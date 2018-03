Anúncios de Imóveis – 03/03/218

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de Imóveis do caderno CLASSIFÁCIL 03-03-2018 /////////// IMÓVEIS CASAS ANDREA NEG IMOBILIÁRIOS...

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516

Anúncios de Imóveis do caderno CLASSIFÁCIL 03-03-2018

IMÓVEIS

CASAS

ANDREA NEG IMOBILIÁRIOS

CASAS

Negócio de Ocasião: Olivia Park. 3 Dorm (1 Suíte) c/ Ar Cond e Hidro. Sala. Coz. Garag p/ 2 carros. 390mil. (cód 2373)

Negócio de Ocasião: Casa no Jd. Fátima. Terreno 330m². 180mil.

Santa Marta. 2 Dorm (1 suíte). Sala. Coz. Área Lazer com Churrasq e Wc externo. 270mil. (cód 2423)

Dom Pedro. Terreno c/ 160m². 2 Dorm. Sala. Coz. Wc Social. Área Serv. 150mil. (cód 2433)

CASAS EM CONDOMÍNIO

Excelente imóvel. Portal do Parque. 3 Dorm (1 Suíte c/ Closet). Espaço Gourmet. 780mil. (cód 2389).

Monte Verde. 3 Dorm. Sala Integrada. Área Gourmet. Amplo Quintal. 300mil. (cód 2234)

APARTAMENTOS

Negócio de Ocasião. Região Central. Apto Novo c/ Armários. 2 Dorm (1 suíte). Salão de Festas Decorado. Academia. 290mil. (cód 1035).

Negócio de Ocasião. Ed Ouro Branco. 2 Dorm (1 Suíte). Sala. Coz. Wc. 330mil.

Ed. Manhathan. 3 Dorm (1 Suíte). 2 Garagens. Varanda Gourmet. 452mil. (cód 1115)

TERRENOS

Villagio Samantha. 250m². Com opções de Financ. 115mil. (cód 4156).

CHÁCARAS E ÁREA DE LAZER

Santa Mônica. 3 Dorm (1 Suíte). Espaço Lazer Completo c/ Piscina Aquecida. Financia. 780mil. (cód 7032)

Olivia Park. Área Lazer c/ 2 Dorm. Sala. Coz. Wc. Piscina. 340mil (cód 7031).

Rancho na Cascata. Doc Ok. Fundo para o rio. 65mil. (68177)

Assumpção Imóveis

Apto 3 dorms. (suíte), sala em L, 2 vagas cobertas, Bloco F, 3°, no Resid. JD AMÉRICA, cond. fechado na Av. Leme, 215, próx. ao centro. R$290.000,00 cód.091701

Apto 3 dorms. (suíte), coz. planejada e armários, piso em porcelanato, 2 vagas cobertas (uma ao lado da outra). Bloco B, 3°, Residencial JD AMÉRICA, cond. fechado na Av. Leme, 215, próx. ao centro. R$320.000,00 cód.111710

Apto novo 2 dorm. (suíte), and. alto, completo com armários. Edif. MANHATTAN, portaria , salão de festas e academia, na Av. Cap. Arthur dos Santos, 751, no centro de Araras. R$330.000,00 cód. 111706

Apto 2 dorm. térreo, Edif. NOVA SUIÇA, na Rua Maria Bellini Fachini, próx. Hosp. da Unimed. R$198.000,00. cód. 111707

Imoveis@assumpcao.com.br

(19) 998614039 whats CRECI 33.263-F-SP (68088)

ALTERNATIVA IMOVEIS

CRECI 27.494 J tel. (19) 9.9962-5000

www.alternativaimoveis.imb.br

OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO NO BAIRRO MAIS CHARMOSO DE SÃO PAULO MOEMA PERTO DE TUDO, SHOPPING, GASTRONOMIA, PARQUES, ETC., IMOVEIS COMPACTOS COM DESIGN E ARQUITETURA DO FUTURO, ENTREGA EM 30 MESES, PREÇOS DE LANÇAMENTO (68222)

Belvedere – Prox. Av. Padre Alarico, residência c/ 3 dts e salão comercial ao lado, bom principalmente para renda, área t. 280m², área c. 170m², R$ 350mil, aceita carros. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

CASA NO CENTRO – ótimo estado com garagem, 02 dorm, próximo de mercado 260 mil 3541-2599 whatsapp 98265-2644 (68236)

