Aniela das artes

Aniela Fernanda Borella Rovani, 32 anos é formada em canto lírico, piano erudito e regência coral pelo Conservatório de Tatuí, além de graduação em Ciências Biológicas pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Rio Claro.

A ararense, filha de Maria Inês Borella e José Luiz Rovani viveu a vida em cima dos palcos. Ela descobriu na voz sua ferramenta de trabalho.

“Sou cantora e professora de canto. Embora tenha passado por aulas de piano, flauta, violão, teatro e por aulas de dança (que amo e faço questão de continuar dançando até hoje), foi na voz que me encontrei. Poder cantar estilos diferentes e saber fazer os ajustes que cada estilo pede é muito legal! Quando canto ópera e alcanço notas que nunca imaginei ser possível, ou ver que consigo uma potência vocal que preenche o maior dos teatros, não consigo pensar em mais nada. É como se o mundo parasse e a vida fosse aquela nota, naquele momento. É mágico, juntar o canto com a harmonia vocal através do canto coral é outra grande realização, por isso estudei regência”, contou ela.

A menina de voz poderosa e jeito meigo começou a atuar profissionalmente muito cedo. Com 13 anos já cantava como backing vocal na banda Contagem Regressiva, aos 15 passou a vocalista principal. Ela se manteve nesta jornada por cerca de 10 anos, enquanto ao mesmo tempo começou a dar aulas de piano e muitos anos depois de canto. Somando tudo são quase 20 anos de muita cantoria.

“Filha de músico, tive contato com a arte desde muito pequena, se me lembro bem subi no palco para cantar pela primeira vez aos 6 anos. Meu pai tocava em barzinho e sempre me chamava para dar uma palhinha. Iniciei meus estudos com flauta doce com minha mãe de apoio dentro da sala de aula. Depois me encantei com o piano, e só fui estudar canto aos 18 anos no conservatório. Depois que me encontrei como cantora, tudo o mais ficou como arte de apoio, o canto passou a ser minha primeira opção. Cantei em banda de baile por muitos anos, canto em casamento, em concertos com orquestra e em eventos de todo tipo”, relembrou ela.

Aniela conta que foi aluna de piano de Vera Figueiredo e dança de Eduardo Denardi, dois profissionais reconhecidos na cidade. “No tempo de escola também tive professores maravilhosos, inclusive um deles, Jonas Bueno, mudou minha vida completamente e terei um carinho muito especial por ele sempre”, emendou.

Em 2011, ela fundou um grupo de teatro musical, a Cia Musicales que está em cartaz até final de 2018 com a peça “Os Addmas Vem Aí”. “Com esse grupo montamos vários musicais famosos e alguns de autoria própria do grupo, no qual atuo como diretora musical, cantora, atriz e bailarina”, disse.

Atualmente, a ararense é regente do Coral da Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis, além de professora de canto. “Como professora me realizo cada vez que ajudo um aluno com problemas de afinação, quando vejo alunos com dificuldades em notas agudas a cantarem músicas que eles nunca se imaginaram cantando; e ajudando cada um a trabalhar sua voz de forma que cantar seja prazeroso e nunca dolorido (risos). Mesmo sendo formada em canto e com vários anos de experiência, estudo canto lírico e belting (técnica usada no teatro musical e na música pop) em São Paulo, com o Maestro Marconi Araújo, com quem tenho aprendido cada vez mais, pois acredito que um bom professor deve estar na ativa sempre. Nos últimos dois anos tenho conseguido unir vários desses trabalhos em um só no evento “Cantores por Aniela Rovani” que acontece no Teatro Estadual e tem vários dos meus alunos como solistas, sob acompanhamento da Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis e seu coral e conta com vários atores e bailarinos convidados para engrandecer o evento”, finalizou.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Aniela Fernanda Borella Rovani

Idade: 32 anos

Profissão: cantora

Formação: canto, piano, regência e biologia

Viagem

Melhor já feita: Itália

Sonha fazer: viajar o mundo

Uma dica de viagem: não exagere no tamanho da mala

Personalidade

O que te define: persistente

Defeito: impaciente

Qualidade: bom humor

Sonho: estar cercada pelas pessoas que amo, sempre

Identidade

Família: raiz

Saudade: da simplicidade da infância

Mulher de coragem: mãe ( Maria Inês Borella)

Homem forte: pai (José Luiz Rovani)

Visão Nacional

Política: vergonhosa.

Sociedade: deixa a vida me levar

Quem melhor representa o Brasil: será possível uma só pessoa representar um país com tanta diversidade?

Política local

Nome: Pedro Eliseu (PSDB)

Uma ação: investir em cultura

Necessidade: cuidar da mata ciliar em certos trechos da cidade

Araras

Uma escola: E.E. Dr. Cesário Coimbra

O que te agrada: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

O que te incomoda: a natureza diminuindo cada vez mais na cidade

Ponto preferido: Parque Fábio da Silva Prado (Lago Municipal)

Cultura

Livro: O Perfume (Patrick Süskind)

Trilha sonora: O Silêncio das Estrelas (Lenine)

Sessão pipoca: Comer, Rezar, Amar

Quem brilha: Deus