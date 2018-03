ANP fiscaliza postos de combustível em Araras e aponta infrações

Agência do governo federal realizou vistoria em postos de combustível de Araras e Rio Claro e apontou problemas que geraram três autos de infração...

Compartilhe em suas redes sociais!

Agência do governo federal realizou vistoria em postos de combustível de Araras e Rio Claro e apontou problemas que geraram três autos de infração

A ANP (Agência Nacional do Petróleo), responsável por fiscalizar o setor de combustíveis e também em fiscalizar a qualidade dos combustíveis em todo o Brasil confirmou que na semana passada realizou uma operação em duas cidades da região – com foco de fiscalização em Araras – mas ponderou não ter interditado nenhum posto dentro das cidades fiscalizadas. Além de Araras a ANP fiscalizou dois postos na cidade de Rio Claro.

Mesmo a agência não tendo interditado postos, ela deixa claro que houve, sim, registro de problemas em postos de Araras e Rio Claro – sem, porém, apontar quais foram os estabelecimentos com problemas. “De 5 a 9 de março foram fiscalizados 11 postos em Araras e 2 postos em Rio Claro. Não houve interdições e foram lavrados três autos de infração”, explica a ANP à Tribuna.

A maior parte dos postos de Araras e Rio Claro estava regular, mas parte deles tinha as seguintes irregularidades: falta de Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos; falta de Boletim de Conformidade; e falta de Registro de Análise de Qualidade dos Combustíveis. Por isso foram lavrados três autos de infração.

A agência de controle dos combustíveis, em contato anterior, também confirmou ter realizado “ação de fiscalização na região de Araras em operação conjunta com o Procon/São Paulo”. Segundo o órgão federal, em comunicado feito no dia da operação, “os testes de campo indicaram combustíveis em conformidade”. A própria ANP, contudo, fará análise mais detalhada de combustíveis coletados. “Foram coletadas amostras para análise laboratorial mais detalhada”, explicou a agência federal.

Tribuna chegou a questionar a ANP se houve interdição de postos revendedores de combustíveis em Araras, se houve postos com bombas interditadas por qualquer razão, como por exemplo por bomba baixa (quando a bomba fornece volume menor de combustível do que o cobrado), se houve postos autuados por não cumprirem a legislação vigente e se algum estabelecimento fechou antes da fiscalização chegar. Além dos autos de infração, para esses casos a ANP garantiu que não houve qualquer problema.

A agência federal não divulgou por qual razão escolheu Araras como foco de sua operação. Porém recentemente a reportagem foi informada sobre denúncia feita por consumidores de Araras – alguns insatisfeitos com a qualidade dos combustíveis de alguns postos. Além disso muitos vêm reclamando em redes sociais sobre os preços dos combustíveis na cidade, muito similares em variados postos. Um consumidor informou à reportagem que quando abastecia em um determinado posto de Araras, visualizava problemas no funcionamento do veículo. A ANP, contudo, não divulgou detalhes sobre quais e quantos estabelecimentos ararenses foram fiscalizados e se esse tipo de situação foi apurada – e por isso não foi possível identificar se o estabelecimento citado pelo consumidor foi fiscalizado. Ainda assim ele garantiu ter feito, dias antes da fiscalização, denúncia formal à ANP cobrando providências.

Fiscalização do abastecimento

A fiscalização do abastecimento nacional de combustíveis é realizada pela ANP ou, mediante convênios por ela estabelecidos, por órgãos da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

“A ANP promove, enquanto órgão regulador, a fiscalização no sentido de educar e orientar os agentes econômicos do setor, bem como prevenir e repreender condutas violadoras da legislação pertinente, dos contratos e autorizações”, explica a agência.

Além da ANP, a fiscalização pode ser feita por outros órgãos. Na questão dos preços cobrados em Araras, por exemplo, o debate iniciado em 2015 teria chegado até o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Ainda em 2015 o Procon de Araras divulgou que o órgão teria decidido investigar o mercado de combustíveis de Araras. Em 26 de junho de 2015 o Procon local recebeu informe de que o caso realmente estava sendo investigado, com foco no mercado de combustíveis do município. Porém o Cade nunca divulgou nada sobre a possível investigação.