Anúncios de carros – 03/2/18

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de CARROS do caderno CLASSIFÁCIL 03-2-2018 /////////// AUTOMÓVEIS LINEA 10/11 – preto,...

Anúncios de CARROS do caderno CLASSIFÁCIL 03-2-2018

AUTOMÓVEIS

LINEA 10/11 – preto, 1.8, completo, mecânico (não é Dualogic). Fone 99719-7778 (68038)

PALIO EDX 98 – completo, R$ 6.000, mais informação: tel: 99752-6367 (68075)

PALIO FIRE 09 – 4P, metálico, 1.0 flex. Fone 3541-9757/ 98399-9941 (68029)

PICK UP STRADA 14/15 – 1.4 Working, 3 portas, prata, R$ 46 mil. Fone 99606-4771 (67987)

PICK UP STRADA ADV – cab. dupla, ano 2011, preta, R$ 35,5 mil. Fone 99606-4771 (67987)

PUNTO ATRACTIVE 1.4 2012 – 4 pneus novos, IPVA 2018 pg, R$ 26 mil. Fone 99117-6133/ 3541-7185 (67994)

UNO MILLE EX 99 – 4 portas, cinza metálico, doc. ok, exc. estado. Rua Professor Manoel Moita Filho, 56 – Jd Nações II c/ Marcos (67920)

VD/TR PALIO ELX 2010 – 1.0, cinza, 4P, completo (- Ar), 60.000km, único dono, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67917)

COURIER 2011 – completa. Fone 99729-3440 (68051)

ECOSPORT XLT 2005 – prata, flex, doc. ok, R$ 19,5 mil. Fone 98139-0950 (68014)

FIESTA HATCH 2012 – prata, c/ 57.000Km, VE, TE, porta mala elétrico, doc ok até 2018, R$ 19,9 mil. Fone 99879-2404 (68039)

VD/TR COURIER 2007 – prata, 1.6, R$ 13,5 mil. Fone 3541-4919/ 9.9635-4196 (67919)

CORSA 2008 – DH, VE, preto, 4 pneus novos, funilaria e mecânica em perfeito estado. Fone 3542-1581/ 99704-8461 (68047)

CORSA CLASSIC 2012 – preto, completo, flex, 1.0, R$ 21 Mil. Fone 99668-9056 (68053)

CORSA HATCH 1.4 2012 – preto, DH, VE, TE, AL única dona, ótimo estado, quitado, doc ok R$ 22.490,00. Fone 97106-2899/ 98807-5100 (68024)

CORSA SEDAN – Premium 08/09, cinza. Fone 99879-7767 (68017)

D20 89 – preta, diesel, baú, motor Maxel. Fone 99738-4165 (68067)

ONIX 2014/2015 – Prata, 1.4, LT, 4P, 15.200km. Fone 3541-5228/ 3542-6700 (67932)

S-10 2011 – Cabine simples, prata, completa. Fone 9.9617-4530 (67864)

SONIC 1.6 LTZ SEDAN 2012 – 16V flex, 4P, automático, banco couro, VE, AR, DIR, completíssimo, ótimo estado, R$33.000,00. Fone (19) 99219-5780 (67902)

SPIN LTZ 2014 – verde, completa, aut., 7 lugares, baixa Km, único dono, abaixo da tabela fip . Fone 3541-8858/ 99152-6575 (68050)

VD/TR AGILE LTZ 2011 – cinza metálico, completo, doc. ok, IPVA pg, R$ 23,5 mil. Fone 3541-4919/ 9.9635-4196 (68045)

VD/TR ASTRA SEDAN 2.0 GLS – 16v, prata, 2000, completo, 149.000Km, por outro Carro. Fone 99739-4618 whats c/ Marcio (68052)

VD/TR CLASSIC 07 – flex, bege metálico, VE, TE, AL, LDT, som, ótimo estado. Fone 3541-7952/ 9.9705-4828 (67917)

GOL CITY TREND 1.0 – 07/07, básico, cinza escuro, 2P, LDT, único dono, R$ 13 mil . Fone 99154-2969 (68048)

GOL RALLY 05 – 1.6 flex, completo + couro + dvd. Fone 99738-4165 (68067)

POLO CLASSIC 97 – Branco, 1.8, R$ 6.5 Mil. Fone 3544-3364/ 9.9543-2647 (67956)

BMW 530i 2007 – prata, 57.000Km, 2º dono, kit 3M. Fone 99738-4165 (68067)

COROLLA XLI 2007 – cinza, automático, 116.000Km. Fone 98163-8729/ 3541-9757 (68029)

HB20 HATCH 2015 – prata. Fone 3541-4216/ 99830-7949 (67929)

HONDA CITY LX 2011 – flex, 69.000Km. Fone 99332-1056 (68027)

HONDA HR-V EXL CVT 2016 – Cinza iridio, modelo top de linha, único dono, 30.000Km, R$ 85 Mil. Fone 9.9793-8555 (67925)

PEUGEOT COMPLETO – imperdível, ano 09, chumbo, só R$ 11,9 mil + débitos . Fone 97407-5027/ 3544-2601 (67918)

SANDERO AUTENTIC 11/12 – vermelho, 1.0, DH, AL, 48.000Km, doc. 2018 ok, R$ 19 mil. Fone 3541-5117/ 99238-5176 (68035)

VD/TR CIVIC EX 05 – completo, automático, R$ 18 mil. Fone 98284-8001/ 3541-1803 (68005)

CAMINHÃO MERCEDES BENZ L2013 – ano 1980. Fone 99218-8988 (68027)