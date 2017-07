Ânimos exaltados Dois secretários municipais teriam discutido rispidamente durante a semana. A origem do embate foi a pintura e posterior retirada de tinta de...

Ânimos exaltados

Dois secretários municipais teriam discutido rispidamente durante a semana. A origem do embate foi a pintura e posterior retirada de tinta de estrutura de madeira em quiosques do Lago Municipal (Parque Fábio da Silva Prado). Conforme Tribuna registrou na terça-feira (27), os quiosques começaram a ser pintados de azul nos últimos dias, mas antes mesmo que terminassem de receber a tinta nova foram lixados novamente por ordem do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). O maior problema, contudo, teria ocorrido depois, quando um dos secretários municipais teria apontado, a diversas outras pessoas, que a responsabilidade pela pintura decorreu de atos de outro comandante de pasta municipal. O segundo ‘manda chuva’, ao saber disso, foi cobrar explicações. Isso teria gerado até uma troca de empurrões entre ambos. O prefeito, contudo, não teria ficado nada satisfeito com a postura considerada totalmente inapropriada e já teria deixado claro: qualquer nova atitude do tipo gerará demissão imediata de quaisquer ‘brigões’, mesmo que sejam eles do alto escalão.

Falha?

O termo ‘falha’ tem sido evitado dentro do governo municipal, mas ele é indicado, por muitos, como o mais adequado para classificar o fato de passar batido a falta de disponibilidade de vagas e ainda não existir lei que preveja a abertura de novas vagas de terceira classe na guarda municipal. Um nome, do alto escalão do governo, estaria sendo fortemente responsabilizado, já que há entendimento de que houve erro crasso em se dar andamento a toda a licitação da zona azul em Araras e se esquecer de ‘criar’ vagas para guardas.

Embate I

O embate nada velado entre a base aliada do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e a vereadora Deise Olímpio (PSC) agitou os bastidores da Câmara enquanto se decidia pelo pedido de vista da vereadora. A oposição entende que a Prefeitura demorou demais para enviar projeto de lei, que agora julga urgente, prevendo a criação de novos cargos para guardas municipais. O entendimento é que a Câmara não precisaria correr para aprovar um projeto sem ter suscitado todas as dúvidas sobre o assunto. A postura do presidente da Casa, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) incomodou quem é de fora da base. A reclamação é que ele, primeiro, teria insistido, por diversas vezes (mesmo sem ter a palavra) que a vereadora desistisse do pedido. Depois teria tentado colocar o projeto em discussão, mesmo com o pedido de vista da vereadora. A advogada não se deu por vencida e foi firme: manteve o pedido de vista, mesmo sendo compelida a mudar sua decisão.

Embate II

Incomodados, os vereadores da base do prefeito, Pedro Eliseu (DEM) e José Roberto Apolari (PTB), chegaram a criticar Deise Olímpio (PSC), alegando que ela teve tempo de analisar o projeto que prevê criação de vagas a novos guardas municipais. Além da pressão de dentro do plenário, a vereadora ainda teve de lidar com pressão externa – há quem garanta que um nome ligado ao governo passado incentivou o pedido de vista, enquanto outro nome, ligado ao atual governo, pressionou a base aliada do prefeito para que o pedido de vista de Deise fosse derrubado. O entrave mostrou que os vereadores Jackson de Jesus (Pros), Regina Corrochel (PTB), Marcelo de Oliveira (PRB), Francisco Nucci (PR) e Romildo Borelli (PSD) não fazem parte da base original do governo e podem não votar necessariamente de acordo com o desejo do Executivo. Ainda assim parcela dos cinco citados por último teria sido pressionada a votar a favor do governo, mesmo se tratando de mero pedido de vista.

Skaf

“Não cabe à Fiesp falar de renúncia”. Esta frase, dita por Paulo diz Skaf em entrevista na última semana mostrou que o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, ou tem memória curta, ou é mesmo incoerente. Isso porque Skaf foi um dos maiores incentivadores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e chegou a mobilizar a Fiesp na campanha pela saída da presidente. Porém, no início da semana Skaf, que é do partido do presidente Michel Temer (PMDB), simplesmente não quis comentar a denúncia feita pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot contra Temer por corrupção, alegando em entrevista ao Estado de São Paulo que a Fiesp deve “defender a retomada do crescimento do País”. Se Skaf defendesse a permanência de Temer soaria mais coerente do que simplesmente entender que, quanto a esse assunto, a entidade não deve se pronunciar – sendo que outrora já se pronunciou.

Motivo de chacota

A Saecil de Leme (autarquia municipal que é responsável pela distribuição de água e coleta de esgoto naquela cidade) teria colocado o prefeito lemense Wagner Ricardo Antunes Filho, o Wagão (PSD), numa saia justíssima na última semana. O chefe do Executivo da cidade vizinha virou motivo de chacota depois de divulgações de que a Saecil publicou em seu Facebook uma foto de uma obra citando que o prefeito a visitou, quando ele sequer passou por lá. O grande problema é que ficou nítida a ‘montagem’ da imagem do prefeito na obra – a imagem dele teria sido ‘colada’ sobre a foto, o que gerou diversas montagens cômicas – que já se propagaram pelo país.

Fim forçado

A sessão da Câmara da segunda-feira precisou ser encerrada às 23h59 da segunda-feira por falta de previsão do Regimento Interno da Casa para que os trabalhos fossem finalizados nas primeiras horas de terça-feira – logo após o relógio passar das 0h. O presidente da Casa, Pedro Eliseu (DEM) tentou finalizar os trabalhos, mas foi comunicado por assessores da Casa que isso infringiria o Regimento. Como alguns debates e homenagens se estenderam demasiadamente, a votação de alguns projetos, prevista para a última segunda-feira (26), ficou para a primeira segunda-feira de julho (dia 3).

Sem oposição

Com poucos percalços, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) segue governado sem a chamada ‘oposição ferrenha’ ao seu governo. Há quem aponte que “nem sinais de uma oposição moderada” tem sido visto. De fato os governos recentes têm conseguido maioria na Câmara, mas poucas situações dos últimos anos são comparadas ao atual contexto, já que nos últimos anos sempre alguns vereadores eram conhecidos como efetiva “oposição”. No mandato de 2005 a 2008 do ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS), por exemplo, os vereadores Pedrinho Eliseu (hoje prefeito), Breno Cortella e Ricardo Franco eram nítida oposição. Já no primeiro mandato de Nelson Brambilla (PT) Marcelo Fachini e Derci Tófolo eram classificados como opositores. Já no segundo mandato, Brambilla não teve como aliados Bonezinho Corrochel (PTB), Anete Casagrande (PSDB) e Eduardo Elias, o Du (PHS). Já Pedrinho teria, em tese, Francisco Nucci (PR) como opositor, enquanto Deise Olímpio (PSC) e Romildo Borelli, o Baiano (PSD) estariam numa postura mais neutra.

TORPEDO

“A fiscalização de trânsito com radar móvel, nos moldes que foi utilizado até o final do primeiro semestre de 2016, não teria o condições de evitar nenhum dos acidentes fatais ocorridos até o presente momento em nosso município”

Do Secretário de Segurança Pública de Araras, Moisés Furlan, defendendo que a cessação do uso dos radares móveis não contribuiu para acidentes fatais em Araras