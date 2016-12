Anete Casagrande e Pedro Eliseu Sobrinho têm contas eleitorais reprovadas

Os vereadores recém-eleitos Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) e Anete Casagrande (PSDB) tiveram suas contas eleitorais reprovadas pela Justiça Eleitoral. O juiz Rafael...

Os vereadores recém-eleitos Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) e Anete Casagrande (PSDB) tiveram suas contas eleitorais reprovadas pela Justiça Eleitoral. O juiz Rafael Pavan Filgueira decidiu pela reprovação das contas de Pedro Eliseu na terça-feira (13) e Anete na quinta-feira (15).

Os demais vereadores eleitos, Regina Corrochel (PTB); Marcelo de Oliveira (PRB); Deise Olímpio (PSC); Eduardo Elias – Du (PHS); Jackson de Jesus (PROS); José Roberto Apolari (PTB); Romildo Borelli – Baiano (PSD); Francisco Nucci (PR) e Carlos Jacovetti (Rede) tiveram as contas eleitorais aprovadas.

Segundo a assessoria dos dois, eles poderão normalmente ser diplomados e assumem em 1o de janeiro de 2017.

No caso de Anete o Ministério Público pediu a aprovação com ressalvas, enquanto no caso de Pedro a sugestão foi a desaprovação.

O juiz entendeu que a prestação de contas de Anete “descumpriu o prazo estabelecido para entrega de relatórios financeiros de campanha em relação a diversas doações; teve doações estimáveis em dinheiro sem descrição de quantidade, valor unitário, avaliação de preços praticados pelo mercado; e doações de serviços sem a descrição e avaliação de preços comumente praticados pelo prestador e mercado; gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de constas parcial, não informados à época; e divergência nos valores informados a título de despesa na prestação de contas após aplicação da técnica de auditoria de circularização”.

Sobre o caso de Pedro Eliseu o juiz eleitoral indicou que houve na sua prestação de contas “descumprimento do prazo estabelecido para entrega de relatórios financeiros de campanha em relação a diversas doações ; utilização de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de pessoa física sem a comprovação de que o bem imóvel cedido/locado integre o patrimônio do doador; doações estimáveis em dinheiro sem descrição de quantidade, valor unitário, avaliação de preços praticados pelo mercado; doações de serviços sem a descrição e avaliação de preços comumente praticados pelo prestador e mercado; despesas com combustíveis sem o registro das locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som; e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de constas parcial, não informados à época”.

Em nota assinada pelos dois novos vereadores, eles argumentam que o caso é sanável junto à Justiça Eleitoral. “Tendo em vista a desaprovação de nossas contas de campanha pelo Juiz Eleitoral de Araras, devido à ausência de juntada de documentos, cumpre-nos informar a população ararense e os distintos meios de comunicação, que todas as providências cabíveis já estão sendo adotadas por nossa equipe contábil e jurídica, bem como a interposição do recurso junto ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral)”, explica a nota.

Eles ainda garantem que “os motivos que levaram a desaprovação não são graves e, portanto, em nada implicam os vereadores eleitos, conforme dispõe no artigo 30, §§ 2° e 2° A da Lei 9.504/1997”. Esse trecho da lei estipula que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido” e que também “erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas”. Com base nisso a defesa de Pedro Eliseu e Anete entendem que ambos conseguirão a aprovação das contas.

Araras elegeu nas últimas eleições 11 vereadores para ocuparem a Câmara a partir de 1o de janeiro de 2017. Eles serão diplomados pela Justiça Eleitoral na segunda-feira (19), a partir das 17h, na própria Câmara, e empossados vereadores em 1o de janeiro de 2017, no mesmo local.

