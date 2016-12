Ano Novo: esperanças renovadas

O ano de 2016 deixou, em muitos de nós, o sabor amargo de tempos difíceis, com manchas negras pairando sobre o Brasil e...

O ano de 2016 deixou, em muitos de nós, o sabor amargo de tempos difíceis, com manchas negras pairando sobre o Brasil e o mundo: crise econômica, corrupção escancarada, as marcas da guerra, atentados terroristas, o drama de refugiados, a intolerância religiosa e um desejo incessante de dizer adeus a 2016. Outros, no entanto – e que parecem ser minoria –, comemoram grandes conquistas, amores e alegrias. No balanço geral, como toda a vez que um ciclo se encerra, há os que se despedem do período com alegria e outros com a desilusão do tempo perdido.

Independentemente do seu saldo de conquistas em relação a 2016, o pensamento comum é a esperança renovada que todos nutrem diante da chegada do ano novo. Inédito, e que pode ser redesenhado segundo os planos de cada um.

A esperança diferencia a raça humana. Nela podemos revisitar antigos erros e corrigi-los. E entrar em 2017contagiados pelo otimismo, deixando de lado tudo aquilo que tolhe nosso coração e nossa alma.

Que 2017 venha repleto de desejos, e de pessoas com sabedoria, para transformar nosso mundo e torná-lo cada vez melhor. Que traga pessoas esforçadas em repartir o amor, a tolerância, a gentileza, a ponderação das atitudes. Gente que cultive a capacidade de propor mudanças inadiáveis.

Que na luta pela paz, surjam mais vozes que defendam o diálogo para dirimir conflitos existentes. Que nas ações conjuntas, as sociedades promovam a colaboração, substituindo os anseios individuais.

No âmbito político, que o sentido essencial da política se faça valer. Que possa ser protagonizada, não somente por gente que dita normas e direções, mas que promova as transformações necessárias – e que só ela é capaz de realizar. Que a política seja mais limpa, mais abrangente e mais democrática, tanto no modo como opera, quanto no sentido em que afeta a vida dos cidadãos.

A Tribuna confia no respeito, na esperança, nas manifestações de solidariedade. Deseja que sentimentos bons aflorem e que contagiem. Guiados pela solidariedade e pelo bom senso, desejamos seres humanos que busquem ser melhores que os problemas.

O pensamento coletivo tem um grande poder. Por isso, às portas deste novo ano, sugerimos que todos se unam no propósito de dias melhores e prosperidade. E esperamos que seus votos, os nossos votos, e de toda sociedade, traga um Feliz 2017 para todos!