CENTRO – exc. casas, novas e comuns, amplas em terrenos grandes, R$ 460, 570, 590 e 650 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

CENTRO -Residencias Antigas na Rua Santa Crus em terreno 500m², ótima topografia em Aclive, R$ 290 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

CENTRO – Vd casa próx. AAA, 3 dorm, AE, 2 salas, copa, coz, piscina, churrasq., gar. 3 carros. Fone 3541-0877 (67012)

COND. PRÓX. AO CENTRO – residencia diferenciada, 3 dorm, suíte, super sala, climatizada. R$ 650 mil, aceita terreno em condomínio. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

EXCELENTE CASA – edícula, armários, suite, quintal grande, garagem vários carros, 480 mil aceita negociar 3541-2599 whatsapp 98265-2644 (68236)

JAIME CORRETOR DE IMÓVEIS

Barracão AT 3.000m, AC 1.200m

Pq Arvores + edícula, terreno inteiro, R$ 180 mil, financia

Portal do Sol, 3 dorm., R$ 160 Mil

Chácara 5.000m, no Xamgrilá

Pq Sta Candida, 3 dorm c/ piscina

Jd Dalla Costa 3 dorm + dep, R$ 160 mil

Jd Alvorada, 3 dorm + dep, R$ 160 mil

Fone: 9694-5553/ 3351-2722 Creci. 75152. (68182)

JAIME CORRETOR DE IMÓVEIS

Casa Jd Tangara, 3 dorm, edícula, R$ 260 Mil

Casa Jd Candida, 3 dorm + edícula

Apto Jd Morumbi, R$ 160 mil

Apto troca-se por casa

Jd Nova Europa, 2 dorm + área lazer

Apto no Centro

Fone 9694-5553/ 3351-2722 creci 75.152 (68182)

JAIME CORRETOR DE IMÓVEIS

Sala Comercial no Centro, R$ 220 mil

12.000m² com baias, casa e piscina

Casa Jd YPE, 2 dorm.

Pq Industrial, 3 dorm + edícula

Casa Jd São Nicolau, troco por casa maior

Fone 3351-2722 / 99694-5553 creci 75.152 (68182)

JD ABOLIÇÃO – Vd casas, 3 e 2 dorm., sendo uma suíte, sala, coz, AS, WC, abrigo para 2 carros, Terreno 125m², constr. 100m², financia. R$ 250 Mil. Fone 9.9707-5693 (Whats) (68238)

JD BUZOLIN – próx. ao Faveta, casa exc, s. nova, 3 dorm, suíte, terreno grande, podendo fazer piscina e outros na frente, R$ 450 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

JD BUZOLIN – próx. Unimed, casa grande, boa e completa, AT 360m², aceita terreno na região, R$ 395 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

JD CAMPESTRE – Vd casa, 2 dorm., demais dep., edícula, garagem 2 carro, mobiliada ou vazia. Fone 3541-8699/ 99843-6909 (68211)

JD DALLA COSTA – Vd Casas, 3 dorm, c/ 1 suíte, sala, coz, lavanderia e gar. coberta p/ 2 carros, fino acabamento, preço de de ocasião. Fone 99967-1970 (68219)

JD DALLA COSTA -Vd Casa, 2 dorm sendo 1 suíte, sala, coz. wc, as, gar. coberta 2 carros, direto c/ prop. Fone 9.9415-2345 (68240)

JD DALLA COSTA – Vd Casa, terreno inteiro, R$ 135 mil. Tratar c/ proprietário 99704-2070 (68131)

JD DAS FLORES -Vd casa, 3 dorm. (1 suíte), copa, coz., garagem 2 carros, portão eletrônico, próximo Hospital Unimed. Fone 3551-4724/ 3541-0877 (67012)

JD ESMERALDA -Vd casas nova, 2 dorm, sala, coz, AS, WC, Terreno 125m², constr. 60m², financia plano minha casa minha vida. R$190 Mil. Fone 9.9707-5693 (Whats). (68238)

JD FÁTIMA – 02 casas, ótimo para renda 2 alugueis, 240 mil aceita negociar 3541-2599 whatsapp 98265-2644 (68236)

JD FÁTIMA -Casa nova com 03 dorm, garagem 02 carros, aceita negociar 315 mil fone 3541-2599 whatsapp 98265-2644 (68236)

JD NOVA EUROPA -exc casa, 3 dorm, 2 suítes, sala, copa, coz, ampla garagem, fundos c/ suíte, área gourmet e piscina, local tipo condomínio, R$ 470 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

