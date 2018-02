Anúncios de carros – 10/2/18

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de AUTOS do caderno CLASSIFÁCIL 10-2-2018 /////////// AUTOMÓVEIS LINEA 10/11 – preto,...

Anúncios de AUTOS do caderno CLASSIFÁCIL 10-2-2018

AUTOMÓVEIS

LINEA 10/11 – preto, 1.8, completo, mecânico (não é Dualogic). Fone 99719-7778 (68038)

PALIO EDX 98 – completo, R$ 6.000, mais informação: tel: 99752-6367 (68075)

PICK UP STRADA 14/15 – 1.4 Working, 3 portas, prata, R$ 46 mil. Fone 99606-4771 (67987)

PICK UP STRADA ADV – cab. dupla, ano 2011, preta, R$ 35,5 mil. Fone 99606-4771 (67987)

TORO PICKUP 2017 – OpenEdition, top de linha, preta, completa, IPVA 2018 pago, 38.000 Km, R$ 77.000,00. Tratar com o Sr. Edmilson: 99904-8200 (68112)

VD/TR PALIO 97 – 4P, TE, LDT, AL, som. Fone 9.9729-0664/ 3544-4076 (68117)

VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo (- Ar), 60.000km, único dono, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (68123)

ECOSPORT 2014 – preta, completa, IPVA 2018 pago, 50.000 Km, novíssima, R$ 43.500,00. Tratar com o Sr. Edmilson: 99904-8200 (68112)

ECOSPORT XLT 2005 – prata, flex, doc. ok, R$ 19,5 mil. Fone 98139-0950 (68014)

F-4000 76 – Azul, baú, ótimo estado, R$ 23 mil. Fone 9.9507-6690 (68105)

FIESTA 2008 – 1.0 flex, preto, AC, TE, AL. Fone 98727-4117 Whats (68098)

CORSA 2008 – DH, VE, preto, 4 pneus novos, funilaria e mecânica em perfeito estado. Fone 3542-1581/ 99704-8461 (68047)

CORSA HATCH 1.4 2012 – preto, DH, VE, TE, AL única dona, ótimo estado, quitado, doc ok R$ 22.490,00. Fone 97106-2899/ 98807-5100 (68024)

CORSA SEDAN – Premium 08/09, cinza. Fone 99879-7767 (68085)

ONIX LT 1.0 2014- Branco, mylink, completo, ótimo estado, R$ 32,5 mil ou R$ 24 mil + 15x R$ 657,00. Fone 98281-6121 Andre (68094)

SPIN LTZ 2014 – verde, completa, aut., 7 lugares, baixa Km, único dono, abaixo da tabela fip . Fone 3541-8858/ 99152-6575 (68050)

VD/TR AGILE LTZ 2011 – cinza metálico, completo, doc. ok, IPVA pg, R$ 23,5 mil. Fone 3541-4919/ 9.9635-4196 (68045)

VD/TR CLASSIC 07 – flex, bege metálico, VE, TE, AL, LDT, som, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67917)

FOX 2010 – preto, 4P, flex, único dono, pneus e bateria novos, R$ 19 mil. Fone 3551-5240/ 99470-8168 (68099)

PASSAT 86 – c/ NF e manual. Fone 99162-3456 (68104)

VD/TR POLO CLASSIC 99 – 1.8, esc. estado, R$ 13,4 mil, por veículo menor valor. Fone 98963-6446 (68079)

COROLLA XEI 1.8 – 2008, cinza, automático, completo + couro, R$ 27 mil. Fone 9.9204-6802/ 99341-6627 (68116)

COROLLA XLI 2007 – cinza, automático, 116.000Km. Fone 98163-8729/ 3541-9757 (68029)

HB20 HATCH 2015 – 1.0 Confortplus, prata. Fone 3541-4216/ 99830-7949 (68108)

SANDERO AUTENTIC 11/12 – vermelho, 1.0, DH, AL, 48.000Km, doc. 2018 ok, R$ 19 mil. Fone 3541-5117/ 99238-5176 (68035)

VD/TR CIVIC EX 05 – completo, automático, R$ 18 mil. Fone 98284-8001/ 3541-1803 (68005)