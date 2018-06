ANÚNCIOS DE AUTOMÓVEIS – 23-06-18

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de AUTOMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 23-06-18 /////////// AUTOMÓVEIS UNO WAY 1.0 2011...

Anúncios de AUTOMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 23-06-18 /////////// AUTOMÓVEIS UNO WAY 1.0 2011 – Cinza, 4 Portas, 68.000 Km, 4 Pneus novos, Som, vidros e travas elétricas, limpador e desembaçador traseiro, Insulfilme, calha, alarme, R$: 22.400 Mil. Aceito troca por outro carro. Fone: 3321-9370 / 99898-3780 (68883) FIESTA FLEX 2011 – Preto, Completo, Pneus novos, step nunca usado, c/ engate, 38.000 Km. Fone: 99651-5752 (68878) VD OU TROCO FORD KA 2011 – Flex, doc. 2018, direção, vidro, trava, alarme e som, 20.280 Km originais. R$: 17.900,00. Fone: 3541-4919 ou 99635-4196 (68815) VD SPIN LT 1.8 2014 – Flex, Preta, Doc. Ok, Automática, Ótimo estado, Completa. Fone: 9.9829-1085 CORSA SEDAN – Premium 08/09, cinza, doc ok, 4P, FLEX. Fone 99879-7767 (68839) GOL G3 2001 – Branco, básico, R$ 7,5 Mil. Fone 3542-6199/ 99618-0372 (68873) PARATY 1.6 MOD. CITY – Flex, Ano 2004, Prata, Ar Condicionado, direção, vidros e travas elétricas, em ótimo estado. Aceito troca por Cobalt. Fone: 99757-1656 – Gil (68838) VD KOMBI 2011 – Branca, 4 Pneus novos, modelo 9 passageiros, R$ 26 Mil. Fone: 99189-7679 (68853) HONDA FIT DX 2014 – Preto, baixa km, bem conservado, R$ 37 Mil. Fone 9.8264-8082 (68847) HYUNDAI HB20 – 1.6 – BRANCO, CONFORT PLUS, 16V FLEX 4P, AUTOMÁTICO 2015, Único dono. R$ 46 mil. Tr. 019 9219 5780. (68816) TOYOTA ETIOS PLATINUM 14/15 – Top de linha, Preto, 41 Mil km, bco de Couro, GPS, todas as rev. feita na Concessionária – Fone: 99953-8852 ou 3541-5220 Sandra. (68722) TUCSON GLSB 2017 – Flex, preta, único dono, banco de couro, cambio automático, R$ 65 Mil. Fone 9.9291-6093/ 9.9125-2162 (68836) VD CITROEN C3 TENDANCE – Ano 2012/ Mod. 2013, Prata. Fone: 9.9254-0396 Whatts (68866) VD HONDA CIVIC 2003 – Preto, Bco em couro,1.7, Completo, ótimo estado, R$: 17.500 Mil. Fone: 9.8173-4486 (68862)