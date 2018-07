ANÚNCIOS DE AUTOMÓVEIS 14-07-18

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de AUTOMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 14-07-18 /////////// AUTOMÓVEIS UNO WAY 1.0 2011...

Compartilhe em suas redes sociais! Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de AUTOMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 14-07-18 /////////// AUTOMÓVEIS UNO WAY 1.0 2011 – Cinza, 4 Portas, 68.000 Km, 4 Pneus novos, Som, vidros e travas elétricas, limpador e desembaçador traseiro, Insulfilme, calha, alarme, R$: 22.400 Mil. Aceito troca por outro carro. Fone: 3321-9370 / 99898-3780 (68994) VD SIENA EL 1.0 09/10 – Prata, Completo, único dono. R$: 20 Mil. Fone: 3541-6557 ou 9.9723-1621 (68951) VD UNO 2014 – Prata, 4 Portas, Completo, Airbag duplo, ar, direção, vidros, travas e alarmes, Doc. 2018 Ok, R$: 25.900,00. Fone: 3541-4919 ou 99635-4196 (68974) COURIER 2011 – completa. Fone 99729-3440 (68989) FIESTA HATCH 1.0 – 2014 – Prata, Completo, c/ ar, direção hidrául., vidros e travas elétricas, alarme, som original, 4 Pneus novos, Manual, Chave reserva, 66.000 Km, Impecável. R$: 26.500,00, aceito troca. Fone: 3321-9370 ou 9.9898-3780 (68994) ASTRA 09/10 2.0 – Completo, Bege, 84 Mil Km, Ótimo estado. Fone: 3541-8426 / 9.9898-2213 (68982) CORSA SEDAN – Premium 08/09, Cinza, doc ok, 4 Portas, FLEX, Completo (exceto Ar Condic.) Fone 9.9879-7767 (68943) CORSA SEDAN 2006 – Prata. Travas e Vidros elétricos. Fone: 9.9653-3380 (68999) CORSA SEDAN MAXX – Prata 2007, completo e pneus novos. Fone 99684-6982 André Att (68998) SONIC 1.6 LTZ SEDAN 2012 – 16V flex, 4P, automático, banco couro, VE, AR, DIR, completíssimo, ótimo estado. Aceito carro menor valor. Fone (19) 99219-5780 (68919) VD VECTRA SD EXPRESSION 2008 – 128 CV, Prata, Único dono, Câmbio automático, Flex, Bco de couro, Vidros e travas elétricas, Imperdível. Falar c/ Gabriel pelo Fone: 9.9899-9868 (68932) CAPTIVA 2.4 PRATA – Multimidia, camera de ré, pneus novos, 2012, COM APENAS 55.000 KM. Fone 99684-6982 André (68998) HONDA CIVIC LXS 1.8 FLEX – Manual, Ano 07/08, 290 Mil Km, Prata, motor revisado, não aceita troca. R$: 25 Mil. Fone: 19.9.9749-4414 (68981) HYUNDAI HB20 X 1.6 – 2014/2015, Branco, Único dono, Completo, R$: 50 Mil. Fone: 9.8326-1669 (68990) TOYOTA ETIOS PLATINUM 14/15 – Top de linha, Preto, 42 Mil km, bco de Couro, GPS, todas as rev. feita na Concession. R$: 39 Mil – Fone: 99953-8852 ou 3541-5220 Sandra. (68958) VD CITROEN C3 TENDANCE – Ano 2012/ Mod. 2013, Prata. Fone: 9.9254-0396 Whatts (68866) VD MERCEDES SPRINTER 313 – Ano 2005/06, Branco, 16 Passageiros, Excelente estado, R$: 45 Mil. Fone: (19) 9.9896-9922 (68933) Compartilhe em suas redes sociais!