ANÚNCIO DE IMÓVEIS 28-06-18

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516 Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 28-06-18 /////////// IMÓVEIS *CASA ALFREDO OLIVEIRA –...

Compartilhe em suas redes sociais!

Para anunciar no CLASSIFÁCIL, entre em contato pelo telefone (19) 3321-1516

Anúncios de IMÓVEIS do caderno CLASSIFÁCIL 28-06-18

///////////

IMÓVEIS

*CASA

ALFREDO OLIVEIRA – Corretor de Imóveis, Creci 175.435 F. Fone: 99688-5968 Whatts, alfredo.oliveira@creci.org.br

BELVEDERE – Próx. lago e Nestlé – ótima e grande, residencia c/ amplo fundo, tendo 2 cozinhas, super WC c/ hidro, comodo opcional, mais quintal e etc. R$ 320 MIL. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

CENTRO – Região Mercadão e Rodoviária, Residencias comuns restauráveis, bom p/ residenciais e comercial tipo escritórios, pensão, etc. Em terreno de 500 m², Apenas R$: 300 Mil. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

CENTRO – Vd casa próx. AAA, 3 dorm, AE, 2 salas, copa, coz, piscina, churrasq., gar. 3 carros. Fone 3541-0877 (68503)

CENTRO – Vila Borella, Casa Antiga, Grande e reformada, bastante quintal em terreno de 300 m², R$: 260 Mil. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

CONDOMINIO REGIÃO CENTRO – Moderna e agradável residência, bastante privilégios, R$ 650 Mil, Aceita terreno em Cond. ou outro menor imóvel. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

JARDIM COPACABANA – 106 m² de área construída. R$: 190 Mil, doc. Ok para Financiamento. Fone: (19) 9.9679-7015 – Evandro (68881)

JD DAS FLORES – Vd casa, 3 dorm. (1 suíte), copa, coz., garagem 2 carros, portão eletrônico, próximo Hospital Unimed. Fone 3551-4724/ 3541-0877 (68503)

JD ITAMARATY – Meio terreno, Sala, Cozinha, 2 quartos e garagem p/ 2 carros. Totalmente finalizada. R$: 160 Mil. Fone: 9.9756-3562 (68908)

JD. DAS FLORES – Região hospital Unimed, ótima casa, 3 dts (suíte), Fundo diferenciado, área gourmet, suíte, etc. R$ 375 Mil. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

JD. LUIZA Mª – Próx. Unimed, ótima e ampla residencia, 3 dts (suíte), sala estar e jantar, escritório, fundo amplo e diversificado R$: 390 Mil. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

JD. NOVA EUROPA – Tipo Condomínio, ótima e prática residencia, 3 dts (suíte), sala estar/ jantar, fundos, 1 suíte, área gourmet, super piscina, super garagem, etc, R$ 470 MIL . Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

JD.SÃO PEDRO – Prox. Cond. Samantha, casa em bom estado, 2 dts, 2 banheiros, garagem completa, quintal, etc., local privilegiado, apenas R$ 175 Mil. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

JOSE OMETTO II – Vd Casa, 3 dorm, wc, sala, copa, coz, AS, área de lazer c/ quarto, wc e churrasq, gar. 4 carros, doc.ok, aceito carro, valor a combinar. Fone 99912-1520/ 3542-1780 (68898)

PARQUE TIRADENTES – Ótima Residência, 4 Cômodos, Garagem p/ 2 carros, Fone: 9.9846-6774 (68893)

PQ. ARVORES – Casa Seminova, 4 Comodos, 2 WCS, bastante quintal c, plantas e aves, R$ 198 Mil. Aceita casa menor valor na região. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

PQ. SANTA CANDIDA – Próx. Unar, Casa ótima, 3 dts, sala, copa, cozinha e quintal gramado em terreno de 7×30, R$: 260 Mil. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

PRÓX. FACULDADE UNAR – Super residencia, 1º piso, tipo suíte, salas, coz. 2º piso, 3 dts (suíte), etc. Bastante qualidade, R$: 450 Mil. Aceita terreno. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

PRÓX. FAVETTA E PQ ECOLÓGICO – Casa exc. ampla e diferenciada c/ frente ampla em terreno R$: 300 m², R$: 450 Mil. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

REGIÃO VIZINHO AO CENTRO E SUPERM. PAGUE-MENOS – Local Nobre, Super Residencia, tudo amplo, completo e boa qualidade e bom gosto, AC 320 m², R$: 670 Mil. Aceita Residencia menor, bom local e boa qualidade. Imoradia:3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

VD OU TROCO LINDA CASA – Nova, meio terreno no Jd. Fátima, Porcelanato, cozinha e lavanderia c/ armários, box, R$: 250 Mil. Fone: 3541-4919 ou 99635-4196 (68815)

*CASA ALUGA

ALUGA-SE CASA – Rua Santa Catarina. 3 cômodos. Fone: 9.9899-4748 (68887)

ALUGA-SE QUARTO – no Pq Industrial e próx ao Centro, ambiente familiar p/ homem, mobiliado a partir de R$ 250,00. Fone 3541-2800 (68840)

