Anete Casagrande assume a presidência da Câmara Municipal

Com todas as mudanças entre Executivo e Legislativo e a transição de Carlos Jacovetti (Rede) para comandar a Prefeitura de Araras, Anete Casagrande (PSDB)...

Com todas as mudanças entre Executivo e Legislativo e a transição de Carlos Jacovetti (Rede) para comandar a Prefeitura de Araras, Anete Casagrande (PSDB) é a nova presidente interina da Câmara de Araras. Anete é a terceira pessoa a ocupar a presidência da Câmara em menos de dois meses; com a licença de Pedrão Eliseu (DEM) e agora a saída de Carlos Jacovetti, Anete que era a Secretária da Mesa passa a presidir a Casa.

Com tantas mudanças, na sessão ordinária desta noite haverá eleição para Secretário da Mesa e Suplente de Secretário.

Com todas essas mudanças, haverá um remanejamento na Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Araras. Além de Anete ser presidente em exercício, Eduardo Elias Dias (PHS), que no início do mandato era suplente de Secretário, responde agora pela vice-presidência.

Anete é a segunda mulher a assumir o cargo de presidente

Anete Casagrande é a segunda mulher na história de Araras a assumir a presidência da Câmara Municipal. Antes apenas a vereadora Magda Regina Carbonero Celidorio (Rede) havia sido eleita para o cargo.

Anete Casagrande encarou em 2000 sua primeira eleição concorrendo para o cargo de vereadora, obteve 355 votos. Já nas eleições de 2004 alcançou a marca de 661 votos e, em 2006, após licença do vereador Ricardo Franco, assumiu pela primeira vez uma cadeira no legislativo ararense pelo período de 30 dias, na condição de suplente.

Já no ano de 2008, disputou a sua terceira eleição, embora tenha recebido 1.025 votos, não conseguiu ser eleita. No entanto, com a licença do vereador Irineu Norival Marreto em agosto de 2009, assumiu pela segunda vez a vaga de suplente, desta vez pelo período de 21 dias.

Já em 2012, Anete Casagrande foi a sétima vereadora mais votada e eleita com 1.522 votos, cumprindo, pela primeira vez, o mandato eletivo de quatro anos em toda a sua plenitude. Em 2016 Anete foi reeleita como a quarta vereadora mais votada, com 2.008 votos. “Agradeço aos que confiam em mim, seguirei com meu trabalho de luta e determinação para o progresso de minha cidade e em benefício da população ararense”, destaca a nova presidente do Poder Legislativo de Araras.

Com Carlos Jacovetti prefeito, suplente Cláudio de Souza assume vaga na Câmara

Com Jacovetti no comando do Executivo, o suplente da coligação Rede/PSD, Cláudio de Souza (Rede), que obteve nas eleições de 2016, 629 votos, será empossado vereador na noite desta segunda-feira (21), durante a 16ª sessão ordinária. “Claudião” como é conhecido, é da cidade de Teodoro Sampaio (SP), mesma cidade do também vereador interino, Rodrigo Soares (PHS). Outra curiosidade é que Claudião, de 46 anos, teve a mesma quantidade de votos do dentista Fábio Jodas (PSD), que tem 45 anos, porém, por critério de desempate determinado pela Justiça Eleitoral assume quem tem a maior idade.