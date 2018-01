Anete marca para dia 17 reunião aberta para mostrar balanço e propostas

A vereadora Anete Monteiro dos Santos Casagrande (PSDB) realiza na próxima quarta-feira, dia 17, a 6ª reunião do Conselho de Transparência do Mandato. O...

Compartilhe em suas redes sociais!

A vereadora Anete Monteiro dos Santos Casagrande (PSDB) realiza na próxima quarta-feira, dia 17, a 6ª reunião do Conselho de Transparência do Mandato. O primeiro encontro do mandato acontece no Plenário da Câmara Municipal, a partir das 19h30, aberta ao público.

Durante o encontro, a vereadora fará um balanço de sua atuação durante o ano de 2017, o 1° ano de mandato de sua reeleição na Câmara Municipal, apresentando as avaliações do período, como prestação de contas e transparência do mandato parlamentar. Além disso, ela irá apresentar o planejamento para o ano de 2018, com as novas propostas de ações dentro do Legislativo.

O Conselho de Transparência é um evento aberto à população e reúne representantes de categorias profissionais, organizações não governamentais, associações, igrejas, clubes de serviço, juventude e outros seguimentos da sociedade civil organizada.

Desde o mandato anterior (2013-2016), a parlamentar tem adotado essas reuniões como forma de ouvir diretamente a população e apresentar as ações realizadas na Casa de leis, além de discutir propostas e projetos para serem colocados em prática.

“É um momento muito importante para que possamos discutir nosso mandato junto a nossa população. Sempre pontuei que a participação dos munícipes em meu mandato é essencial para nossa boa produção legislativa”, ressalta Anete. (Com informações da assessoria da vereadora)