D SÃO JOÃO – Casa nova, 160 mil 02 dorm, garagem excelente negócio 3541-2599 whatsapp 98265-2644 (68236)

JD SÃO JOÃO – Vd Casa na Rua Piracicaba, 3 dorm, sala, copa, coz, garagem, quintal grande, ótimo local, R$ 195 mil. Fone 99628-9031 (68135)

JD TANGARÁ – Vd casa, at 250m² ac 160 m, 3 doerm., sala coz., wc, edícula, garagem espaçosa. Fone 9.8148-1760 (68233)

PQ ÁRVORES – Vd casas nova, 3 dorm., sendo uma suíte, sala, coz, AS, WC, abrigo para 2 carros, Terreno 154m², constr. 100m², financia. R$ 250 Mil. Fone 9.9707-5693 (Whats) (68238)

PQ STA CANDIDA – próx Unar, ótima residencia, 3 dorm, sala, copa, coz, pequeno fundo gramado, AT 180m², melhor e privilegiado local, apenas R$ 245 mil Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

PQ TIRADENTES – Vd casa de esquina c/ salão de igreja para Avenida 3. Fone 98139-0950 (68232)

PQ. STA CANDIDA – região faculdade, ótima e ampla casa, 3 dorm, suíte, sala ampla, super garagem, fundos c/ suíte e área coberta, R$ 370 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

PQ. TIRADENTES – Vd Casa R$ 130 Mil, aceita financ. Fone 99951-9752 (68115)

PRÓX. COND. SAMANTHA – e Centro, ótimas casas e s. novas, 2 e 3 dorm, suíte, com e sem piscina, bom gosto e qualidade, 320 e 370 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

PRÓX. MC DONALDS- e escola Anglo, casa ampla, exc. padrão, fundo avarandado, área gourmet e escritório, R$ 670 mil, aceita casa menor na região. .Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

VD IMÓVEL – na Rua 13 de Maio – Centro, sobrado com comércio embaixo.. Fone 99879-3040 (68172)

CASA ALUGA

ALUGA-SE CASA – na Vila Dona Rosa. Fone 99899-4748 (68166)

ALUGA-SE CASA – no Jd Mercateli, 3 cômodos, sem garagem, de preferência para casal. Fone 9.9779-9776/ 9.9215-9645 (68237)

ALUGA-SE QUARTO – no Pq Industrial e próx ao Centro, ambiente familiar p/ homem, mobiliado a partir de R$ 250,00. Fone 3541-2800 (68202)

TERRENO

ALTERNATIVA IMOVEIS CRECI 27.494 J tel. (19) 9.9962-5000

www.alternativaimoveis.imb.br

Santa Elisa – aberto – quadra L 100 mil 250 m2, plano, pronto p/ construir

Alto da Colina 110 e 120 mil cada 05 lotes, com 250 m2, oportunidade, Parcelamento em até 10 vezes.

Samantha III quadra P – 175 mil 332 m2 local alto, ótima vista

CENTRO 360 mil Ótimo local, 360 m2 de área, Próximo ao Faveta doc. ordem (68222)

COND. SANTA ELISA – Vd Terreno 336,27m², ótima localização. Fone 9.8880-2919 (68046)

COND. STA ELISA – Vd ótimo terreno, local alto, plano, lado e fundo fechados. Tratar direto c/ prop. Fone (61) 98214-6880 (68129)

JAIME CORRETOR DE IMÓVEIS

Campos Verdes 250m, R$ 95 mil

Jd Esmeralda, R$ 55 mil entrada + 49x 790,00

Area 5.380m²

Terreno 3000m² no Elhiu Root

1/2 Terreno c/ contrução Jd Itamaraty R$ 50 mil

Sta Elisa 250m, R$ 110 mil

Jd Universitário

Jd Cambui, 2 lotes, 250m, R$ 85 mil cd

Fone 99694-5553/ 3351-2722 creci 75.152 (68182)

JD CELINA – Vd 1/2 Terreno 125M² desmembrado, doc ok. Fone 99668-7883/ 99741-1509 (68218)

JD DALLA COSTA – Vd Terreno (meio ou inteiro). Fone 9.9779-9776/ 9.9215-9645 (68237)

OURO VERDE – Vd terreno 220m², próximo Uniararas. Fone (19) 9.9892-9899 (68109)

