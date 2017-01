O ano de 2016 foi um dos mais violentos em uma década por conta dos assassinatos registrados, conforme dados divulgados pela SSP (Secretaria de...

O ano de 2016 foi um dos mais violentos em uma década por conta dos assassinatos registrados, conforme dados divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). A situação já era prevista, mas foi confirmada pela pasta durante a semana.

Segundo a SSP, foram registrados 13 homicídios (assassinatos) na cidade, mas Tribuna contabilizou 14 casos. Em tempo: em junho, um homem foi ferido e o crime foi registrado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil. Porém, a vítima morreu três dias depois.

Com base nos dados divulgados pela SSP e comparados com anos anteriores, é possível indicar que o ano de 2016 foi um dos mais violentos na cidade em uma década. 2016 foi o mais violento e empatou com 2012 – quando também foram registrados 14 assassinatos. Ressalta-se que a SSP divulgou apenas 13 homicídios, mas foram 14.

O mês com mais casos foi maio – com cinco casos – sendo duas execuções de guardas municipais – situação sem precedentes na história da corporação. De acordo com a Polícia Civil, todos os assassinatos registrados em 2016 foram solucionados, mas mesmo assim o ano é considerado atípico.

Classificação semelhante foi dada pelo comando da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras. “Foi um ano atípico por conta da letalidade”, confirma Helington Ilgges da Silva, capitão da PM. O capitão acrescenta que a maioria dos crimes de homicídios que ocorre na cidade tem motivação passional, o que deixa impossível a prevenção.

“Em alguns casos a motivação tem na origem brigas que são registradas em bares, por exemplo. Nestes casos, a polícia realiza operações para tentar evitar tais situações, mesmo assim o crime fica difícil de ser prevenido”, salienta Ilgges.

Homicídios em Araras

Ano Registros

2007 6

2008 6

2009 8

2010 6

2011 12

2012 14

2013 13

2014 4

2015 7

2016 13

Fonte: Secretaria de Segurança Pública de São Paulo

Roubos e furtos aumentaram em 2016

Além da alta dos assassinatos, o ano de 2016 também registrou aumento dos casos de roubo (geral) e furtos (geral). Em contrapartida, os roubos de veículos caíram, mas os furtos de veículos aumentaram. O último item sempre foi considerado um grande problema pelas autoridades da segurança pública de Araras.

De acordo com dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), em todo o ano de 2015 foram registrados 275 roubos – celulares, residências e estabelecimentos comerciais. No ano passado, foram registrados 303. Os furtos também aumentaram e passaram de 1.076 para 1.274.

No caso dos furtos de veículos, a alta foi discreta e passou de 350 casos (2015) para 356 no ano passado. Segundo o capitão da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras, Helington Ilgges da Silva, se analisado os dados desde o ano de 2014, é possível verificar estabilidade dos furtos de veículos na cidade no decorrer dos meses. “Não é o ideal, mas estamos mantendo ações do combate ao crime”, disse.

Ilgges também citou que de 2014 para 2016 o total de roubos também tem mostrado queda, apesar da alta verificada no ano passado. Dezembro registrou alta na comparação com novembro de 2016. “O mês de dezembro é considerado delicado pela polícia, pois é o onde o cidadão recebe o 13º salário e o comércio está mais movimentado. Há outro agravante: a saída de alguns detentos das penitenciárias, conforme prevê a lei”, explica.

Para combater a criminalidade, a PM recebeu reforço nas equipes nas semanas que antecederam o Natal, além da realização de operações. “Já existe redução significativa de roubos na área central, mas percebemos que eles cresceram em outros bairros”, finaliza.