Anete Casagrande reitera pedido da Escola de Moda e Escola da Beleza à Lu Alckmin

A vereadora Anete Monteiro dos Santos Casagrande (PSDB) reiterou o pedido pela vinda dos Programas do Governo do Estado de São Paulo, Escola de Moda e Escola da Beleza para cidade de Araras diretamente à primeira dama do Estado e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lu Alckmin, na última quarta-feira (14).

O encontro aconteceu durante a inauguração do 37° polo do Programa Padaria Artesanal na cidade de Araras, quando a vereadora Anete Casagrande, a primeira dama do município de Araras Gabriela Zorzo Eliseu e o prefeito Pedro Eliseu Filho (PSDB) recepcionaram a primeira dama, Lu Alckmin para cerimônia do evento, no CEU – Centro de Esportes Unificados “José Olavo Paganotti” -, no José Ometto.

No ano passado, após pedidos constantes da vereadora Anete Casagrande juntamente com a primeira dama Gabriela Eliseu, Araras foi contemplada com o Programa Padaria Artesanal, o qual qualifica profissionais para a produção de dez tipos de pães, feitos com vegetais e frutas.

O Polo Regional do Programa vem para ofertar ainda mais conteúdo teórico e prático com mais opções de receitas de doces e salgados. “Trazer a Padaria Artesanal para nossa cidade foi uma grande realização, mas luto para que venha esses outros dois Programas, Escola de Moda e Escola da Beleza, para garantir ainda mais oportunidade de empregabilidade as pessoas que necessitam”, declara a vereadora Anete Casagrande.

O Programa Escola de Moda é um projeto de qualificação profissional e capacitação de agentes multiplicadores desenvolvido na capital, junto às lideranças comunitárias e entidades sociais, e no interior, em parceria com os Fundos Municipais e entidades sociais. Nas unidades do Fussesp na capital, são oferecidos os cursos de corte e costura, bordado em linha, bordado em pedraria, crochê, confecção de caixas e modelagem.

Já o Programa da Beleza visa a capacitação nos cursos de manicure, pedicure, maquiador, depilador, design de sobrancelhas entre outras opções de serviços ligados a beleza. “Venho desde o mandato anterior buscando esses Programas para nossa cidade. Tenho certeza que nosso Governo do Estado tem um carinho por Araras e trará em breve boas notícias”, declara a parlamentar.