REDIS. LAGOA – Vd Terreno 408m², preço de ocasião, facilitamos pagamento. Fone 99217-9256/ 3352-0078 (68103)

SAMANTHA II -Vd Terreno 420m², ou Troca-se por terreno no Santa Elisa (fechado) + diferença em dinheiro. Tratar c/ proprietário 9.8159-0213 (68162)

SANTA ELISA -Vd terreno plano no cond. fechado, ótima localização, R$ 173 mil. Fone 99793-8320 (68129)

TERRAS DE STA ELISA – Vd terreno 420m², c/ 2 frente na Rua Manoel Moreira e Rua Oswaldo Menegasso. Fone 99161-7663 Silvino (68188)

APARTAMENTO

ALTERNATIVA IMOVEIS CRECI 27.494 J – tel. (19) 9.9962-5000

www.alternativaimoveis.imb.br

EDIFICIO MANHATTAN 320 mil 02 dorm (1 suíte), 01 vaga, oportunidade, Ótimo para investir ou morar

EDIFICIO TRIANON 400 mil 03 dorm (1 suíte), garagem, sacada.

Rico em armários, cozinha planejada, Gabinetes wc empregada.

ILLUMINATO 490 mil, 02 dorm (1suite), 02 vagas, club house,

Rico em armários sacada fechada ar cond.

VITRALLIS a partir de 650 mil, 03 suítes, 02 ou 03 vagas, varanda gourmet, Sem acabamento, Oportunidade – últimas unidades

ILLUMINATO DUPLEX – 990 MIL 03 dorm (suíte), pronto para morar, completo em armários, gabinetes, luminárias,

172 m2 área útil, 03 vagas de garagem

CASA ALTO PADRÃO R$ 1.300.000,00 Com 700 m2 de terreno e 500 m2 construção, Rua Pedro Feres, Jardim Cândida (68222)

APTO JD DOM BOSCO – novo fino acab., 2 dorm, suíte, sacada e garagem, R$ 220 mil. Fone 3544-6953/ 9.8118-7646 (68144)

CENTRO- bom apto reformado, 3 dormitórios c/ armários embutidos e etc. R$ 270 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

CENTRO E REGIÃO – Apto novos e semi novos, 2 e 3 dorm, suíte, R$ 240, 290 e 320 mil em diante. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

JD 8 DE ABRIL -Vd Apto Resid. Bahamas, 2 dorm, sendo 1 suíte, sala, coz, wc, 1 vaga garagem, R$ 240 Mil, aceito carro/ caminhonete. Fone 9.9784-1287 (68199)

JD ABOLIÇÃO – Vd Apto 2 dorm, sendo 1 suíte, coz, wc, sala, 1 garagem, R$ 250 Mil, aceito carro/ caminhonete. Fone 9.9784-1287 (68199)

OPORTUNIDADE – R$ 560 Mil -Apto 3 dorm, sendo 1 suíte, sala 2 amb., escritório, coz, AS, todos c/ arm emb. exc. qualidade, ótima local, frente ao Teatro. Fone 3321-9217/ 9.9304-4674 (67986)

PQ ATUALLE – Vd Apartamento (Prox clinica Sayão), com móveis planejados e porcelanato. Aceita-se financ. Contato 99642-1825 (68215)

PRÓX. DELEGACIA- Apto 2 dorm, suíte, sala, coz, AS, ampla sacada e elevador, melhor vista p/ o centro, prédio único, R$ 175 mil e R$ 195 mil, aceito carro e financ. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

Região Esc. Anglo -Ótimo Apto. 3DTS (suíte) armários, boa sala c/ sacada, coz. completa, 2 garagens e ótimo condomínio. R$ 290 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

RESID. BELA FIORI – Vd/Tr Apto 2 dorm, academia, salão de festas, gar. coberta, elevador, R$ 170 mil. Fone 98321-4897/ 99328-2625 (67952)

VD/TR APARTAMENTO -Cond. Parq. Atualle, 2 dorm., sala, coz, wc, 1 vaga garagem, coz., planejada, porcelanato no apto inteiro R$ 170 Mil. Fone 3542-2193/ 9.7405-2771 (68122)

COMERCIAL

VD COMÉRCIO – de Pães + Ponto de Comério p/ Padaria, movimento mensal R$ 70 mil, valor da venda R$ 150 mil. Fone 3541-2620/ 99211-0449 (68173)

