Fone 99209-8833 (68674) COROLLA 09 – Bege, automático, bco de couro, piloto automático, completo, 110.000Km, impecável, R$ 40,9 mil, aceita carro menor valor. Fone 99759-5193/ 3321-9370 (68680) HONDA FIT 09 – Cinza, pneus novos, câmbio automático. Fone 3542-1581/ 99704-8461 (68667) JEEP COMPASS LONGITUDE – ano 2017, prata, 11.000Km, R$ 105 mil. Fone 99786-3205 (68636) VAN 2011 – de cargo, cab. estendida, c/ AC, 5 pneus novos. Fone 99909-0526/ 3542-4990 (68679) VD/TR SANTA FÉ – 7 LUGARES – 2011, prata, couro, aut., pneus novos, ótimo estado R$ 49.9 Mil, na troca considerar tabela Fipe. Fone 9.7409-5255 Whats (68575)