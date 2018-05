Anúncios de Carros – 12/5/2018

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de CARROS do caderno CLASSIFÁCIL 12/5/2018 /////////// AUTOMÓVEIS PICK UP STRADA 14/15...

Compartilhe em suas redes sociais! Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de CARROS do caderno CLASSIFÁCIL 12/5/2018 /////////// AUTOMÓVEIS PICK UP STRADA 14/15 – 1.4 Working, 3 portas, prata, c/ AC, VE, TE, R$ 46 mil. Fone 99606-4771 (68566) PICK UP STRADA ADV – cab. dupla, ano 2011, preta, c/ AC, VE, TE, R$ 35,5 mil. Fone 99606-4771 (68566) ECOSPORT 2012 – Prata, 1.6 flex, completa, som original, rodas liga, AC, VE, TE, 4 pneus novos, IPVA e doc. 2018 pg, único dono, 97.000Km, R$ 35,9 mil, aceita troca carro menor valor. Fone 99699-7301/ 3321-9370 COURIER 2011 – completa. Fone 99729-3440 (68585) CAPTIVA 09 – AWD automatica, 80.000Km, R$ 37,5 mil. Fone 98179-8412 (68639) MONTANA 1.4 2010 – preta, VE, TE, AL, R$ 17,5 mil. Fone 98154-2300/ 99191-5399 (68614) ZAFIRA ELITE 06 – 7 lugares, top de linha, R$ 23,7 mil. Fone 99121-2516 (68570) ZAFIRA ELITE 2011 – 2.0, preta, completa c/ câmbio automático, R$ 39 mil. Fone 99606-4771 (68566) MONTANA LS 2013 – branca, 1.4, DH, TE, capota maritima, 62,500Km, impecável, R$ 25,9 mil, aceito carro menor valor. Fone 3321-9370/ 99898-3780 SAVEIRO TREND 08 – aro 17, rebaixada, legalizada, c/ som, único dono. Fone 99973-1294 (68539) OUTRAS MARCAS – C3 EXCLUSIVE 2012 <CORPO02>1.4, 8V, preto, 2º dono, 34.000Km, exc. estado, R$ 26,5 mil. Fone 99933-0233 (68641) CITROEN GRAN C4 PICASSO – 7 lugares, ano 09, completíssima + teto solar panorâmico, preço de ocasião somente essa semana. Fone 99799-2106 (68550) HONDA CIVIC 04 – LXL, preto, ótimo estado, R$ 19 mil. Fone 99728-5085/ 3351-3796 (68640) HONDA CIVIC 98 – completo, Vd ou Troco por carro ou moto menor valor. Fone 97111-9240 (68626) JEEP COMPASS LONGITUDE – ano 2017, prata, 11.000Km, R$ 105 mil. Fone 99786-3205 (68636) VD/TR SANTA FÉ – 7 LUGARES – 2011, prata, couro, aut., pneus novos, ótimo estado R$ 49.9 Mil, na troca considerar tabela Fipe. Fone 9.7409-5255 Whats (68575) COROLLA 09 – Bege, automático, bco de couro, piloto automático, completo, 110.000Km, impecável, R$ 40,9 mil, aceita carro menor valor. Fone 99759-5193/ 3321-9370 Compartilhe em suas redes sociais!