COMERCIAL ALUGA

PONTO COMERCIAL P/ RESTAURANTE – Área de 200m totalmente reformada, c/ 3 ambientes, sendo 1 para cozinha e 2 para servir. R$ 2.500,00. Tratar (19) 98440-6181 Érika e (19) 99205-8151 Henrique (68044)

CHACARA

BAIRRO SÃO BENTO – Vd Chácara 800m², 3 cômodos prontos, c/ água e luz, 50% murado, área p/ lazer ou moradia. Aceito troca. Rua 1 nº 740. Fone 98313-0633 / 98137-1124 Inacio (68138)

Chácaras – p/ residência e lazer, melhores locais, R$ 350, 400,450, 550, 600, 700 e 750 mil.. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

PRÓX. CAMPO DA AVIAÇÃO – ótimas chácaras, próprias p/ morar e lazer, R$ 400, 450, 500, 650 e 750 mil. Imoradia: 3544-5566/ 9.9224-3532 CRECI 47758 (68208)

RESID. SANTA MÔNICA – Vd Chácara 2.500m², c/ 3 dorm sendo 1 suíte, sala e coz cojungada, varanda, churrasqueira, piscina aquecida, mini campo, casa de caseiro e outros R$ 780 mil. Fone 3352-4253/ 98340-3333 (68164)

SÃO BENTO- Vd Chácara de at 600m², ac 105m², murado à 100m da igreja, c/ escritura/ Vd chácara 600m², no São Bento murada sem benfeitorias. Fone 3542-1414/ 99219-9166 (68239)

VD CHÁCARA – B. São Bento, AT 10 x 80, casa c/ 2 dorm, sala c/ coz americana, murada c/ portão elet, R$ 130 Mil. Fone 9.9828-3511/ 9.9938-1928 (68140)

LAZER E TEMPORADA

ALUGA-SE APTO EM UBATUBA – p/ 6 pessoas na Praia Grande, próx. a praia. Fone 3541- 0797/ 9798- 9951 (68145)

ALUGA-SE APTO P/ TEMPORADA EM UBATUBA – 2 dorm. (1 suíte), piscina, churrasq., garagem, sauna e sala de jogos. Fone 99792-0454 whats/ 99819-6593/ 99739-2516 (67528)

ALUGA-SE AREA DE LAZER – próx. Clube Sayão, piscina c/ grade, coz. c/ churrasqueira, forno e fogão a lenha, geladeira, salão acomoda 50 pessoas, 2 wc, área verde c/ jd. e playground. Fone 3541-6155/ 9.9641-9137 (VIVO) (67529)

ALUGA-SE CHÁCARA Vô ZÉ – Elihu Root, p/ finais de semana.Face: chacara vô zé. Fone 3541-8644/ 99686-1252 (67565)

ALUGA-SE CHÁCARAS – Bons Momentos e Chácara Coração. Fone 3541-3275/ 99165-0069 www.pacabol.com (68181)

ALUGO ÁREA DE LAZER – c/ piscina, churrasqueira, freezer, fogão e fogão a lenha. Fone 3541-2853 (68124)

ALUGO CHÁCARA PARA EVENTOS E FINAIS DE SEMANA – Morada do Sol

Completa, piscina, churrasqueira, freezer, cozinhas, banheiros, quartos, etc Fone 3541-1126 (68134)

ÁREA DE LAZER UNIVERSITÁRIA – Edícula Jd. 8 de Abril, churrasq, piscina c/ hidro e cascata, chuveirão, fogão, geladeira, freezer e 2 wc, frente c/ praça, minicampo e playground p/ criança, Diária R$ 300,00 seg. à Domingo (9:00 as 22h).

www.areadelazer universitaria.com.br

Fone 3541-7698/ 9.9759-1463 whats (68126)

PRAIA GRANDE/ GUILHERMINA – Alugo Apto, c/ elevador, p/ 6 pessoas, frente p/ o mar. Fone 9.9552-7938/ 3547-9738 (68125)

SALÃO DE FESTAS HARMONIA – Aluga-se Salão amplo c/ 450m de puro lazer, 8 brinquedos (X Box, Pula Pula, Escorregador, 2 Rampas de escalada, Tobogã, Piscina de Bolinha e Pimbolim), 2 monitoras, cozinha c/ 2 freezer e churrasqueira. Tudo bem colorido e confortável p/ você e seu filho.

Venham conhecer!

Fone 3542-2986/ 3542-1047/ 9614-9667 Carla

R. Pernambuco, 65 – Pq. Industrial (68179)