ALUGA-SE QUARTOS – p/ homens sozinhos, Jd Belvedere – Fone: 99102-7724 (68869)

*TERRENO

CAMPOS VERDES – Vd Terreno, R$ 52 Mil + parcelas de R$ 930,00 ou Troco por carro. Fone (19) 99745-5483 (68857)

CENTRO – Abaixo do tiro de guerra, Terreno 450 m², c/ construção nos fundos. R$ 300 MIL. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

JD ESMERALDA – Rua Antonio Tofollo, Q – OC, L – 21. 255,70 m² . R$: 85 Mil. Fone: 9.9767-9491 (68877)

REDIS. LAGOA – Vd Terreno 408m², preço de ocasião, facilitamos pagamento, preço abaixo do valor de mercado. Fone 99217-9256/ 3352-0078 (68814)

SAMANTHA III – Vd Lote P14, 400m², PLANO R$ 250 Mil (possui ao lado ÚNICA área verde do condomínio); – Vd Lote P15, 348m², PLANO, R$ 200 Mil (localizado ao lado do lote P14). ** Contato direto c/ proprietário Fernando (19) 99798-9303 (68818)

VD OU TROCO TERRENO – No Condominio Residencial Lagoa. Aceita imóvel ou veículos. Fone: 9.9870-6580 (68872)

VD TERENO – No Parque da Cascata. Aproximad. 300 m². Fone: 9.9726-0146 – Falar c/ Waldemar (68880)

VD TERRENO – AT 1.133m², no Resid. Anunciata, infra estrutura completa, doc. ok, próx. ao Jd Candida, últimos lotes a venda, R$ 250,00 por m². Fone 3541-5758/ 9.9886-5025 Whats c/ Andre ou Luiz (68874)

*APARTAMENTO

APTO JD DOM BOSCO – Pronto p/ morar, 2 dorm, suíte, sacada e garagem, doc ok, finacia. Fone 3544-6953/ 9.8118-7646 (68835)

CENTRO E REGIÃO – Aptos. 3 dts (suítes), armários, sacadas, elevadores, 2 vagas, etc. 270 / 280/ 290/ 390/ 430/ 500 / 550 E R$ 600 Mil em Diante. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

PRÓX. DELEGACIA REGIONAL – Apto. Novo, 2 Pq. Dts (suíte), sala e coz. e A/S ótimas, sacada p/ cidade, elevador, armários, etc. R$ 190 MIL. Imoradia: 3544-5566/9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

REGIÃO NORTE – Residencial América, próx. Escola Anglo, Apto. Impecável, 3 dts (suíte), sacada, elevador, etc. R$ 270 MIL. Imoradia: 3544-5566 / 9.9224-3532 CRECI 47758 (68896)

VD APTO – EM SÃO PAULO – Prox. metrô Santa Cruz, 2 dorm. (1 suíte), sala, cozinha, varanda c/ churrasqueira, armários embutidos, salão de festas, churrasqueira, piscina, academia, brinquedoteca, Condom. R$: 500,00. Fone: 3551-2456 ou (11) 99450-6605. (68798)

VD APTO RESIDENCIAL ATUALLIS – 3º Andar, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, laminado nos quartos e salas, janela vista cidade, garagem c/ 1 vaga. Aceito c/ parte de pagamento, carro, moto ou terreno e Financiamento. Fone: 9.9808-6869 (68858)

*APTO ALUGA

PARQUE ALVORADA – 2 Dorm., (Cond., IPTU e Gáz R$: 750,00 mensal). Fone: 9.9146-5677 – Falar c/ Bruna (68900)

*COMERCIAL ALUGA

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL – Rua Santa Catarina, nº 1.000. Fone: 9.9899-4748 (68887)

*LAZER E TEMPORADA

ALUGA-SE APTO P/ TEMPORADA EM UBATUBA – 2 dorm. (1 suíte), piscina, churrasq., garagem, sauna e sala de jogos. Fone 99792-0454 whats/ 99819-6593/ 99739-2516 (68870)

ALUGA-SE AREA DE LAZER – próx. Clube Sayão, piscina c/ grade, coz. c/ churrasqueira, forno e fogão a lenha, geladeira, salão acomoda 50 pessoas, 2 wc, área verde c/ jd. e playground. Fone 3541-6155/ 9.9641-9137 (VIVO) (67529)

ALUGA-SE CHÁCARA Vô ZÉ – Elihu Root, p/ finais de semana.Face: chacara vô zé. Fone 3541-8644/ 99686-1252 (68876)

ALUGA-SE CHÁCARAS – Bons Momentos e Chácara Coração. Fone 3541-3275/ 99165-0069 www.pacabol.com.br (68821)

ÁREA DE LAZER UNIVERSITÁRIA – Edícula Jd. 8 de Abril, churrasq, piscina c/ hidro e cascata, chuveirão, fogão, geladeira, freezer e 2 wc, frente c/ praça, minicampo e playground p/ criança, Diária R$ 300,00 seg. à Domingo (9:00 as 22h).- www.areadelazeruniversitaria.com.br – Fone 3541-7698/ 9.9759-1463 whats (68892)